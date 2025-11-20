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Зеленський отримав від США проєкт мирного плану

Трамп, Зеленський

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що президент окреслив принципові основи, які важливі для України, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками США домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

"Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - ідеться у повідомленні ОП.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом "наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф випадково написав, що "мирний план" ЗМІ отримали від "К", ймовірно йдеться про Дмитрієва

ОП про мирний план

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану

Читайте: Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) США (26673) Трамп Дональд (8901) переговори з Росією (1607)
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Топ коментарі
+46
**** гнилая эта америка и ее вождь. тут каждый день людей убивают. а он все пытается на..ть Украину и ее народ, предлагая какое то го..но под видом мирных планов. Так мира НЕ БУДЕТ. ненаказанное зло порождает новое, еще более жестокое зло.
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20.11.2025 18:39 Відповісти
+28
ішак отримав те що навіть з ним нічого не обговорювали, бо якій сенс ?

ніхто ішака не поважає
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20.11.2025 18:35 Відповісти
+27
Зелю, під загрозою корупційного скандалу, міцно взяли за яйця. І Пуйло, і ЄС, і Трамп. Зробить все, що скажуть. Тільки б не відлучили від трону.
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20.11.2025 18:42 Відповісти
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так сколько было этих переговоров ? и одно и тоже- 4 обасти, нет армии , русский второй язык , рпц, без оружия сидите, пока фуйло хочет воевать я хз какие могут быть переговоры вообще
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20.11.2025 19:26 Відповісти
Так це вже умови тих часів, коли путлєр відчув свою перевагу. Звісно, нащо йому тепер погоджуватися на щось менше? А тоді, коли йшло блискавичне визволення територій і кацапське військово-політичне керівництво було дезорієнтоване і деморалізоване, можна було б проштовхнути набагато кращі умови. Але ж ні, наші знов почали долучатися до переговорів тільки коли півень в сраку клюнув.
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20.11.2025 19:30 Відповісти
они уже в 22 году приписали себе 4 области, какие лучше условия были у Украины в 23 году непонятно, если ВСУ Роботино брало 2 месяца
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20.11.2025 19:38 Відповісти
Та то взагалі нічого не значить, що вони там собі прописали. Вони б спокійно могли сказати, що два села, які в них залишаться - то ціла область, і всім було б норм. А до контрнаступу було краще, бо не були виснажені підрозділи, деморалізоване населення та капаци ще не встигли морально підготуватися до війни на виснаження. Тому очевидно ж, що можна було б отримати кращі умоови.
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20.11.2025 19:55 Відповісти
та какой там контрнаступ если рашка потеряла больше техники чем Украина в этот период, больше на контрпиар похоже, типа надеялись что сбежит просто рашка
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20.11.2025 20:02 Відповісти
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20.11.2025 19:15 Відповісти
Хто за таку відповідь ставимо лайк ))
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20.11.2025 19:16 Відповісти
👍
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20.11.2025 19:26 Відповісти
Вместо лайка лучше иди в тцк. Что-то я не наблюдаю желающих показать на деле что-то
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20.11.2025 20:16 Відповісти
В мусорную урну этот грёбаный план Трампа: это не его план:

это план Путина.

"Ранее издание Axios https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/11/21/8008307/ раскрыло текст мирного плана от Трампа, согласно которому Украина должна отказаться от части своих территорий, ограничить численность армии и закрепить в Конституции отказ от вступления в Североатлантический альянс, а Россия должна получить амнистию."
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21.11.2025 08:51 Відповісти
BBC

За словами високопосадовця з адміністрації Трампа, документ кілька тижнів готувався таємно, у тому числі у співпраці зі спецпредставником путіна Кирилом Дмитрієвим.

Над текстом працювали спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять Трампа - бізнесмен Джаред Кушнер.

Українська сторона, за даними джерел, не брала повноцінної участі у створенні документа: її лише ознайомлювали з загальними контурами - без письмових матеріалів і без можливості впливати на зміст.

Україну на контактах представляв секретар РНБО Рустем Умєров. За словами співрозмовників медіа, письмових пропозицій він не отримував, обговорення відбувалися виключно усно, і з ключовими положеннями він не погодився.
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20.11.2025 19:18 Відповісти
Про «секретність» у підготовці плану між США та РФ каже, зокрема, й те, що навіть не усі республіканці знали про процес.

Наближений до Трампа сенатор Ліндсі Грем, заявив, що вперше чує про план і наголосив, що будь-який план має бути підкріплений твердими військовими зобов'язаннями США перед Україною та заходами, спрямованими на здатність Путіна фінансувати війну.

Подробиці ймовірної угоди обійшли стороною також сенаторів-республіканців Майка Раундса з Південної Дакоти та Піта Рікеттса з Небраски.

«Я категорично не погоджуюся з тим, що адміністрація веде переговори з росіянами, а не з українцями, та вимагає від українців прийняття угоди як «доконаного факту». Не залучати європейців - це дурість. США також зробили те саме з Південним В'єтнамом та урядом Афганістану. Це звучить як Мюнхен 1938 року», - oцінив ситуацію конгресмен-республіканець Дон Бейкон.
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20.11.2025 19:29 Відповісти
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20.11.2025 21:28 Відповісти
Досить нормальний план. Принаймні Запоріжжя та Херсон не треба віддавати. А щоб були кращі умови то треба було воювати - наводити лад у війську, мобілізувати даржапарат та економіку. Замість цього кармани набивали та м'ясників назначали замісь адекватних командирів, утілізували добровольців, перетворили країну на концтабір. Результат - на табло.
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20.11.2025 19:22 Відповісти
іди НА Х
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20.11.2025 19:24 Відповісти
Брись до мацкви , кацапе.
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20.11.2025 19:25 Відповісти
Щоб мати надію на краще,потрібно було не залишати зрадника при владі в 2022р!Втрата територій кожного дня плюс постійний нічний ********* енергетики і інфраструктури.Зрадник дав час кацапам налагодити випуск БПЛА і наростити виробництво ракет.
В пустих гловах кордони 1991р зі зрадником .Ви просто смішні
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20.11.2025 19:35 Відповісти
1. У Трампа выборы в следующем году и ему будет не до Украины. Это последний дембельский аккорд, пока у него есть власть.
2. Российская экономика в огромном *******, который только усиливается.
3. Зелибоба уже всех ****** и с каждым днем его ценность все сильнее уменьшается.
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20.11.2025 19:25 Відповісти
треба було підписувати у 23ому коли Залужний натякав на грухий кут - тоді були б і Констаха і Покровськ і Купянськ за нами. А через рік мова буде йти в кращому випадку про Запоріжжя, це якщо фронт не посипеться. Як посипеться - тоді ще Харків Дніпро Полтава будуть під питанням.
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20.11.2025 19:32 Відповісти
Через год экономике России ******.
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20.11.2025 19:33 Відповісти
Кава в Ялті,десь таке вже було.Буде ******* за умови ембарго на вуглеводи,але ніяких натяків нема на таке
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20.11.2025 19:39 Відповісти
Почитай например вот этого чела, который по России постоянно пишет. https://t.me/s/istrebin
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20.11.2025 19:42 Відповісти
Я не настільки тупий,щоб якихось читати експердів
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20.11.2025 19:44 Відповісти
Ну если тебе неинтересно что происходит, то ты просто живешь моментом. А это бессмысленно.
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20.11.2025 19:44 Відповісти
Для любой войны нужны деньги. Есть деньги - армия воюет и побеждает, нет денег - то все вдруг некому воевать. Вот у России не будет денег и оттого все эти пугалки это *******.
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20.11.2025 19:43 Відповісти
Ви якісь дивні,бо тупі,як дерево.Поки рашка буде торгувати вуглеводнями і алмазами,гроші на війну будуть і Китай допоможе!Всі тези експердів до сраки!!Я вже чув два роки назад доллар по 200-300р від мамкиних експердів.
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20.11.2025 19:47 Відповісти
Так русские боты и разгоняли всю эту херню. Боты сначала говорят - вот Россия развалится прямо завтра, Путин помрет и его свергнет кто-то там. Этого не происходит - вылазят другие боты и говорят "не верьте экспертам, они ошибались - Россия хорошо себя чувствует". Так это и работает на доверчивых.
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20.11.2025 19:48 Відповісти
Я тобі чітко написав,що тільки ембарго угандоше раху.
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20.11.2025 19:51 Відповісти
тр потрібен Нобель за 2025...
тому він буде топити за угоду і давити на Україну, адже пу від своїх забаганок про ліквідацію першопричин не відступе і лише може погодитися загорнути їх в якусь благозвучну обертку, яка по суті буде розтягнутою в часі капітуляцією України=знищення держави і геноцидом українців, швидке заміщення населення на окупованих територіях... пу вже заявив про план переселення, по факту- депортації 7 млн громадян України до Сибиру.
Про ці цілі казав ще жирик... а його спічі не сприймали серьозно, а він озвучував реальні стратегічні плани пу.
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20.11.2025 21:39 Відповісти
Нобель уже дали. Поздно.
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20.11.2025 21:41 Відповісти
Свинья...с библейским именем Илья!
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21.11.2025 08:24 Відповісти
Трамп пропонує капітуляцію, навіщо людям брехати.
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20.11.2025 19:28 Відповісти
походу, трумпівська частина США вже офіційно вступила у Третю Світову Війну на боці "Гітлера на підборах" і, вже цинічно-відверто, проти України...
та навіть у цьому огидному випадку зради США (адже вони, як і агресор Сосія, "випадково забули" про "Будапешт") є свої "плюси" - у такому разі Україна може наступати у будь-якому напрямку...
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20.11.2025 19:29 Відповісти
Едина гарантія безпеки для Украіни- ******* армія та наявність носіів здатних нести ядерни боегодловки на відстань 7-8000 км.
Ми вже мали і мемарандуми і двостоні домовленості про недоторканість кордонів.
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20.11.2025 19:31 Відповісти
Що таке ******* армія?
Принижені та забусярені? Дуже сумнівно, що це ефективно.
Та й молодь обирає Європу, а не неосовок, невідомо кого бусярити потім.
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20.11.2025 19:42 Відповісти
Все те саме, але вкраїнчики і так рідної мови цураються. Зебіла *******. Європу ні.
В ворожий патріархат ходять. Кацапську музику слухають.
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20.11.2025 19:35 Відповісти
То най тоді здаються ***** ваші «вкраїнчики» , якщо вони всі такі кончені. Правильно ***** їх вбиває та хоче знищити державу. Коли рузкій мір прийде всіх на підвал посадить, послухають там свого Басту-******.
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20.11.2025 20:39 Відповісти
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;скорочення чисельності збройних сил України;скорочення військової допомоги США;визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. ТАКІ ГАРАНТІЇ НАПИСАЛА ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ,КУПЛЕНА КУЙЛОМ СТАРА АМЕРИКАНСЬКА ШЛЮХА...
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20.11.2025 19:45 Відповісти
▪️Зеленський заявив, що готовий співпрацювати з Трампом над новим планом мирного врегулювання в Україні.
▪️Президент України під час переговорів був більш поступливим, бо «рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати над цим спільно, щоб зробити мир можливим».
▪️Адміністрація Трампа запевнила Україну та ЄС, що їхні позиції будуть враховані.
▪️Дрісколл заявив, що «якщо людям не подобаються певні частини плану, ми спробуємо знайти компроміс».
▪️Пункт про обмеження чисельності ЗСУ дійсно включений у план.
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20.11.2025 20:04 Відповісти
👉👉👉Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.
Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
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20.11.2025 20:06 Відповісти
Російська ядерна зброя, нічим би не допомогла. свого ще / вже не створити.
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20.11.2025 20:24 Відповісти
Єдина гарантія безпеки це ЗСУ і зброя, зброя, дальнобойна зброя, ПВО і авіація... все інше - буд.меморандум-2.
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20.11.2025 21:43 Відповісти
и золотой парашют в Израиль. чего же тебе еще надо, собака?
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20.11.2025 19:45 Відповісти
трампуня, віддай канаді пару штатів
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20.11.2025 19:46 Відповісти
Зеленський отримав від США проєкт мирного плану Джерело: https://censor.net/ua/n3586106
.
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20.11.2025 19:47 Відповісти
Більше планів потужних, переможних, мирних, незламних і різних!
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20.11.2025 19:55 Відповісти
«Це ж треба було через жадібність і тупізм настільки ослабити державу, що тепер доводиться плазувати перед рижим недоумком, який навіть своїм солдатам наказав розстеляти червону доріжку кривавому людожеру путіну.
Володимире Зеленський, якщо у вас хоч крапля людського залишилося, вийдіть до народу і скажіть: "Я і мої п'ять менеджерів не впоралися", - і хай прийде до влади та людина, яка наведе порядок у цьому суцільному хаосі й нарешті поставить економіку на військові рейки, щоб ми не були залежними від рижого коханця путіна!»
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20.11.2025 20:11 Відповісти
Ніякої краплі в нього незалишилось..Зеленській оголосив Україні Війну..Тепер ми воюемо на два фронти...
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20.11.2025 22:10 Відповісти
Бездарное руководство привело страну к краху. История повторяется снова и снова а мудрый наридец ничему не учится
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20.11.2025 20:15 Відповісти
Ідіть нахой з такими "гарантіями"! Ми і без вашої "допомоги" можемо руки підняти догори будь-якої миті
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20.11.2025 20:20 Відповісти
Такі "гарантії" можуть гарантувати тільки те, що ***** втратить будь-які причини зупинятися
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20.11.2025 20:27 Відповісти
отримав і певно ссит від щастя!
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20.11.2025 20:32 Відповісти
Чим цей лайноплан відрізняється від кацапського?
Як гарантія- скорочення військової допомоги від США?
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20.11.2025 20:32 Відповісти
Последние потуги рыжего павиана стобы заставить Украину капитулировать.
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20.11.2025 20:34 Відповісти
Павиан лишь исполняет волю сородичей кушнера-зели и уиткоффа. Он там как зиц-председатель. Украина могла бы давно стабилизировать фронт если бы не 95й квартал у власти.
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20.11.2025 22:09 Відповісти
А що трамп вже думку Англії з Європою не враховують і наше військо марно кров проливає? Так що це виглядає не інакше як спасіння і відволікання від корупційного скандалу.
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20.11.2025 21:31 Відповісти
Проект от зятя Трампа - Кушнера. Он же родственник международного преступника Нитаньягу. Ничего хорошего этот проект Украине не несет. Но с такими властями - сородичами кушнера - лучше плохой мир.
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20.11.2025 22:08 Відповісти
Зермак ворог України й неможе нічого підписувати..З ціею кремлевською підстилкою Тряпкиним..
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20.11.2025 22:08 Відповісти
янукОвощ закрив нам Євроінтеграцію-ми його хотіли "взяти на вила" Тепер "ПОДУМАЙ" що ми з тобою зробимо "ЗА ДЕРЖЗРАДУ"
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21.11.2025 00:01 Відповісти
Подписание этого плана в теперешнем виде - это государственная измена. Естественно иуды вложили задел на торг, но любому УКРАИНЦУ понятно, что вся повестка условий торга не меняет существенно основные моменты, которые равны государственной измене.

В 14м в фейсбуке на странице меркель провели акцию в комментариях: украинцы массово комментировали все посты на официальной странице текстом "Фрау Риббентроп" в ответ на ее пропутинские настроения. Старожилы Цензора помнят. В сегодняшних реалиях неплохо было бы прокомментировать мирный план иуд трампов, венсов, рубио и всей остальной шушеры подобным образом. Как минимум, это бы привело к альтернативной оценке деятельности этих наперсточников и большему пониманию ситуации американским обществом
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21.11.2025 00:57 Відповісти
Всіх незгодних з мирним планом - запрошую до зсу , тут не вистачає вмотивованих і незламних. Кожен день тут це нові 200 і 300 , і поки тут хтось волає про державну зраду , хтось мерзне в окопі. Мир потрібен всім і не тільки Україні , а вже як ми ним скористаємося - інша історія. На*обували Рашку раніше, може викрутимося і зараз. Треба було не здавати південь, тоді б умови були б м'якшими, а оборона у нас набагато сильнішою.
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21.11.2025 02:54 Відповісти
Мирний план капітуляції Віткова від Дмітрієва, чи меморандум , можемо в Будапешті підписати скількі разів завгодно , хай підписує, корупціонер Зеленський то вже просрочений і не має на це право, а до ВР сподіваємся не дійде,потім все відміниця, а зараз потрібен мир, вибори і зміна влади відміна президенства і ще вибори поки не подолаємо корупцію і свавілля після цього тільки буде право справедливості і ринкова економіка, розвиток народжувальність і життя.
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21.11.2025 03:03 Відповісти
Як не банально звучить але те що за яйця міцно взяли Президента Ураїни винен Міндас і Ко. Не було б скандалу - не було б такого "мирного плану".
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21.11.2025 08:42 Відповісти
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