Зеленський отримав від США проєкт мирного плану
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент окреслив принципові основи, які важливі для України, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками США домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.
"Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - ідеться у повідомленні ОП.
Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом "наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру".
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
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это план Путина.
"Ранее издание Axios https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/11/21/8008307/ раскрыло текст мирного плана от Трампа, согласно которому Украина должна отказаться от части своих территорий, ограничить численность армии и закрепить в Конституции отказ от вступления в Североатлантический альянс, а Россия должна получить амнистию."
За словами високопосадовця з адміністрації Трампа, документ кілька тижнів готувався таємно, у тому числі у співпраці зі спецпредставником путіна Кирилом Дмитрієвим.
Над текстом працювали спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять Трампа - бізнесмен Джаред Кушнер.
Українська сторона, за даними джерел, не брала повноцінної участі у створенні документа: її лише ознайомлювали з загальними контурами - без письмових матеріалів і без можливості впливати на зміст.
Україну на контактах представляв секретар РНБО Рустем Умєров. За словами співрозмовників медіа, письмових пропозицій він не отримував, обговорення відбувалися виключно усно, і з ключовими положеннями він не погодився.
Наближений до Трампа сенатор Ліндсі Грем, заявив, що вперше чує про план і наголосив, що будь-який план має бути підкріплений твердими військовими зобов'язаннями США перед Україною та заходами, спрямованими на здатність Путіна фінансувати війну.
Подробиці ймовірної угоди обійшли стороною також сенаторів-республіканців Майка Раундса з Південної Дакоти та Піта Рікеттса з Небраски.
«Я категорично не погоджуюся з тим, що адміністрація веде переговори з росіянами, а не з українцями, та вимагає від українців прийняття угоди як «доконаного факту». Не залучати європейців - це дурість. США також зробили те саме з Південним В'єтнамом та урядом Афганістану. Це звучить як Мюнхен 1938 року», - oцінив ситуацію конгресмен-республіканець Дон Бейкон.
В пустих гловах кордони 1991р зі зрадником .Ви просто смішні
2. Российская экономика в огромном *******, который только усиливается.
3. Зелибоба уже всех ****** и с каждым днем его ценность все сильнее уменьшается.
тому він буде топити за угоду і давити на Україну, адже пу від своїх забаганок про ліквідацію першопричин не відступе і лише може погодитися загорнути їх в якусь благозвучну обертку, яка по суті буде розтягнутою в часі капітуляцією України=знищення держави і геноцидом українців, швидке заміщення населення на окупованих територіях... пу вже заявив про план переселення, по факту- депортації 7 млн громадян України до Сибиру.
Про ці цілі казав ще жирик... а його спічі не сприймали серьозно, а він озвучував реальні стратегічні плани пу.
та навіть у цьому огидному випадку зради США (адже вони, як і агресор Сосія, "випадково забули" про "Будапешт") є свої "плюси" - у такому разі Україна може наступати у будь-якому напрямку...
Ми вже мали і мемарандуми і двостоні домовленості про недоторканість кордонів.
Принижені та забусярені? Дуже сумнівно, що це ефективно.
Та й молодь обирає Європу, а не неосовок, невідомо кого бусярити потім.
В ворожий патріархат ходять. Кацапську музику слухають.
віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;скорочення чисельності збройних сил України;скорочення військової допомоги США;визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. ТАКІ ГАРАНТІЇ НАПИСАЛА ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ,КУПЛЕНА КУЙЛОМ СТАРА АМЕРИКАНСЬКА ШЛЮХА...
▪️Президент України під час переговорів був більш поступливим, бо «рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати над цим спільно, щоб зробити мир можливим».
▪️Адміністрація Трампа запевнила Україну та ЄС, що їхні позиції будуть враховані.
▪️Дрісколл заявив, що «якщо людям не подобаються певні частини плану, ми спробуємо знайти компроміс».
▪️Пункт про обмеження чисельності ЗСУ дійсно включений у план.
Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
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Володимире Зеленський, якщо у вас хоч крапля людського залишилося, вийдіть до народу і скажіть: "Я і мої п'ять менеджерів не впоралися", - і хай прийде до влади та людина, яка наведе порядок у цьому суцільному хаосі й нарешті поставить економіку на військові рейки, щоб ми не були залежними від рижого коханця путіна!»
Як гарантія- скорочення військової допомоги від США?
В 14м в фейсбуке на странице меркель провели акцию в комментариях: украинцы массово комментировали все посты на официальной странице текстом "Фрау Риббентроп" в ответ на ее пропутинские настроения. Старожилы Цензора помнят. В сегодняшних реалиях неплохо было бы прокомментировать мирный план иуд трампов, венсов, рубио и всей остальной шушеры подобным образом. Как минимум, это бы привело к альтернативной оценке деятельности этих наперсточников и большему пониманию ситуации американским обществом