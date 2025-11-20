Для прекращения войны нужно, чтобы с любыми планами согласились украинцы и европейцы, - Каллас

Любой план о прекращении войны России против Украины требует привлечения к обсуждению и украинской, и европейской сторон.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она подтвердила, что во время заседания Совета ЕС по иностранным делам министры обсудят "последние новости".

"Мы, как европейцы, всегда поддерживали долгосрочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия для его достижения. Конечно, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы, поэтому это вполне понятно", - подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что в этой войне "один агрессор и одна жертва".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без вмешательства Трампа шансов на прекращение боевых действий почти нет, - Буданов

"Мы не слышали ни о каких уступках со стороны России. Я имею в виду, что если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад, тогда как мы снова видим бомбардировки мирного населения этой ночью", - отметила Каллас.

Высокая представительница ЕС отметила, что 93% российских целей были гражданской инфраструктурой - школы, больницы, многоквартирные дома, чтобы "убить много людей и причинить как можно больше страданий".

Читайте также: Россия может немедленно завершить войну, выведя войска из Украины, - МИД Великобритании

Каллас считает, что для прекращения войны "необходимо, чтобы украинцы и европейцы также согласились на эти планы".

"Путин мог бы немедленно положить конец этой войне, если бы просто прекратил бомбардировки мирных жителей и убийства людей, но мы не видели никаких уступок с российской стороны. Мы приветствуем все существенные усилия, направленные на прекращение этой войны, но, как мы уже говорили ранее, она должна быть справедливой и длительной. Это также означает, что украинцы, а также европейцы, соглашаются с этим", - подытожила она.

Читайте: Мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок, - Рубио

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Читайте: Каллас о диверсиях на польской железной дороге: беспрецедентный риск для инфраструктуры ЕС