Для припинення війни потрібно, щоб із будь-якими планами погодилися українці та європейці, - Каллас

Будь-який план про припинення війни Росії проти України, потребує залучення до обговорення і української, і європейської сторін.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Вона підтвердила, що під час засідання Ради ЄС із питань закордонних справ міністри обговорять "останні новини".

"Ми, як європейці, завжди підтримували довготривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці, тому це цілком зрозуміло", - наголосила Каллас.

Вона нагадала, що у цій війні "один агресор і одна жертва".

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"Ми не чули про жодні поступки з російського боку. Я маю на увазі, якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодилася на безумовне припинення вогню вже деякий час тому, тоді як ми знову бачимо бомбардування мирного населення цієї ночі", - зазначила Каллас.

Висока представниця ЄС зазначила, що 93% російських цілей були цивільною інфраструктурою - школи, лікарні, багатоквартирні будинки, щоб "вбити багато людей і завдати якомога більше страждань".

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Каллас вважає, що для припинення війни "потрібно, щоб українці та європейці також погодилися на ці плани".

"Путін міг би негайно покласти край цій війні, якби просто припинив бомбардування мирних жителів та вбивства людей, але ми не бачили жодних поступок з російського боку. Ми вітаємо всі суттєві зусилля, спрямовані на припинення цієї війни, але, як ми вже казали раніше, вона має бути справедливою та тривалою. Це також означає, що українці, а також європейці, погоджуються з цим", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

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