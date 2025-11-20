Сенатори США дізналися про мирний план Трампа зі ЗМІ

Республіканці та демократи Конгресу не були поінформовані про розробку нового 28-пунктного плану щодо України та Росії. Члени Конгресу, у тому числі "друзі України", дізналися про 28-пунктний план Трампа лише з медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

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Сенатор Ліндсі Грем, відомий як співавтор ще не схваленого проєкту про санкції проти Росії, каже, що нічого не знав про план, але висловив думку, що жоден план не працюватиме без значної військової підтримки США для України та заходів, що битимуть по спроможності Росії фінансувати війну.

Сенатори-республіканці Майк Раундс і Пітр Рікетс, який входить до підкомітету з питань Європи комітету з міжнародних відносин, заявили, що їм не відомі ніякі деталі.

Республіканець Дон Бейкон на підставі того, що побачив у ЗМІ, порівняв нарис плану з "Мюнхенською змовою" 1938 року.

Водночас Грем висловив сподівання, що злив інформації про план стане поштовхом для розгляду двопартійного проєкту щодо вторинних санкцій проти тих, хто активно торгує з Росією.

"Жоден план не працюватиме, доки Путін і його союзники не повірять, що ми серйозно готові до більшої військової допомоги, більших спроможностей України завдавати Росії болючих ударів у військовий спосіб, і щодо більших економічних наслідків для тих, хто фінансує воєнну машину Путіна", – сказав він.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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