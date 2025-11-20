Зеленський отримав від США проєкт мирного плану

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що президент окреслив принципові основи, які важливі для України, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками США домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

"Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - ідеться у повідомленні ОП.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом "наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф випадково написав, що "мирний план" ЗМІ отримали від "К", ймовірно йдеться про Дмитрієва

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

Читайте: Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

Що передувало?