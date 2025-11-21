У "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО, - Axios

Мирний план Трампа, який представили Україні, містить гарантію безпеки, змодельовану за принципами статті 5 НАТО.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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"План Трампа вимагає від України болісних поступок, але водночас містить безпрецедентну обіцянку. Головною ціллю президента Володимира Зеленського на мирних переговорах є отримання надійної гарантії безпеки від США та Європи - і це перший раз, коли Трамп готовий покласти таку пропозицію на стіл", - йдеться в матеріалі.

Проєктом передбачено, що президент США після консультацій з Україною, НАТО та Європою визначатиме необхідні заходи реагування.

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Члени НАТО, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та Фінляндія підтверджують готовність діяти разом зі США.

Положення про гарантії безпеки пропонують запровадити строком на 10 років із можливістю їхнього продовження за взаємно. згодою. Дотримання контролюватиме спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів та США.

"Документ містить рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО та Росії. Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Росію було проінформовано про проєкт, але незрозуміло, чи зрештою знадобиться підпис президента Володимира Путіна", - пише Axios.

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Що ще передбачає "мирний план"?

Пропозиція передбачає значні поступки України: створення демілітаризованої зони; передачу Росії всього Донбасу; замороження нинішніх ліній контролю в Херсонській та Запорізькій областях; відсутність військ НАТО на українській території; обмеження чисельності Збройних Сил України до 600 тис. військових.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

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