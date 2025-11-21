Україна в ООН: Ми ніколи не визнаємо окуповані території "російськими". Наша земля не продається

Україна готова до змістовних переговорів про завершення війни, але має чіткі принципи, які не змінюватиме. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця постпреда України Христина Гайовишин, пише Укрінформ.

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Москва обирає війну

За її словами, Росія продовжує ескалацію і демонструє відмову від миру - кожен новий ракетний удар показує, що Москва обирає війну, а не діалог.

Гайовишин підтвердила, що Україна отримала від США проєкт мирного плану і готова працювати над ним разом із партнерами. Водночас вона підкреслила, що є речі, на які Україна не піде.

"Ніколи не буде визнання українських окупованих територій як "російських". Наша земля не продається", — сказала вона.

Заступниця постпреда також наголосила, що Україна не прийме обмежень свого права на самооборону, на розмір чи спроможності Збройних сил, а також будь-якого втручання у своє право обирати союзи. "Нічого про Україну без України – і нічого про Європу без Європи", – підкреслила вона.

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США вимагають від України проєкт мирної угоди

Американська сторона очікує від України швидшого просування переговорного процесу.

Як пише Financial Times, у Вашингтоні хочуть отримати проєкт угоди про завершення війни вже до Дня подяки, який для США є орієнтиром у плануванні подальших кроків.

У виданні зазначають, що Білий дім прагне завершити процедуру вже на початку грудня, вважаючи цей проміжок часу "вікном можливостей" для політичної ініціативи, яка може вплинути на подальший розвиток ситуації.

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"США очікують від України чіткий варіант угоди, який Вашингтон зможе представити Москві", – йдеться в матеріалі FT.

Водночас українські структури готують власні пропозиції, враховуючи ініціативи, пов’язані з підходом команди Трампа до майбутнього врегулювання. Зараз у Києві аналізують можливі варіанти документа та працюють над коригуваннями, які мають відобразити ключові інтереси України.

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У фокусі українських пропозицій:

збереження суверенітету;

безпекові гарантії;

чітке визначення умов миру;

механізми контролю за виконанням угоди.

За інформацією Axios, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.

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