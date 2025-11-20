Сенаторы США узнали о мирном плане Трампа из СМИ

Республиканцы и демократы Конгресса не были проинформированы о разработке нового 28-пунктного плана по Украине и России. Члены Конгресса, в том числе - "друзья Украины", узнали о 28-пунктном плане Трампа только из СМИ.

Сенатор Линдси Грэм, известный как соавтор еще не одобренного проекта о санкциях против России, говорит, что ничего не знал о плане, но высказал мнение, что ни один план не будет работать без значительной военной поддержки США для Украины и мер, которые ударят по способности России финансировать войну.

Сенаторы-республиканцы Майк Раундс и Питер Рикетс, входящий в подкомитет по вопросам Европы комитета по международным отношениям, заявили, что им не известны никакие детали.

Республиканец Дон Бейкон на основании того, что увидел в СМИ, сравнил набросок плана с "Мюнхенским заговором" 1938 года.

В то же время Грэм выразил надежду, что утечка информации о плане станет толчком для рассмотрения двухпартийного проекта о вторичных санкциях против тех, кто активно торгует с Россией.

"Ни один план не будет работать, пока Путин и его союзники не поверят, что мы серьезно готовы к большей военной помощи, большим возможностям Украины наносить России болезненные удары военным способом, и к большим экономическим последствиям для тех, кто финансирует военную машину Путина", - сказал он.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

