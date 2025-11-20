Для прекращения войны нужно, чтобы с любыми планами согласились украинцы и европейцы, - Каллас
Любой план о прекращении войны России против Украины требует привлечения к обсуждению и украинской, и европейской сторон.
Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она подтвердила, что во время заседания Совета ЕС по иностранным делам министры обсудят "последние новости".
"Мы, как европейцы, всегда поддерживали долгосрочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия для его достижения. Конечно, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы, поэтому это вполне понятно", - подчеркнула Каллас.
Она напомнила, что в этой войне "один агрессор и одна жертва".
"Мы не слышали ни о каких уступках со стороны России. Я имею в виду, что если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад, тогда как мы снова видим бомбардировки мирного населения этой ночью", - отметила Каллас.
Высокая представительница ЕС отметила, что 93% российских целей были гражданской инфраструктурой - школы, больницы, многоквартирные дома, чтобы "убить много людей и причинить как можно больше страданий".
Каллас считает, что для прекращения войны "необходимо, чтобы украинцы и европейцы также согласились на эти планы".
"Путин мог бы немедленно положить конец этой войне, если бы просто прекратил бомбардировки мирных жителей и убийства людей, но мы не видели никаких уступок с российской стороны. Мы приветствуем все существенные усилия, направленные на прекращение этой войны, но, как мы уже говорили ранее, она должна быть справедливой и длительной. Это также означает, что украинцы, а также европейцы, соглашаются с этим", - подытожила она.
Что предшествовало?
Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
Чи краще втиху таємними угодами трампа з пуйлом знищити Україну без усякого ''піздежа"?
всі рішення ЄС заблокує фіцо та орбан. всьо.
Доречі, так історично склалось , що Фіцо та Орбан мають надію, що якщо навіть пуйло нападе на Європу пілся України то вони будуть собі спокійно правити в маріонеточних країнах залежних від пуйла, що він їх як союзників не буде чіпати.
Так було в 194о році, коли Гітлер майже повністю окупував Європу але Словаччині дозволив бути маріонеточною державою і не включив Словаччину у свій Рейх.
Аналогічно було і з Угорщиною.
Ось на що Орбан і Фіцо мають надію.
Яких окупували рашисти або окупували частину їх території.
Вони чудово розуміють що війна буде і вони наступні. Бо це вже було постійно.
Чим вдарити, коли за умовами "миру" треба скоротити все озброєння і відмовитися від допомоги союзників? А також повна недоторканність московської "церкви" тобто агентури РФ. І це тільки те про що кажуть...
"...висшеє руководство РФ". Як звучить? Звучить дуже палівно. Іван Снєжний, міняй нік.
Європейці, американці, африканці - йдуть лісом.
Орбана та Фіцу не беремо до уваги, бо це шістки кремля.
коли ви прозрієте
Трамп запустив
БєрлагуВіткофа з цією маячнею виключно для створення хвиль у медіапросторі на фоні загострення справи Епштейна.
Ну і ЗЄ підмахнув з Міндічгейтом.