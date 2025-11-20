Мирный план США: Россия будет контролировать часть Донбасса в обмен на арендную плату, - The Telegraph
Мирный план США предусматривает, что Украина будет вынуждена уступить контроль над восточной частью Донбасса, однако будет получать от России арендную плату.
Об этом пишет издание The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным издания, Россия будет платить неразглашаемую арендную плату за фактический контроль над регионом.
План Трампа по "аренде земли", считают авторы материала, соответствует схеме бизнес-сделок. Издание называет это "деньги в обмен на землю".
Планом предусмотрено сохранение Киевом юридического контроля над оккупированным Донбассом.
"Согласно своей Конституции, Украина обязана вынести вопрос о передаче территории на публичное голосование, которое, вероятно, провалится - чего можно избежать при условии аренды", - пишет The Telegraph.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Мирний план 2023: здавайтеся,
Мирний план 2024: здавайтеся,
Мирний план 2025: здавайтеся..."
По-перше він ніколи не змирится з самим існуванням Держави Україна...
... по - друге, щоб ліліпутін жлобяра і скупердяй якусь комусь орендну плату платив - це абсурд
ну американці, ну і тупі ж вони...
Це типу одну свою дитину віддати в рабство за гроші.
А іншу свою дитину поки що не продавати... почекати.
Це їх батьківщина.
Хоча для тебе кочуючого кацапа не існує поняття Батьківщина.
Придумайте щось новеньке.
Вас рашистів як убивали так і будуть убивати українці.
Чи ти срав на смерті своїх кацапських окупантів в Україні, "кровожадний"?
Здихаєте ви як собаки і раби за велінням пуйла.
...їхню думку віткафф-пу, за вже випробованую практикою, нарисує на рехферендумі і сповістить, що пу асвабадитель ...адин нарот...?
Не плекайте марних надій, ніякий мир не можливий і не потрібний кацапії, поки вона може - вона буде воювати. І на знищення її здатності воювати і мають бути спрямовані зусилля, а не на *********** піс діли нового тисячоліття...
- Так, моя королево.
- Скільки ж я коштую?
- П'ять фунтів, моя королево!
- Так дешево?
- От бачте, моя королево, ви вже почали торгуватися...
Понабирав команду повних дилетантів і маклерів з Уолт Стріт і думае що в політиці це працює.
Один из высокопоставленных американских чиновников отмахнулся от документа, назвав его «максималистской фантазией Кремля», своего рода нелепым списком пожеланий, который Москва распространяет, чтобы проверить нервы Запада.
Несколько европейскиххдипломатов назвали эти слухи очередной попыткой Москвы создать импульс для сделки, которую Киев никогда не примет, а Запад никогда не одобрит.
Настроения в Брюсселе, Берлине и Париже были скорее раздраженными, чем тревожными, а дипломаты назвали весь этот эпизод «знакомым русским салонным трюком»...
(с) О. Пономарь
яку засрали до невпізнаності , а наразі хочуть
І українську землю зрівняти зі своім , кацапським лайном !!
Здохнете всі на нашій землі , виродки кінчені😡
Отримаєте ви колись новий "перл_гарбор". Тоді почешетеся.
вже за Крим наотримувались "оренди"....
А Японія Курильські острови?
Ото ***** гратись з кацапами у ці ігри...
...орендна плата за вже оккуповані території від пу Україні взагалі якась маячня... він що, оренду буде сплачувати і лярди вкладати в розбудову, размінування, відновлення?
...схоже, що це тр готовий сплачувати пу за оренду земель, де він збирається копалини добувати...
тр потрібен Нобель і мабудь його друзяка пу, щоб тр потрафити, може до кінця року погодитись на припинення вогню...
а потім переговори про врегулювання ...і звинувачення України за незговорчивість, адже не кажучи про москальских попів і мову, демітарізація не пройле ні під яким соусом.
тупорилі керманичі-бариги-педофіли США заохочують диктаторів усього світу до наступних воєн..
фіг вам, пісотворці, разом з вашим ******-людожером, а не легалізацію окупації України..