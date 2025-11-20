РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12367 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
4 097 20

Сенаторы США узнали о мирном плане Трампа из СМИ

План Трампа по Украине: Конгресс не знал деталей

Республиканцы и демократы Конгресса не были проинформированы о разработке нового 28-пунктного плана по Украине и России. Члены Конгресса, в том числе - "друзья Украины", узнали о 28-пунктном плане Трампа только из СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет TheHill.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сенатор Линдси Грэм, известный как соавтор еще не одобренного проекта о санкциях против России, говорит, что ничего не знал о плане, но высказал мнение, что ни один план не будет работать без значительной военной поддержки США для Украины и мер, которые ударят по способности России финансировать войну.

Сенаторы-республиканцы Майк Раундс и Питер Рикетс, входящий в подкомитет по вопросам Европы комитета по международным отношениям, заявили, что им не известны никакие детали.

Республиканец Дон Бейкон на основании того, что увидел в СМИ, сравнил набросок плана с "Мюнхенским заговором" 1938 года.

В то же время Грэм выразил надежду, что утечка информации о плане станет толчком для рассмотрения двухпартийного проекта о вторичных санкциях против тех, кто активно торгует с Россией.

"Ни один план не будет работать, пока Путин и его союзники не поверят, что мы серьезно готовы к большей военной помощи, большим возможностям Украины наносить России болезненные удары военным способом, и к большим экономическим последствиям для тех, кто финансирует военную машину Путина", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США: Россия будет контролировать часть Донбасса в обмен на арендную плату, - The Telegraph

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок, - Рубио

Автор: 

Трамп Дональд (7089) Сенат США (537) Линдси Грэм (122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
зручно пуйлу мати компромат на трампона і Оманську Гниду
показать весь комментарий
20.11.2025 10:20 Ответить
+11
Трамп давно вважає себе Імператором Візантії. Він взагалі скот неадекватний. Крім як усипити з твариною уже нічого не зробиш
показать весь комментарий
20.11.2025 10:20 Ответить
+7
Імператори Візантії такої ***** не творили.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зручно пуйлу мати компромат на трампона і Оманську Гниду
показать весь комментарий
20.11.2025 10:20 Ответить
А московська гебня так завжди й чинила.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:30 Ответить
Трамп давно вважає себе Імператором Візантії. Він взагалі скот неадекватний. Крім як усипити з твариною уже нічого не зробиш
показать весь комментарий
20.11.2025 10:20 Ответить
Імператори Візантії такої ***** не творили.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:29 Ответить
Прикольно так Трамп сосав батога Клінтону, авідповідає о за це ми.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:23 Ответить
поки ми нічого не підписали. ТЕ що США вибрали КОНЧЕНОГО - ну так ми теж такі самі. Нічого не поробиш - покоління тік-ток не хоче думати
показать весь комментарий
20.11.2025 10:33 Ответить
Це все таємно від нормальних людей.
Бо це антилюдський план та аморальний та не справедливий.
І автори плану пуйло та трамп знають що абсолютна більшість людей, політиків, діячів з усього світу проти цього плану.
Бо це закон джунглів, хто сильний той і правий.
А значить всі люди приміряють це на себе. І гадають, якщо цей план спрацює то це кінець світу, кінець всіх держав, крім ядерных.
Для чого такий світ людям, де людей не рахують за людей і править сатана у вигляді рашки, Китая та трампа?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:26 Ответить
Якщо це не фейк, то як це розуміти: " https://glavred.net/world/taynyy-plan-mira-tramp-odobril-dokument-dlya-uregulirovaniya-voyny-rf-v-ukraine-smi-10717109.html Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками." Це що за чиновники такі? Можна прізвища? Те що це пархаті зелені гниди і так зрозуміло
показать весь комментарий
20.11.2025 11:53 Ответить
Дон Бейкон цілком правий та відвертий в оцінці ситуації, що склалась.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:27 Ответить
Сепаратні перемовини сша та рф ні до чого окрім збільшення недовіри до сша не приведуть. сша підривають власний авторитет такими діями і це буде з негативного. з позитивного европа буде змушена допомагати Україні ще більше, а Україна буде змушена змінюватися щоб вижити.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:36 Ответить
Тихо! Руда свинко.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:41 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novini-z-ssha-sereda-19-listopada-2025---igor-aizenberg/180900#gsc.tab=0 Igor Aizenberg:
Публікація виданням Axios інформації щодо «мирного» «плану Віткоффа» чи «Віткоффа-Дмітрієва» з 28-ми пунктів, який «буде доведено» до України та європейців, стала чи не основною темою в Україні. Це зрозуміло.
2. Щодо «плану з 28-ми пунктів». Те, як описали цей так званий «план» спочатку Axios та Politico, а потім низка інших видань (зокрема, у середу вийшла велика стаття у Нью-Йорк Таймс), це, звичайно, не план, а акт капітуляції України. В цьому плані, власне, немає нічого нового - про все це ми вже чули багато разів після повернення Трампа у Білий Дім у січні, і ще більше разів після весни 2022 року, коли Росія висунула Україні ті ж самі умови.
План «Віткоффа», чи «Віткоффа-Дмітрієва» - це продиктовані Росією умови капітуляції України. Оцінювати цей «план» ніяк інакше не можна, якщо видання, які подають його зміст, дійсно з ним знайомі.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:44 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/rossijskij-vbros-o-plane-trampa/ Олег Пономарь:
Под видом плана Трампа Россия через СМИ (якобы утечки) вбросила план Дмитриеффа-Виткоффа, который (план) не имеет никакого отношения к Госдепу США и который является полным бредом. За 4 года войны мы должны были уже привыкнуть дать новости остыть, а особенно той, которая выглядит как российский вброс.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:45 Ответить
Походу і там, як і в нас, депутати-конгресмени для президена повна ху..ня яка не варта його уваги і на яких він сре безперервно рідким проносом.
І в нас і в них, президент крутив на ху... Конгрес і всю.країну взагалі.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:46 Ответить
Треба спитати у сенаторів, на яку поступку має піти людина, яку хочуть вбити: дати відрізати рвку, застрелитися самій? Те, що пропонує адміністрація Трампа - це залишитись без ніг, без рук і частини мозку.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:48 Ответить
При Бандері такого не було, хоча одна упорота трампіздка vedana постійно звинувачувала Байдена у змові з ******.
Ось де дійсно справжня змова Трампа з ******, відкрита та відверта змова про здачу України.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:00 Ответить
интересно, сенаторы действительно не замечают, или делают вид , что не замечают, как Трамп все время помогает кремлевским террористам ?
показать весь комментарий
20.11.2025 11:33 Ответить
Цікаво а наші депутати дійсно не бачать як вони допомогають Зеленському красти, та встановлювати диктатуру ?
показать весь комментарий
20.11.2025 12:33 Ответить
Якщо проводити історичні паралелі, то Трамп, швидше за все, схожий на імператора Нерона - таке ж самозакохане чмо
показать весь комментарий
20.11.2025 12:13 Ответить
Криворотий нарцис працює в стилі Зеленського - щось собі там придумує тихенько разом із Венсом (Єрмаком), напевно...
показать весь комментарий
20.11.2025 12:17 Ответить
 
 