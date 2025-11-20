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Новини Мирний план США
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Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

План Трампа щодо України: Конгрес не знав деталей

Республіканці та демократи Конгресу не були поінформовані про розробку нового 28-пунктного плану щодо України та Росії. Члени Конгресу, у тому числі "друзі України", дізналися про 28-пунктний план Трампа лише з медіа. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

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Сенатор Ліндсі Грем, відомий як співавтор ще не схваленого проєкту про санкції проти Росії, каже, що нічого не знав про план, але висловив думку, що жоден план не працюватиме без значної військової підтримки США для України та заходів, що битимуть по спроможності Росії фінансувати війну.

Сенатори-республіканці Майк Раундс і Пітр Рікетс, який входить до підкомітету з питань Європи комітету з міжнародних відносин, заявили, що їм не відомі ніякі деталі.

Республіканець Дон Бейкон на підставі того, що побачив у ЗМІ, порівняв нарис плану з "Мюнхенською змовою" 1938 року.

Водночас Грем висловив сподівання, що злив інформації про план стане поштовхом для розгляду двопартійного проєкту щодо вторинних санкцій проти тих, хто активно торгує з Росією.

"Жоден план не працюватиме, доки Путін і його союзники не повірять, що ми серйозно готові до більшої військової допомоги, більших спроможностей України завдавати Росії болючих ударів у військовий спосіб, і щодо більших економічних наслідків для тих, хто фінансує воєнну машину Путіна", – сказав він.

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Що передувало?

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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Автор: 

Трамп Дональд (8901) Сенат США (645) Грем Ліндсі (151)
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Топ коментарі
+15
зручно пуйлу мати компромат на трампона і Оманську Гниду
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20.11.2025 10:20 Відповісти
+13
Трамп давно вважає себе Імператором Візантії. Він взагалі скот неадекватний. Крім як усипити з твариною уже нічого не зробиш
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20.11.2025 10:20 Відповісти
+7
Імператори Візантії такої ***** не творили.
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20.11.2025 10:29 Відповісти
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зручно пуйлу мати компромат на трампона і Оманську Гниду
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20.11.2025 10:20 Відповісти
А московська гебня так завжди й чинила.
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20.11.2025 10:30 Відповісти
не пройде !
Ліндсі Грем - дінамометр сили трампа та флюгер настроїв респів:

"...жоден план не працюватиме без значної військової підтримки США для України та заходів, що битимуть по спроможності Росії фінансувати війну."

вітьков та дмітрієв можуть засунути той план туди, звідкіль його витягли

.
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20.11.2025 16:13 Відповісти
Трамп давно вважає себе Імператором Візантії. Він взагалі скот неадекватний. Крім як усипити з твариною уже нічого не зробиш
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20.11.2025 10:20 Відповісти
Імператори Візантії такої ***** не творили.
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20.11.2025 10:29 Відповісти
добре що не іван грозний !

ото був чудік !
почитайте Костомарова щоб зрозуміти руззьке душе-губство

.
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20.11.2025 16:15 Відповісти
Прикольно так Трамп сосав батога Клінтону, авідповідає о за це ми.
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20.11.2025 10:23 Відповісти
поки ми нічого не підписали. ТЕ що США вибрали КОНЧЕНОГО - ну так ми теж такі самі. Нічого не поробиш - покоління тік-ток не хоче думати
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20.11.2025 10:33 Відповісти
Це все таємно від нормальних людей.
Бо це антилюдський план та аморальний та не справедливий.
І автори плану пуйло та трамп знають що абсолютна більшість людей, політиків, діячів з усього світу проти цього плану.
Бо це закон джунглів, хто сильний той і правий.
А значить всі люди приміряють це на себе. І гадають, якщо цей план спрацює то це кінець світу, кінець всіх держав, крім ядерных.
Для чого такий світ людям, де людей не рахують за людей і править сатана у вигляді рашки, Китая та трампа?
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20.11.2025 10:26 Відповісти
Якщо це не фейк, то як це розуміти: " https://glavred.net/world/taynyy-plan-mira-tramp-odobril-dokument-dlya-uregulirovaniya-voyny-rf-v-ukraine-smi-10717109.html Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками." Це що за чиновники такі? Можна прізвища? Те що це пархаті зелені гниди і так зрозуміло
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20.11.2025 11:53 Відповісти
Дон Бейкон цілком правий та відвертий в оцінці ситуації, що склалась.
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20.11.2025 10:27 Відповісти
Сепаратні перемовини сша та рф ні до чого окрім збільшення недовіри до сша не приведуть. сша підривають власний авторитет такими діями і це буде з негативного. з позитивного европа буде змушена допомагати Україні ще більше, а Україна буде змушена змінюватися щоб вижити.
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20.11.2025 10:36 Відповісти
Тихо! Руда свинко.
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20.11.2025 10:41 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novini-z-ssha-sereda-19-listopada-2025---igor-aizenberg/180900#gsc.tab=0 Igor Aizenberg:
Публікація виданням Axios інформації щодо «мирного» «плану Віткоффа» чи «Віткоффа-Дмітрієва» з 28-ми пунктів, який «буде доведено» до України та європейців, стала чи не основною темою в Україні. Це зрозуміло.
2. Щодо «плану з 28-ми пунктів». Те, як описали цей так званий «план» спочатку Axios та Politico, а потім низка інших видань (зокрема, у середу вийшла велика стаття у Нью-Йорк Таймс), це, звичайно, не план, а акт капітуляції України. В цьому плані, власне, немає нічого нового - про все це ми вже чули багато разів після повернення Трампа у Білий Дім у січні, і ще більше разів після весни 2022 року, коли Росія висунула Україні ті ж самі умови.
План «Віткоффа», чи «Віткоффа-Дмітрієва» - це продиктовані Росією умови капітуляції України. Оцінювати цей «план» ніяк інакше не можна, якщо видання, які подають його зміст, дійсно з ним знайомі.
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20.11.2025 10:44 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/rossijskij-vbros-o-plane-trampa/ Олег Пономарь:
Под видом плана Трампа Россия через СМИ (якобы утечки) вбросила план Дмитриеффа-Виткоффа, который (план) не имеет никакого отношения к Госдепу США и который является полным бредом. За 4 года войны мы должны были уже привыкнуть дать новости остыть, а особенно той, которая выглядит как российский вброс.
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20.11.2025 10:45 Відповісти
Походу і там, як і в нас, депутати-конгресмени для президена повна ху..ня яка не варта його уваги і на яких він сре безперервно рідким проносом.
І в нас і в них, президент крутив на ху... Конгрес і всю.країну взагалі.
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20.11.2025 10:46 Відповісти
Треба спитати у сенаторів, на яку поступку має піти людина, яку хочуть вбити: дати відрізати рвку, застрелитися самій? Те, що пропонує адміністрація Трампа - це залишитись без ніг, без рук і частини мозку.
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20.11.2025 10:48 Відповісти
При Бандері такого не було, хоча одна упорота трампіздка vedana постійно звинувачувала Байдена у змові з ******.
Ось де дійсно справжня змова Трампа з ******, відкрита та відверта змова про здачу України.
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20.11.2025 11:00 Відповісти
интересно, сенаторы действительно не замечают, или делают вид , что не замечают, как Трамп все время помогает кремлевским террористам ?
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20.11.2025 11:33 Відповісти
Цікаво а наші депутати дійсно не бачать як вони допомогають Зеленському красти, та встановлювати диктатуру ?
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20.11.2025 12:33 Відповісти
Якщо проводити історичні паралелі, то Трамп, швидше за все, схожий на імператора Нерона - таке ж самозакохане чмо
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20.11.2025 12:13 Відповісти
Криворотий нарцис працює в стилі Зеленського - щось собі там придумує тихенько разом із Венсом (Єрмаком), напевно...
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20.11.2025 12:17 Відповісти
 
 