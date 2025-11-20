Мирный план США: Россия будет контролировать часть Донбасса в обмен на арендную плату, - The Telegraph

Мирный план США предусматривает, что Украина будет вынуждена уступить контроль над восточной частью Донбасса, однако будет получать от России арендную плату.

Об этом пишет издание The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным издания, Россия будет платить неразглашаемую арендную плату за фактический контроль над регионом.

План Трампа по "аренде земли", считают авторы материала, соответствует схеме бизнес-сделок. Издание называет это "деньги в обмен на землю".

Планом предусмотрено сохранение Киевом юридического контроля над оккупированным Донбассом.

"Согласно своей Конституции, Украина обязана вынести вопрос о передаче территории на публичное голосование, которое, вероятно, провалится - чего можно избежать при условии аренды", - пишет The Telegraph.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

