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Новини Мирний план США Гарантії безпеки для України
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У "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО, - Axios

У мирному плані Трампа Україні пропонують гарантії безпеки

Мирний план Трампа, який представили Україні, містить гарантію безпеки, змодельовану за принципами статті 5 НАТО.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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"План Трампа вимагає від України болісних поступок, але водночас містить безпрецедентну обіцянку. Головною ціллю президента Володимира Зеленського на мирних переговорах є отримання надійної гарантії безпеки від США та Європи - і це перший раз, коли Трамп готовий покласти таку пропозицію на стіл", - йдеться в матеріалі.

Проєктом передбачено, що президент США після консультацій з Україною, НАТО та Європою визначатиме необхідні заходи реагування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американська сторона надала свої бачення, як закінчити війну, – Зеленський. ВIДЕО

Члени НАТО, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та Фінляндія підтверджують готовність діяти разом зі США.

Положення про гарантії безпеки пропонують запровадити строком на 10 років із можливістю їхнього продовження за взаємно. згодою. Дотримання контролюватиме спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів та США.

"Документ містить рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО та Росії. Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Росію було проінформовано про проєкт, але незрозуміло, чи зрештою знадобиться підпис президента Володимира Путіна", - пише Axios.

Читайте: Зеленський зустрівся з міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. ФОТО

Що ще передбачає "мирний план"?

Пропозиція передбачає значні поступки України: створення демілітаризованої зони; передачу Росії всього Донбасу; замороження нинішніх ліній контролю в Херсонській та Запорізькій областях; відсутність військ НАТО на українській території; обмеження чисельності Збройних Сил України до 600 тис. військових.

Читайте: США наполягають на терміновому укладанні мирної угоди щодо України, - ЗМІ

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

Також читайте: Україна в ООН: "Наша земля не продається"

Автор: 

Трамп Дональд (8901) гарантії безпеки (466)
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Топ коментарі
+39
А це та сама стаття 5 згідно якої Польща не збиває над Польщею, а Румунія над Румунією?

ТА НЄ, Дякую. Краще 1 ядерну бімбу чим 100 папірців
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21.11.2025 08:33 Відповісти
+36
План рудого буде прописаний на зворотному боці будапештського меморандуму правда треба буде якось гімно вивести бо цим листочком сраку підтерали.
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21.11.2025 08:37 Відповісти
+29
Потужно....
У разі нападу проведуть консультації, через тиждень, два, пів року
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21.11.2025 08:33 Відповісти
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А це та сама стаття 5 згідно якої Польща не збиває над Польщею, а Румунія над Румунією?

ТА НЄ, Дякую. Краще 1 ядерну бімбу чим 100 папірців
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21.11.2025 08:33 Відповісти
обіцянка дурневі цяцянка
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21.11.2025 11:24 Відповісти
Потужно....
У разі нападу проведуть консультації, через тиждень, два, пів року
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21.11.2025 08:33 Відповісти
План рудого буде прописаний на зворотному боці будапештського меморандуму правда треба буде якось гімно вивести бо цим листочком сраку підтерали.
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21.11.2025 08:37 Відповісти
япать ... Та це гарантія не 5 статті НАТО . Це вже мабуть аж - 55 ї .! По потужності ..
..
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21.11.2025 08:37 Відповісти
Таксссс, панікьори, нафронтники та бойові діди, не сцо!!! Зеля не підпише цю угоду, буде пєтлять. Війна буде йти і далі, за раніше утверждьонним планом, адже у Зеленьських там ніхто не воює, **** їм.
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21.11.2025 08:37 Відповісти
А може і підпише, як шо Захід пообіцяв не переслідувати його та надати притулок, а Слуги ***** підтримають.
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21.11.2025 09:01 Відповісти
Ну так, йому треба гарантії безпеки, і усім його пацанам. І тільки тоді він петляти не буде. Хоча, може Трамп і правильно сказав що з цим КВНщиком діла немає, йому б тільки людей мочити і воювати до останнього...
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21.11.2025 10:41 Відповісти
Ты русский тролль, топишь за капитуляцию.
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21.11.2025 10:51 Відповісти
вимагає від України болісних поступок, але водночас містить безпрецедентну обіцянку Джерело: https://censor.net/ua/n3586169

Загалом зміст цієї комерційної пропозиції зрозумілий: поступки за обіцянку.
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21.11.2025 08:38 Відповісти
Та прямо в стилі - обіяти. не значить женитися. Жидо-піндоські уроди
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21.11.2025 08:56 Відповісти
За обіцянку-цяцянку.
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21.11.2025 09:01 Відповісти
Влучне формулювання.
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21.11.2025 09:23 Відповісти
Ната сама себе не здатна захистити. А вони про Україну.
А стосовно надійного захисту від США та Європи,-то ми і зараз "надійно захищені" згідно будапештського меморандуму.
Ще й шмат території маємо віддати. Через пару-трійку років ще більше віддамо якомусь ***** другому,чи як він там буде називатися.
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21.11.2025 08:38 Відповісти
Ми вже проходили всі ці "гарантії" - замість рудого ідіота американці виберуть якогось чорного чорта з рогами і кінець "гарантіям"!
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21.11.2025 08:40 Відповісти
Ні.Наш план кордони 91!
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21.11.2025 08:40 Відповісти
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21.11.2025 08:43 Відповісти
не з зебілом...
на початку війни шанси були, але зебіл зробив все щоб ми капітулювали
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21.11.2025 08:44 Відповісти
На это фуйло не согласится
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21.11.2025 08:41 Відповісти
Небуде трампа, небуде й домовленостей,а строк тої куйні я думаю ви вираХуете самі.(
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21.11.2025 08:41 Відповісти
росія повторно нападе, насправді ще раніше, не будуть навіть чекати відходу Трампа.
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21.11.2025 09:51 Відповісти
Це калька видозміненого тексту Будапештського меморандуму, просто з деякими іншими словами, або формулюванням .

Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю за "гарантії безпеки", то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншим - ресурси за нові "гарантії безпеки.
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21.11.2025 08:41 Відповісти
Там накручено. Країни заходу розглядатимуть варіант захисту, але як завжди угорщики проголосують проти і вся місія захисту України успішно провалиться.
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21.11.2025 08:43 Відповісти
Ничего там не накручено. Вот именно. Ничего.
Все любознательные уже смогли ознакомиться с текстом.
Уважаемая Галина Боцик (автор статьи) вместо словесного.... (наверно платят за знаки) могла привести номер пункта о данных гарантиях. А мы остальное могли бы сами прочесть.
По моему мнению все гарантии будут держаться на стальном слове Трампа
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21.11.2025 09:15 Відповісти
накручено в виконанні гарантій безпеки
декларування не означає реагування
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21.11.2025 09:37 Відповісти
Трамп завтра здохне, і шо? Давай по-новому?
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21.11.2025 10:21 Відповісти
5 канал 🇺🇦
@5channel
·
46 хв
Умєров погодив більшу частину мирного плану на переговорах з американцями, - WSJ.

Водночас він домовився прибрати з проєкту пункт про обов'язковий аудит всієї міжнародної допомоги, що отримала Україна.

Навзаєм всім учасникам війни гарантовано повну амністію.
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21.11.2025 08:47 Відповісти
А репарації?
Україна ж повинна виплатити репарації згвалтованій величі московії?
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21.11.2025 08:53 Відповісти
згвалтована велич московії трезво смотрит на ситуацию и прекрасно понимает что из сухой тряпки ничего не выжать
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21.11.2025 09:17 Відповісти
Прибрати аудит міжнародної допомоги. Потужно, дуже потужно. В інтересах ЗЕбанутої блювотини, які крали, крадуть і будуть красти з цієї самої допомоги. Це щоб українці не розвішали на стовбах всих цих ЗЕбанутих злодюг.
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21.11.2025 09:04 Відповісти
Навіть зі статей видно, народ готують до капітуляції.
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21.11.2025 08:47 Відповісти
Це потужніше ніж Будапештський меморандум? 🤔 І чесніше, ніж Мюнхенська змова 1938-го року, коли Чехлсдоваччині гаоантувади мир в обмін на відмову від територій, чпсткове обмнження армії і озброєнь і виведення військ з дкяких інших суверенних територій, як із Закарпаття, наприклад, куди відразу ввійшли мадяри, які нікому нічого не гарантували? А знаєте, що пропонує робити Трамп, якщо пуцин вчергове нападе? Вдарити по мацкві? Ні. Ввести війська? Ні. Ввести знову перед тим зняті "потужні" санкції, які пуцина ніяк не зупиняди! А так, і постачати в Україну зброю. За гроші. Там написано про компенсаційні умови поставок.
Американці самф стверджують, що Умєров це схвалив. Мало того - запропонував внести пункт про "повну амністію для всіх сторін", яка угеможливить у майбцтньому карати злочинців, які розстрілювали наших полонених. Тож оточення Зєлєнского хто? Ідіоти? Вороги? І хто ж тоді сам Зєлєнскій, якщо пвдпише це?
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21.11.2025 08:48 Відповісти
Блазень не рискне таке підписувати.
Хоча, враховуючи вибори 2019 року, коли адекватні люди не сприймали блазня серйозно, але тупе бидло вибрало саме його, то всяке може бути.
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21.11.2025 09:08 Відповісти
Оту усю маячню від гебні й розглядати не варто. Як мінімум, то усе є прямим втручанням у внутрішню політику суверенної держави агресора. Існує "будапешт"--виконуйте, раз підписалися.
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21.11.2025 09:12 Відповісти
Таке відчуття що Україна агрессор яка напала на росію.
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21.11.2025 08:48 Відповісти
Нічого з цієї чергової затії *********** не вийде.
Якщо без зайвих емоці пройтись по пунктах цієї так званої "угоди про мир", то одразу кидається в очі нереалістичність головних пунктів, на яких наполягає рашистська пітьма.
Так, внесення змін в Конституцію України щодо відмови від вступу у НАТО - це нереально апріорі.
Також, таким же є положення про відведення військ "на визначені сторонами локації". Виникає питання не лише технічне: як відводити війська коли не припинено вогонь?, а й суто безпекове - за межами Краматорська і Слов'янська - жодних укріплених роборонних ліній і природних рубежів немає, тож зупинити ворога вже не вийде аж до самого Дніпра і Києва. ЗСУ на це не підуть, виходячи суто з міркувань власної безпеки військових, щоби там Зеленський не напідписував.
Так само, є смертельно-небезпечним для України згода на скорочення війська до певної межі. Бо тут виникає питання контролю: це означає допустити рашистських офіційних шпигунів під різними прапорами в усі підрозділи. На це Україна не піде: "вже плавали, знаємо."
Пункт про визнання за пітьмою "де-факто" територій Криму, Донецької і Луганської областей містись сам у собі внутрішню суперечність. Адже по-перше не відповідає Конституції, гарантом якої підв'язався бути Зеленський, а по-друге - сам підпис від України під цим легітимізує анексію цих регіонів де-юре: Тромб буде махати цим підписом в ООН і перед Конгресом США, щоби загарбані пітьмою українські землі закріпити за нею у міжнародному праві. Як покійний рашист Чуркін махав підписом овоча.
Тому, без окреслених пунктів, навіть припускаючи, що Україна погодиться на решту обмежень свого суверенітету, ***** на припинення війни не піде. Тож, інші пункти "угоди про мир" немає сенсу навіть обговорювати.
Зеленський лише зганьбиться і повністю себе делегітимізує і втратить владу, якщо не щось подібне поголиться.
Якщо відсторонено глянути на всю цю метушню Тромба, то можна стверджувати, що вплив США щодо примушування України до капітуляції - нікчемно малий. Адже військової допомоги від початку його правління - мізер плрівняно з собзниками з Європи. А фінансової - взагалі нуль.
Єдине, що залишилось ще від Байдена - це розвідувальна інформація з супутників і літаків ДРЛВ. Але це на взаємній основі в обмін на розвіддані від України.
Тому треба Тромбу полякувати і на тому все.
Санкції з пітьми він не знімить, бо тоді розгромно програє перевибори в Конгрес. На це слід зважати.
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21.11.2025 08:48 Відповісти
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21.11.2025 08:51 Відповісти
Щоб ти ,падло, на кутні іржало. Вєсєльчак довбаний.
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21.11.2025 09:03 Відповісти
А жарти у квартала завжди були пласкі та гнилі.
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21.11.2025 09:06 Відповісти
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21.11.2025 08:51 Відповісти
Ми вже мали "гарантії" від Клінтона у Будапешті,а трампівські "гарантії" з ранку одні,вдень інші,а ввечері він про все забуде.
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21.11.2025 08:52 Відповісти
Я особисто вірю шо Зешмаркля нормальна людина, і він увійде у світову історію як великій переможець Украіни у війні проти кацапні. Зешаркля не може підбирати виконавців, як Трампо, ну то таке, але хто такий Трампо за 10 років, і хто такий Зешмаркля.
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21.11.2025 08:52 Відповісти
а, ну тоді розходимось, ***** ніколи на то не погодиться. йому не треба ні дамбас, ні схід, йому треба щоб України не було. все
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21.11.2025 08:52 Відповісти
Трамп ніколи не бреше.
У документі йдеться, що будь-яка «значна, навмисна та тривала збройна атака» Росії проти України буде розглядатися як загроза трансатлантичній безпеці. Після консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами президент США визначить заходи для відновлення стабільності, включаючи можливе застосування військової сили, розвідувальну підтримку, технічну допомогу, а також економічні й дипломатичні кроки. Порушення умов оцінюватимуться спільним механізмом за участю НАТО та України.
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21.11.2025 08:53 Відповісти
Ніколи-ніколи не бреше! Тільки не пам'ятає, шо вчора сказав.
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21.11.2025 09:04 Відповісти
А які поступки з боку срашки?А ніяких.То ідуть вони за "русским кораблем".❤️🇺🇦❤️
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21.11.2025 08:56 Відповісти
"...безпрецендентну ОБІЦЯНКУ..."
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21.11.2025 08:57 Відповісти
Піндоси+кацапи = ПНХ. В суботу на Майдан, скандуємо ці лозунги і йдемо виборювати кордони 1991 року! Тільки так! Інакше про.....емо Державу!
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21.11.2025 08:58 Відповісти
Обіцянка - цяцянка
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21.11.2025 08:59 Відповісти
Кремлевские террористы легко устроят провокацию в виде диверсии или серии диверсий на своей территории, "с украинским следом", ( беспилотник из "серой зоны" в сторону кремля или взрыв на жд путях и т.д.) --- и вооруженная агрессия рашистов возобновится, а "гарантии" американцев тут же сдуются ....
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21.11.2025 08:59 Відповісти
Як в 1938 в Мюнхені....Там теж Британія та Франція обіцяли...
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21.11.2025 09:00 Відповісти
Ультра-праві виграють вибори у Франції і Німеччині, НАТО дефакто розвалиться. Всі ці гарантії НАТО маячня.
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21.11.2025 09:01 Відповісти
Пішли найух хв своїм плЯном капітуляції України! Ви вже обіцяли та ставили свій підпис вмісті з кацапами рро повагу до територіальної цілістності та не застосовувати зброї проти України. Йух вам в сраку всим!
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21.11.2025 09:01 Відповісти
Взагалі то спершу варто подивитись - а як же "працює" ота стаття, навіть для членів нати? І, до речі, а ната то сама дієздатна хоч на щось? То про які херантії розмова? Бо як тільки почую слова "гарантії" чомусь хочеться матом послати...
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21.11.2025 09:02 Відповісти
Навряд ЗЄ розпишеться під "Я все просрав".
І зовсім не з державницьких міркувань.
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21.11.2025 09:02 Відповісти
від НАТО назавжди ..а гарантії на 10 років ))
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21.11.2025 09:04 Відповісти
Писав вище, тільки Майдан, і одразу йдемо виборювати кордони 1991 року!
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21.11.2025 09:05 Відповісти
Це можливо, якщо після Майдану усунути зрадників, мародерів та саботажників від влади та з війська, та поставити притомний Кабінет міністрів та притомного Головнокомандувача зі Штабом.
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21.11.2025 09:58 Відповісти
Мені наразі НАТО нагадує пугало від горобців на городі. Вроді є, а толку від нього нуль. Особливо 5 стаття, коли при нападі на члена НАТО зберуться президенти або премьери всіх членів і будуть думити, що робити, тікати і як далеко, може за океан а може здатися.
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21.11.2025 09:17 Відповісти
Обіцяє.
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21.11.2025 09:18 Відповісти
якщо прибрати купу непотрібних тиловиків з армії, то хоча 600 тис лишилося, ще потрібно буде набирати контрактників. То ж це нормально. Все рівно ми у сраці, якщо не зупинять війну буде тільки гірше. Добровільно йти на фронт ніхто не хоче, а з тих, кого наловлять мало толку. Репараційного кредиту не буде - то вже ясно. Молодь тікає з України, бо стає все гірше і вона не бачить майбутнього тут. То ж краще поганий мир, бо гарної війни не буває.
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21.11.2025 09:28 Відповісти
українці:

2025: хтось пам'ятає, як там мінеральна угода?

2026: хтось пам'ятає, що з мирним планом на 28 пунктів?

p.s. Це все - той же цирк/шоу. росіяни уникнуть санкцій, трамп збереже любовні стосунки з путіним. Ще трамп мріє про нобелівку і перемогу на виборах 2026, але він все просре. Бо він просирає все, за що береться
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21.11.2025 09:29 Відповісти
Ось в балтів і поляків є стаття 5, але моляться вони чогось на те щоб Україна не посипалася. А взагалі просте відчуття підказує, що ще не навоювалися, тому все це тільки чергова серія спектаклю.
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21.11.2025 09:31 Відповісти
Без войск НАТО на территории Украины - это фуфло, а не гарантия. Должны стоять их базы по всей территории. Верить можно делам, а не словам.
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21.11.2025 09:38 Відповісти
Гарантія беспеки це
Найкраща армія
Відновлення ядерної зброї
І влада повинна служити по принципу Україна в потім всі останні
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21.11.2025 09:41 Відповісти
Україна схожа на інтелегента, якого пограбував гопник, а тепер поліція домовляюсь із гопником, що ще можна відібрати у потерпілого, аби зам'яти конфлікт.
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21.11.2025 09:43 Відповісти
гітлер казав.. віддайте мені судети і війни в європі не буде .. --- судети віддали і першого вересня 1939 року фюрер розпочав світову бойню . якби французи і британія знали що їх чекає то вони у сраку фюрера не заглядали би а через польщу яка була союзником британії ввели б війська в чехословаччину на її захист --- параша ***** не зупиниться ніколи поки існує на карті світу . грузія . сирія . україна . хто наступний і коли лише питання часу
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21.11.2025 09:54 Відповісти
Пентагон перенаправив $29.9 млн! ⚡️
Кошти з "українських" асигнувань 2022 року тепер інвестовані в ElementUS Minerals, LLC (ElementUSA) для забезпечення США критично важливими мінералами - галієм та скандієм! https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4338685/department-of-war-awards-299-million-to-create-a-us-domestic-supply-of-gallium/
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21.11.2025 10:10 Відповісти
Це не план миру - це план швидкого і остаточного знищення України. В цих пунктах, не вистачає, хіба вимоги поставити Януковича президентом, та підняти російський "триколор" над Верховною Радою. Фактично, Трамп наполягає віддати всю Україну - росії. Після його "підписання" одразу ж розпочнеться проросійській шабаш та Україна зануриться в хаос з непередбачуваними наслідками. Українці будуть протестувати, а Штати? - Допомогати росії вводити війська та душити Майдан? Байдуже - після падіння України, політичного та/чи військового - росія розпочинає війну в Європі. росія прямо артикулювпла це, давно (ще з 2007 року, промова путіна в Мюнхені), і не один раз.
Європа до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні швидко перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС, Штати ж свою присутність в Європі скорочують. В них повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність. Крім того, що в багатьох країнах Європи росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійські режими. Це план, за яким українці мають бути знищені у великій війні та російському геноциді, а Європа опиниться у великій війні та окупації. Тільки, під час Другої світової війни, від російської окупації, Європу, по суті, врятувала Німеччина, яка перед тим, захопила пів-Європи та яка завдала по росіянам удару на випередження та зв'язала росію на фронті, перемоловши, по суті, десятки мільйонів радянських солдат великої радянської окупаційної армії. Ціна цього - була просто страшною.
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21.11.2025 10:15 Відповісти
Єдина гарантія безпеки це наявність зброї більше ніж у диких нелюдей рашистов!
Все іньше пи#дож та провокація.
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21.11.2025 10:18 Відповісти
"мирний план" мимо!

пишіть далі.... плануйте наполегливіше...
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21.11.2025 10:32 Відповісти
Цікаво написано: тобто ми отримаємо "гарантії безпеки" від США, Європи і НАТО... але розміщення іноземних військ на території України і постачання зброї буде цими ж "гарантіями" заборонятися???
Хм... дуже цікаві гарантії.
То як буде гарантуватися безпека - так само як і за Будапештським туалетним папером - занепокоєннями, співчуттями і суворими засудженнями?
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21.11.2025 10:35 Відповісти
обіцянка-цяцянка а хто в 2014 і зараз заважає світовому копу захістити жертву нічим не спровакованної агрессії? ага... щоб 3-ої світової уникнути. А що змінеться після підписання обіцянок, де поступки вимагає тр тільки від України, а від пу... обіцянку не нападати
а пу невже ... змінить свою канституцію і не буде зазіхати на всю Херсоншину і Запоріжжя... і на всю Україну, де будуть розбрат сіяти москальскі попи і вопіти, що рузкий язЫк прищемили?
Хтось віріть у цю химеру?
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21.11.2025 10:35 Відповісти
Цікаво, Венесуелла перейде під контроль США після того як злиють Україну?
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21.11.2025 10:37 Відповісти
Трампон обісреться з Венесуелою, як і пуцька зі своєю сєвєо. Бо обидва дов...би.
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21.11.2025 10:50 Відповісти
Щось здається, що ***** недаремно на Аляску їздило. Дуже схоже на бартер
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21.11.2025 11:04 Відповісти
по перше такий договорняк не робиться в турбо режимі , а по друге просто вивести війська і все ...
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21.11.2025 10:38 Відповісти
русняві війська з України ...
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21.11.2025 10:40 Відповісти
Якшо нато психологічно безсилий, то до сраки ота 5 ст.
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21.11.2025 10:46 Відповісти
США та інші не виконали гарантії безпеки, і давлять до капітуляції, іски на триліони доларів, або знищення репутації сша.
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21.11.2025 10:49 Відповісти
В нас уже були гарантії по якихось там "моделях", називались "будапешський мемо-ватус", навіть бамагу якусь для цього потратили, і шо?
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21.11.2025 11:09 Відповісти
Підписати цей договорнячок значить обнулити всі наші сотні тисяч жертв.
Зніміть всі прапори на могилах наших воїнів і знесіть бульдозером пантеон на Майдані, cyки, а потім підписуйте.
Про економічні втрати годі й говорити.
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21.11.2025 11:29 Відповісти
Ну как и предполагалось гарантии скорее чисто условные, но только дурак может ждать чего-то более существенного. Даже при самом удачном для нас раскладе большего по гарантиям мы не получим. За нас воевать никто не будет. Думаю даже за Польшу и Прибалтику не факт что будут, что говорить по Украине.
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21.11.2025 12:08 Відповісти
..аби отримати свою "премію миру" рудий пісділєр наобіцяє будь-що і продасть не тільки "Україну з індєйцамі" але й навіть свою дружину Меланію чи дочку Іванку.. воно ж - хронічно хворий, аморальний барига-мародер та піс до бол..
до того ж в України вже є одна "5 стаття" - називається будапештський мІморандум, перевірений часом і "гарантами"...
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21.11.2025 12:28 Відповісти
 
 