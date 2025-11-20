Для припинення війни потрібно, щоб із будь-якими планами погодилися українці та європейці, - Каллас
Будь-який план про припинення війни Росії проти України, потребує залучення до обговорення і української, і європейської сторін.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона підтвердила, що під час засідання Ради ЄС із питань закордонних справ міністри обговорять "останні новини".
"Ми, як європейці, завжди підтримували довготривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці, тому це цілком зрозуміло", - наголосила Каллас.
Вона нагадала, що у цій війні "один агресор і одна жертва".
"Ми не чули про жодні поступки з російського боку. Я маю на увазі, якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодилася на безумовне припинення вогню вже деякий час тому, тоді як ми знову бачимо бомбардування мирного населення цієї ночі", - зазначила Каллас.
Висока представниця ЄС зазначила, що 93% російських цілей були цивільною інфраструктурою - школи, лікарні, багатоквартирні будинки, щоб "вбити багато людей і завдати якомога більше страждань".
Каллас вважає, що для припинення війни "потрібно, щоб українці та європейці також погодилися на ці плани".
"Путін міг би негайно покласти край цій війні, якби просто припинив бомбардування мирних жителів та вбивства людей, але ми не бачили жодних поступок з російського боку. Ми вітаємо всі суттєві зусилля, спрямовані на припинення цієї війни, але, як ми вже казали раніше, вона має бути справедливою та тривалою. Це також означає, що українці, а також європейці, погоджуються з цим", - підсумувала вона.
Що передувало?
Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ
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Чи краще втиху таємними угодами трампа з пуйлом знищити Україну без усякого ''піздежа"?
всі рішення ЄС заблокує фіцо та орбан. всьо.
Доречі, так історично склалось , що Фіцо та Орбан мають надію, що якщо навіть пуйло нападе на Європу пілся України то вони будуть собі спокійно правити в маріонеточних країнах залежних від пуйла, що він їх як союзників не буде чіпати.
Так було в 194о році, коли Гітлер майже повністю окупував Європу але Словаччині дозволив бути маріонеточною державою і не включив Словаччину у свій Рейх.
Аналогічно було і з Угорщиною.
Ось на що Орбан і Фіцо мають надію.
Яких окупували рашисти або окупували частину їх території.
Вони чудово розуміють що війна буде і вони наступні. Бо це вже було постійно.
Чим вдарити, коли за умовами "миру" треба скоротити все озброєння і відмовитися від допомоги союзників? А також повна недоторканність московської "церкви" тобто агентури РФ. І це тільки те про що кажуть...
"...висшеє руководство РФ". Як звучить? Звучить дуже палівно. Іван Снєжний, міняй нік.
Європейці, американці, африканці - йдуть лісом.
Орбана та Фіцу не беремо до уваги, бо це шістки кремля.
коли ви прозрієте
Трамп запустив
БєрлагуВіткофа з цією маячнею виключно для створення хвиль у медіапросторі на фоні загострення справи Епштейна.
Ну і ЗЄ підмахнув з Міндічгейтом.