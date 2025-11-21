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Новини Мирний план США
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Україна в ООН: Ми ніколи не визнаємо окуповані території "російськими". Наша земля не продається

ООН: Україна заявила позицію щодо переговорів з РФ

Україна готова до змістовних переговорів про завершення війни, але має чіткі принципи, які не змінюватиме. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця постпреда України Христина Гайовишин, пише Укрінформ.

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Москва обирає війну 

За її словами, Росія продовжує ескалацію і демонструє відмову від миру - кожен новий ракетний удар показує, що Москва обирає війну, а не діалог.

Гайовишин підтвердила, що Україна отримала від США проєкт мирного плану і готова працювати над ним разом із партнерами. Водночас вона підкреслила, що є речі, на які Україна не піде.

"Ніколи не буде визнання українських окупованих територій як "російських". Наша земля не продається", — сказала вона.

Заступниця постпреда також наголосила, що Україна не прийме обмежень свого права на самооборону, на розмір чи спроможності Збройних сил, а також будь-якого втручання у своє право обирати союзи. "Нічого про Україну без України – і нічого про Європу без Європи", – підкреслила вона.

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США вимагають від України проєкт мирної угоди

Американська сторона очікує від України швидшого просування переговорного процесу.

Як пише Financial Times, у Вашингтоні хочуть отримати проєкт угоди про завершення війни вже до Дня подяки, який для США є орієнтиром у плануванні подальших кроків.

У виданні зазначають, що Білий дім прагне завершити процедуру вже на початку грудня, вважаючи цей проміжок часу "вікном можливостей" для політичної ініціативи, яка може вплинути на подальший розвиток ситуації.

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"США очікують від України чіткий варіант угоди, який Вашингтон зможе представити Москві", – йдеться в матеріалі FT.

Водночас українські структури готують власні пропозиції, враховуючи ініціативи, пов’язані з підходом команди Трампа до майбутнього врегулювання. Зараз у Києві аналізують можливі варіанти документа та працюють над коригуваннями, які мають відобразити ключові інтереси України.

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У фокусі українських пропозицій:

  • збереження суверенітету;

  • безпекові гарантії;

  • чітке визначення умов миру;

  • механізми контролю за виконанням угоди.

За інформацією Axios, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім підтвердив, що США працюють над мирним планом Трампа вже місяць

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) ООН (3505) Трамп Дональд (8901)
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Топ коментарі
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Місце злочину - Сандормох. 27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли у карельському урочищі Сандармох. З'ясовано, що Сандармох є спеціальною територією, яку використовували органи НКВС СРСР для проведення масових страт цивільного населення. Сандармох став місцем розстрілу соловецького тюремного етапу 1937 року, в якому перебували відомі діячі культури, науки, військовики, технічна інтелігенція, священство. Серед убитих - священик з Ватикану, котрий збирав дані про порушення прав людини в Радянському Союзі, видатні майстри культури, вчені, військові, державні діячі, священнослужителі з країн, окупованих СРСР, вихідці з України, зокрема митці Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер'ян Підмогильний, професори-історики Олександр Бадан-Яворенко, Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, письменник та міністр освіти УНР Антін Крушельницький. Органи НКВС, а згодом МГБ, КДБ СРСР та ФСБ РФ приховували місце масових убивств від родичів загиблих і громадськості. Внаслідок спецоперації чекістів восени 1937 р. слід соловецького етапу взагалі «загубився». Багато років існувало припущення, що людей втопили в Білому морі. Але ми повинні знати імена катів, пам'ятати наших закатованих співвітчизників, відродити їх неоціненний вклад в світову науку, культуру і мистецтво
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21.11.2025 01:14 Відповісти
+26
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21.11.2025 01:13 Відповісти
+15
Через зелених мародерів скоро не буде навіть чого продавати.
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21.11.2025 01:15 Відповісти
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21.11.2025 01:13 Відповісти
Місце злочину - Сандормох. 27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли у карельському урочищі Сандармох. З'ясовано, що Сандармох є спеціальною територією, яку використовували органи НКВС СРСР для проведення масових страт цивільного населення. Сандармох став місцем розстрілу соловецького тюремного етапу 1937 року, в якому перебували відомі діячі культури, науки, військовики, технічна інтелігенція, священство. Серед убитих - священик з Ватикану, котрий збирав дані про порушення прав людини в Радянському Союзі, видатні майстри культури, вчені, військові, державні діячі, священнослужителі з країн, окупованих СРСР, вихідці з України, зокрема митці Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер'ян Підмогильний, професори-історики Олександр Бадан-Яворенко, Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, письменник та міністр освіти УНР Антін Крушельницький. Органи НКВС, а згодом МГБ, КДБ СРСР та ФСБ РФ приховували місце масових убивств від родичів загиблих і громадськості. Внаслідок спецоперації чекістів восени 1937 р. слід соловецького етапу взагалі «загубився». Багато років існувало припущення, що людей втопили в Білому морі. Але ми повинні знати імена катів, пам'ятати наших закатованих співвітчизників, відродити їх неоціненний вклад в світову науку, культуру і мистецтво
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21.11.2025 01:14 Відповісти
Через зелених мародерів скоро не буде навіть чого продавати.
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21.11.2025 01:15 Відповісти
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21.11.2025 07:05 Відповісти
Гайовишин ,яка смілива дівчинка , так всім в ООН та США ,показала куди її треба цьомнути ...молодець ,все буде Україна ...
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21.11.2025 01:16 Відповісти
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21.11.2025 03:53 Відповісти
ООН та США вже зайняті тим, що цьомають "туди", але Трампа.
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21.11.2025 08:32 Відповісти
ЗЄ-Міндіч не дасть збрехати.
Але не менше "двушки" на Москву.
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21.11.2025 01:27 Відповісти
Трамп це ****** *****.
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21.11.2025 01:29 Відповісти
А чий ****** Зеленський?

Бо у нинішньому стані речей в Україні винен не Трамп.
Трамп тільки використовує у своїх інтересах можливість, яку йому надав ЗЄ.
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21.11.2025 01:39 Відповісти
Не ЗЄ, а 73% дебілів!
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21.11.2025 08:59 Відповісти
Головне це покарання російських фашистів винних в геноциді Українського народу.
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21.11.2025 01:43 Відповісти
Чим ближче буде крах Пуйлостану - тим довшим буде список вимог до України.
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21.11.2025 01:45 Відповісти
А чому тільки земля, а усский язик як державний якщо впарять нам цей пункт то буде залізним приводом для подальшої агресії "защита рускоязичних" і не які гарантії кульгавої качки трампа не допоможуть, а так звана защита філії ФСБ. В Україні упц.мп. це також означатиме залишити наймассовішу агентурну мережу, я вже не кажу про скорочення ВСУ, ці чотири пункти критично важливі для рашистів, тому ні в якому разі на жоден з них не маємо погоджуватись.
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21.11.2025 02:12 Відповісти
А що вно таке Оо=====Н ???
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21.11.2025 02:15 Відповісти
Не продається але здається в безстрокову оренду...Ето другоє...
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21.11.2025 02:16 Відповісти
....разом із Громадянами України - рітейл і нічого особистого

.
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21.11.2025 02:26 Відповісти
А ЗЕбил - капітулянт (оманский) той каже що таки продается, бо так
хотят вороги України Трамп і )(уйло. Оце так він накеровал повністю разворовал і продав Україну.
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21.11.2025 04:24 Відповісти
Ну тепер нам залишилося лише провести вибори резидента. Але навряд що наступний буде більш лояльний кремлю, ніж нинішній. А також побудувати
дуже класні дороги до Києва, Одеси, Дніпра...Та заборонити мобілізацію,
розпустити ТЦК та замінити його на кацапський військовий комісаріат.
І заявити, що ми вже готові виконати всі кремлівські умови капітуляції
України, тому що ми дуже хочемо миру -капітуляції. Тому що виходить так
що все одно США вимагатиме від нас йти на всі поступки фашистському
кремлю. Адже сценарій такого спектаклю про мир - капітуляцію України
був ретельно зрежисований спільниками )(уйлом і Трампом і беззаперечно
піддержаний ЗЕбілом -капітулянтом. Капітуляція України вже не порозі!
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21.11.2025 04:28 Відповісти
Лучшей ответ.
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21.11.2025 05:19 Відповісти
Доведеться сраним ковбоям знов просити Путіна зробити черговий Тернопіль. Бо скоро день подяки, треба жерти індейку та жерти Україну.
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21.11.2025 06:17 Відповісти
Як це, не продається?
Дебілка свириденка, що підписала у Вашингтоні? Рада про шо майже одноголосно проголосувала?
Тютю наші копалини та черноземи!
Продано!!!
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21.11.2025 08:46 Відповісти
А нащадок хана Іслам-Ґірея ІІІ умєров готовий був продати наші землі за амністію в корупційних оборудках!
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21.11.2025 09:18 Відповісти
Так мораторій же зняли на продажу землі . Все по закону , торгуйте суки
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21.11.2025 09:27 Відповісти
дешевий популізм. А реальність така, що "двушка" пішла на москву, а реальна влада у єрмаків, міндічів і цукерманів
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21.11.2025 10:00 Відповісти
 
 