РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12367 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
2 151 61

Для прекращения войны нужно, чтобы с любыми планами согласились украинцы и европейцы, - Каллас

В Евросоюзе прокомментировали мирный план США

Любой план о прекращении войны России против Украины требует привлечения к обсуждению и украинской, и европейской сторон.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она подтвердила, что во время заседания Совета ЕС по иностранным делам министры обсудят "последние новости".

"Мы, как европейцы, всегда поддерживали долгосрочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия для его достижения. Конечно, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы, поэтому это вполне понятно", - подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что в этой войне "один агрессор и одна жертва".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без вмешательства Трампа шансов на прекращение боевых действий почти нет, - Буданов

"Мы не слышали ни о каких уступках со стороны России. Я имею в виду, что если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад, тогда как мы снова видим бомбардировки мирного населения этой ночью", - отметила Каллас.

Высокая представительница ЕС отметила, что 93% российских целей были гражданской инфраструктурой - школы, больницы, многоквартирные дома, чтобы "убить много людей и причинить как можно больше страданий".

Читайте также: Россия может немедленно завершить войну, выведя войска из Украины, - МИД Великобритании

Каллас считает, что для прекращения войны "необходимо, чтобы украинцы и европейцы также согласились на эти планы".

"Путин мог бы немедленно положить конец этой войне, если бы просто прекратил бомбардировки мирных жителей и убийства людей, но мы не видели никаких уступок с российской стороны. Мы приветствуем все существенные усилия, направленные на прекращение этой войны, но, как мы уже говорили ранее, она должна быть справедливой и длительной. Это также означает, что украинцы, а также европейцы, соглашаются с этим", - подытожила она.

Читайте: Мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок, - Рубио

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Читайте: Каллас о диверсиях на польской железной дороге: беспрецедентный риск для инфраструктуры ЕС

Автор: 

Евросоюз (17837) Каллас Кая (313)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Хто повністю залежний від зовнішньої крапельниці, може посилати лісом тільки в уяві, а в реальності - танцювати під ту музику, яку заграють.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:56 Ответить
+5
"Українці та європейці" - по Фрейду.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:52 Ответить
+5
А що вона не так сказала?
Чи краще втиху таємними угодами трампа з пуйлом знищити Україну без усякого ''піздежа"?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
для початку перестати киздіти .. бо вже вуха болять
показать весь комментарий
20.11.2025 09:51 Ответить
А що вона не так сказала?
Чи краще втиху таємними угодами трампа з пуйлом знищити Україну без усякого ''піздежа"?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:55 Ответить
да все так ..все так ..розмови... багато Ви наїлися кіздежем Оманської Гниди ?

всі рішення ЄС заблокує фіцо та орбан. всьо.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:56 Ответить
А ты и рад этому да.Орбан совсем скоро уже тю-тю.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:02 Ответить
Решта європейців, крім Орбана та Фіца не шістки пуйла, та розуміють, що вони наступні слідом за Україною.
Доречі, так історично склалось , що Фіцо та Орбан мають надію, що якщо навіть пуйло нападе на Європу пілся України то вони будуть собі спокійно правити в маріонеточних країнах залежних від пуйла, що він їх як союзників не буде чіпати.
Так було в 194о році, коли Гітлер майже повністю окупував Європу але Словаччині дозволив бути маріонеточною державою і не включив Словаччину у свій Рейх.
Аналогічно було і з Угорщиною.
Ось на що Орбан і Фіцо мають надію.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:04 Ответить
Ти скажи це фінам, литовцям, латвійцям, естонцям, проякам, румунам, чехам, ітд...
Яких окупували рашисти або окупували частину їх території.
Вони чудово розуміють що війна буде і вони наступні. Бо це вже було постійно.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:12 Ответить
У пу есть цель воссоздать ссср 2.0 и вернуть влияние раши как минимум в восточной Европе. и он в открытую это говорит
показать весь комментарий
20.11.2025 10:28 Ответить
навіщо вести з гвалтівником перемовини, аби дізнатись, чого він прагне, якщо всі його забаганки досить докладно свого часу озвучив жиріновський? - мінімум срср-2.0 та варшавський логовір-2.0,, та й сапоги брудні в атлантичному океані вимити було б непогано... та вертіти Європою на газовій голці...
показать весь комментарий
20.11.2025 10:15 Ответить
по-перше, якби все було так, як Ви озвучили, москалі б вже мили сапоги принаймні в Дніпрі, а Україна була б без виходу до моря. по друге, якщо Ви ще не зрозуміли, - з того боку війну ніхто не збирається зупиняти в нинішніх умовах! якщо не знайдуть причини, їх вміло організують та самі відмовляться від будь-яких переговорів. єдине, що може їх зупинити, - це втрати, на які вони вже не зможуть не зважати...
показать весь комментарий
20.11.2025 10:39 Ответить
либо это будет покорение дипломатическим путем, и тогда есть шанс перегруппироваться, накопить силы, подождать пока РФ ослабнет и в подходящий момент их ударить.

Чим вдарити, коли за умовами "миру" треба скоротити все озброєння і відмовитися від допомоги союзників? А також повна недоторканність московської "церкви" тобто агентури РФ. І це тільки те про що кажуть...
показать весь комментарий
20.11.2025 11:24 Ответить
Рашка воює проти Європи гібридною війною.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:15 Ответить
Чмо вали сдавайся раше и улыбаясь делай вид,что все хорошо
показать весь комментарий
20.11.2025 10:30 Ответить
Свіженького кацапчика підкинули на стабільній зарплатні.
"...висшеє руководство РФ". Як звучить? Звучить дуже палівно. Іван Снєжний, міняй нік.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:06 Ответить
Да это Калас может пищать что угодно. Толку от её звуков не больше, чем от писка синицы за окном
показать весь комментарий
20.11.2025 10:15 Ответить
Від тебе кацапи дійсно толку ніякого не має і від твоєї істерики.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:17 Ответить
"Українці та європейці" - по Фрейду.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:52 Ответить
Не натягуйте сову на глобус. В даному контексті вона окремо підкреслила субʼєктність України, як сторони, яка приймає рішення і країн Європи, які не погодяться автоматично з сепаратним «договорнячком» ***** і трампла.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:26 Ответить
от з європейцями таке собі-тільки в явочному порядку. бо у них свої плани на цю війну
показать весь комментарий
20.11.2025 09:52 Ответить
У европейцев планы на эту войну схожие с нашими потому что после нас они следующие на обед раше
показать весь комментарий
20.11.2025 09:58 Ответить
тому і будуть "as long as we can" блокувати всі спроби миру в Україні не пропонуючи хось мало мальски реалістичний план виходу із війни "as long is possible"
показать весь комментарий
20.11.2025 10:04 Ответить
Ну так иди ру и раше сдавайся .Тебя никто не держит и будет тебе уззкий мир.Возможно еще и медаль от сцаря получишь
показать весь комментарий
20.11.2025 10:10 Ответить
Для припинення війни потрібно, щоб із будь-якими планами погодилися українці. Крапка.
Європейці, американці, африканці - йдуть лісом.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:53 Ответить
Хто повністю залежний від зовнішньої крапельниці, може посилати лісом тільки в уяві, а в реальності - танцювати під ту музику, яку заграють.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:56 Ответить
Як бачимо більшість європейців на боці України і теж як і ми не задоволені знищенням України по плану трампа-пуйла.
Орбана та Фіцу не беремо до уваги, бо це шістки кремля.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:57 Ответить
Об Орбане скоро можна будет не бе покоится он по любому пролетает на следующих выборах .Да и у Фицо дела не очень
показать весь комментарий
20.11.2025 10:00 Ответить
саме так. а то два старих пітари зійшлися посередині - а інші мають виконувати? ПТН ПНХ без питань. А от Тампон багато звиздів що він умиває руки а Європа має барабанити. Логічно що Європа на втик не бере Тампонові пропозиції. Пішли обидва накуй.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:53 Ответить
Як ви розкудахкалися,закордонні попомойки. Всіх посилати негарно і не культурно.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:14 Ответить
кого культурно посилати і кому? Тампону журналістку? Чи мені зеленоблюдєй?
показать весь комментарий
20.11.2025 11:28 Ответить
всі плани при владі Zельоних Гнид накриються Оманом

коли ви прозрієте
показать весь комментарий
20.11.2025 09:57 Ответить
Блін...
Трамп запустив Бєрлагу Віткофа з цією маячнею виключно для створення хвиль у медіапросторі на фоні загострення справи Епштейна.

Ну і ЗЄ підмахнув з Міндічгейтом.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:58 Ответить
Так це всі розуміють, зустріч віті у Туреччині вже зірвалася, бо це гівно ніхто приймати не буде.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:08 Ответить
Ні - капітуляції. Ні - офіційному узкому ізику. АРМІЯ - українська, МОВА - українська. НЕ мовчіть!
показать весь комментарий
20.11.2025 09:59 Ответить
Смоктун Клінтона уже сказав - "йому ЧХАТИ на Европу". А взагалі доки ЕС не побудує ВПК але США не стане нормальним нічого не поміняється
показать весь комментарий
20.11.2025 10:00 Ответить
Та задовбали Ви і такі як Ви гнати весь час на США. Хай там будуть смоктуни чи ідіоти, то нам яке діло? Ми ж вибрали собі того, кого бажали. Того, хто пообіцяв мир і нічких "мінсь 3"?Того, який втопив в крові і корупції Україну. А сьогодні сидить нарід весь в зеленому лайні по шию і показує пальцем на США, що не витягує його з лайна, куди він сам заліз. Краще скиньтеся і купіть мародерам і бізнес-партнерам Зеленського міндічу і цукерманам "кравчучку", щоб не надривали свої животи, коли тягнуть із підприємств України важкі сумки з доларами, американської допомоги на росію.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:08 Ответить
МО-ЛО-ДЕЦ.Никаких принуждений Украины к миру без учета ее и ее европейских союзников интересов.Все таки наши европейские друзья стоят за нашей спиной и на страже наших(и своих )интересов и не допустят ее поогибантя под хотелки агрессора
показать весь комментарий
20.11.2025 10:07 Ответить
Прийняти в НАТО ні? Тоді пофіг на тих європейців. Кого там слухати,тих хто дрона боїться збити? Вони ж не "сторона конфлікту", весь час це говорять.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:09 Ответить
Иди к пу прислушивайся
показать весь комментарий
20.11.2025 10:12 Ответить
Залишилася одна надія, що все прийняте зеленим гундосним мародером Боневтіком має пройти через Верховну Раду. Впевнений, що багато депутатів із монобільшості отямляться і перейдуть на захист України та разом з патріотичними силами зашкодять "95 кварталу" - хуцпі знищити залишки України.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:14 Ответить
Тоді реалістичніше чекати на приліт марсіан.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:27 Ответить
Мабуть так. А є хіба в нас інші варіанти? Немає. Нарід 73% вибрав своє ганебне майбутнє ще у 2019 році.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:50 Ответить
Варіант є .Нарід -у могили, влада з баблом -за кордони
показать весь комментарий
20.11.2025 11:22 Ответить
В Україні воюють європейські війська? Якщо ні, то і пхати в це свого писка вони не мають права.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:16 Ответить
А якщо врахувати,що купують у кацапів ресурси і сплачують ім євриками регулярно і вчасно,то це цинізм.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:19 Ответить
Абсолютно. Україну вони вважають суто колонією.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:26 Ответить
Для припинення війни потрібно звільнити усі українські території та знищити кілька мільйонів кацапів на них!
показать весь комментарий
20.11.2025 10:31 Ответить
Вперед, приєднуйся, знищуй.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:55 Ответить
пуйлові глибоко насрати на усі ваші плани, допоки ви не забезпечите ЗСУ ******** зброєю у належній кількості та не зміниться ситуація на фронті. А ситуація насправді катастрофічна...
показать весь комментарий
20.11.2025 10:37 Ответить
Критикуешь? Предлагай. От того что вы после каждого обстрела вскукарекиваете что раша агрессор и подкидываете по чуть чуть дров в огонь войны , Украине от этого не легче. Время идет позиции Украины не становятся сильнее, накапливается астрономическая усталость у всех еще и дурак зеленый с миндичами способствует этому. Я понимаю конечно что у этой Каллас скорее всего кто-то из родни замешены в оборонных контрактах и война что мать родная, но начните прорабатывать хоть какой-то реалистичный сценарий выхода из войны а не просто вскукакрекивать
показать весь комментарий
20.11.2025 10:42 Ответить
То есть если условно план устроит Украину, но не устроит Европу, то мира не должно быть?) Кто-то уже палится и не краснеет. Ну так делайте что-то для этого. Вписались бы за Украину в первые месяцы войны, а не обтекали и кричали про эскалацию, сейчас может с Америкой уже раху делили бы как в 91ом. Не можете? Значит сидите и наблюдайте. Будут решат те кто имеет влияние и возможности. Всегда так было. Не маленькие дети.
показать весь комментарий
20.11.2025 12:49 Ответить
 
 