У "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО, - Axios
Мирний план Трампа, який представили Україні, містить гарантію безпеки, змодельовану за принципами статті 5 НАТО.
Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.
"План Трампа вимагає від України болісних поступок, але водночас містить безпрецедентну обіцянку. Головною ціллю президента Володимира Зеленського на мирних переговорах є отримання надійної гарантії безпеки від США та Європи - і це перший раз, коли Трамп готовий покласти таку пропозицію на стіл", - йдеться в матеріалі.
Проєктом передбачено, що президент США після консультацій з Україною, НАТО та Європою визначатиме необхідні заходи реагування.
Члени НАТО, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та Фінляндія підтверджують готовність діяти разом зі США.
Положення про гарантії безпеки пропонують запровадити строком на 10 років із можливістю їхнього продовження за взаємно. згодою. Дотримання контролюватиме спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів та США.
"Документ містить рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО та Росії. Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Росію було проінформовано про проєкт, але незрозуміло, чи зрештою знадобиться підпис президента Володимира Путіна", - пише Axios.
Що ще передбачає "мирний план"?
Пропозиція передбачає значні поступки України: створення демілітаризованої зони; передачу Росії всього Донбасу; замороження нинішніх ліній контролю в Херсонській та Запорізькій областях; відсутність військ НАТО на українській території; обмеження чисельності Збройних Сил України до 600 тис. військових.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТА НЄ, Дякую. Краще 1 ядерну бімбу чим 100 папірців
У разі нападу проведуть консультації, через тиждень, два, пів року
..
Загалом зміст цієї комерційної пропозиції зрозумілий: поступки за обіцянку.
А стосовно надійного захисту від США та Європи,-то ми і зараз "надійно захищені" згідно будапештського меморандуму.
Ще й шмат території маємо віддати. Через пару-трійку років ще більше віддамо якомусь ***** другому,чи як він там буде називатися.
на початку війни шанси були, але зебіл зробив все щоб ми капітулювали
Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю за "гарантії безпеки", то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншим - ресурси за нові "гарантії безпеки.
Все любознательные уже смогли ознакомиться с текстом.
Уважаемая Галина Боцик (автор статьи) вместо словесного.... (наверно платят за знаки) могла привести номер пункта о данных гарантиях. А мы остальное могли бы сами прочесть.
По моему мнению все гарантии будут держаться на стальном слове Трампа
декларування не означає реагування
@5channel
·
46 хв
Умєров погодив більшу частину мирного плану на переговорах з американцями, - WSJ.
Водночас він домовився прибрати з проєкту пункт про обов'язковий аудит всієї міжнародної допомоги, що отримала Україна.
Навзаєм всім учасникам війни гарантовано повну амністію.
Україна ж повинна виплатити репарації згвалтованій величі московії?
Американці самф стверджують, що Умєров це схвалив. Мало того - запропонував внести пункт про "повну амністію для всіх сторін", яка угеможливить у майбцтньому карати злочинців, які розстрілювали наших полонених. Тож оточення Зєлєнского хто? Ідіоти? Вороги? І хто ж тоді сам Зєлєнскій, якщо пвдпише це?
Хоча, враховуючи вибори 2019 року, коли адекватні люди не сприймали блазня серйозно, але тупе бидло вибрало саме його, то всяке може бути.
Якщо без зайвих емоці пройтись по пунктах цієї так званої "угоди про мир", то одразу кидається в очі нереалістичність головних пунктів, на яких наполягає рашистська пітьма.
Так, внесення змін в Конституцію України щодо відмови від вступу у НАТО - це нереально апріорі.
Також, таким же є положення про відведення військ "на визначені сторонами локації". Виникає питання не лише технічне: як відводити війська коли не припинено вогонь?, а й суто безпекове - за межами Краматорська і Слов'янська - жодних укріплених роборонних ліній і природних рубежів немає, тож зупинити ворога вже не вийде аж до самого Дніпра і Києва. ЗСУ на це не підуть, виходячи суто з міркувань власної безпеки військових, щоби там Зеленський не напідписував.
Так само, є смертельно-небезпечним для України згода на скорочення війська до певної межі. Бо тут виникає питання контролю: це означає допустити рашистських офіційних шпигунів під різними прапорами в усі підрозділи. На це Україна не піде: "вже плавали, знаємо."
Пункт про визнання за пітьмою "де-факто" територій Криму, Донецької і Луганської областей містись сам у собі внутрішню суперечність. Адже по-перше не відповідає Конституції, гарантом якої підв'язався бути Зеленський, а по-друге - сам підпис від України під цим легітимізує анексію цих регіонів де-юре: Тромб буде махати цим підписом в ООН і перед Конгресом США, щоби загарбані пітьмою українські землі закріпити за нею у міжнародному праві. Як покійний рашист Чуркін махав підписом овоча.
Тому, без окреслених пунктів, навіть припускаючи, що Україна погодиться на решту обмежень свого суверенітету, ***** на припинення війни не піде. Тож, інші пункти "угоди про мир" немає сенсу навіть обговорювати.
Зеленський лише зганьбиться і повністю себе делегітимізує і втратить владу, якщо не щось подібне поголиться.
Якщо відсторонено глянути на всю цю метушню Тромба, то можна стверджувати, що вплив США щодо примушування України до капітуляції - нікчемно малий. Адже військової допомоги від початку його правління - мізер плрівняно з собзниками з Європи. А фінансової - взагалі нуль.
Єдине, що залишилось ще від Байдена - це розвідувальна інформація з супутників і літаків ДРЛВ. Але це на взаємній основі в обмін на розвіддані від України.
Тому треба Тромбу полякувати і на тому все.
Санкції з пітьми він не знімить, бо тоді розгромно програє перевибори в Конгрес. На це слід зважати.
У документі йдеться, що будь-яка «значна, навмисна та тривала збройна атака» Росії проти України буде розглядатися як загроза трансатлантичній безпеці. Після консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами президент США визначить заходи для відновлення стабільності, включаючи можливе застосування військової сили, розвідувальну підтримку, технічну допомогу, а також економічні й дипломатичні кроки. Порушення умов оцінюватимуться спільним механізмом за участю НАТО та України.
І зовсім не з державницьких міркувань.
2025: хтось пам'ятає, як там мінеральна угода?
2026: хтось пам'ятає, що з мирним планом на 28 пунктів?
p.s. Це все - той же цирк/шоу. росіяни уникнуть санкцій, трамп збереже любовні стосунки з путіним. Ще трамп мріє про нобелівку і перемогу на виборах 2026, але він все просре. Бо він просирає все, за що береться
Найкраща армія
Відновлення ядерної зброї
І влада повинна служити по принципу Україна в потім всі останні
Кошти з "українських" асигнувань 2022 року тепер інвестовані в ElementUS Minerals, LLC (ElementUSA) для забезпечення США критично важливими мінералами - галієм та скандієм! https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4338685/department-of-war-awards-299-million-to-create-a-us-domestic-supply-of-gallium/
Європа до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні швидко перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС, Штати ж свою присутність в Європі скорочують. В них повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність. Крім того, що в багатьох країнах Європи росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійські режими. Це план, за яким українці мають бути знищені у великій війні та російському геноциді, а Європа опиниться у великій війні та окупації. Тільки, під час Другої світової війни, від російської окупації, Європу, по суті, врятувала Німеччина, яка перед тим, захопила пів-Європи та яка завдала по росіянам удару на випередження та зв'язала росію на фронті, перемоловши, по суті, десятки мільйонів радянських солдат великої радянської окупаційної армії. Ціна цього - була просто страшною.
Все іньше пи#дож та провокація.
пишіть далі.... плануйте наполегливіше...
Хм... дуже цікаві гарантії.
То як буде гарантуватися безпека - так само як і за Будапештським туалетним папером - занепокоєннями, співчуттями і суворими засудженнями?
а пу невже ... змінить свою канституцію і не буде зазіхати на всю Херсоншину і Запоріжжя... і на всю Україну, де будуть розбрат сіяти москальскі попи і вопіти, що рузкий язЫк прищемили?
Хтось віріть у цю химеру?
Зніміть всі прапори на могилах наших воїнів і знесіть бульдозером пантеон на Майдані, cyки, а потім підписуйте.
Про економічні втрати годі й говорити.
до того ж в України вже є одна "5 стаття" - називається будапештський мІморандум, перевірений часом і "гарантами"...