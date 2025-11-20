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Новини Мирний план США
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Для припинення війни потрібно, щоб із будь-якими планами погодилися українці та європейці, - Каллас

У Євросоюзі прокоментували мирний план США

Будь-який план про припинення війни Росії проти України, потребує залучення до обговорення і української, і європейської сторін.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Вона підтвердила, що під час засідання Ради ЄС із питань закордонних справ міністри обговорять "останні новини".

"Ми, як європейці, завжди підтримували довготривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці, тому це цілком зрозуміло", - наголосила Каллас.

Вона нагадала, що у цій війні "один агресор і одна жертва".

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"Ми не чули про жодні поступки з російського боку. Я маю на увазі, якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодилася на безумовне припинення вогню вже деякий час тому, тоді як ми знову бачимо бомбардування мирного населення цієї ночі", - зазначила Каллас.

Висока представниця ЄС зазначила, що 93% російських цілей були цивільною інфраструктурою - школи, лікарні, багатоквартирні будинки, щоб "вбити багато людей і завдати якомога більше страждань".

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Каллас вважає, що для припинення війни "потрібно, щоб українці та європейці також погодилися на ці плани".

"Путін міг би негайно покласти край цій війні, якби просто припинив бомбардування мирних жителів та вбивства людей, але ми не бачили жодних поступок з російського боку. Ми вітаємо всі суттєві зусилля, спрямовані на припинення цієї війни, але, як ми вже казали раніше, вона має бути справедливою та тривалою. Це також означає, що українці, а також європейці, погоджуються з цим", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ

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Автор: 

Євросоюз (15175) Каллас Кая (518)
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Топ коментарі
+7
Хто повністю залежний від зовнішньої крапельниці, може посилати лісом тільки в уяві, а в реальності - танцювати під ту музику, яку заграють.
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20.11.2025 09:56 Відповісти
+5
"Українці та європейці" - по Фрейду.
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20.11.2025 09:52 Відповісти
+5
А що вона не так сказала?
Чи краще втиху таємними угодами трампа з пуйлом знищити Україну без усякого ''піздежа"?
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20.11.2025 09:55 Відповісти
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для початку перестати киздіти .. бо вже вуха болять
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20.11.2025 09:51 Відповісти
А що вона не так сказала?
Чи краще втиху таємними угодами трампа з пуйлом знищити Україну без усякого ''піздежа"?
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20.11.2025 09:55 Відповісти
да все так ..все так ..розмови... багато Ви наїлися кіздежем Оманської Гниди ?

всі рішення ЄС заблокує фіцо та орбан. всьо.
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20.11.2025 09:56 Відповісти
А ты и рад этому да.Орбан совсем скоро уже тю-тю.
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20.11.2025 10:02 Відповісти
Решта європейців, крім Орбана та Фіца не шістки пуйла, та розуміють, що вони наступні слідом за Україною.
Доречі, так історично склалось , що Фіцо та Орбан мають надію, що якщо навіть пуйло нападе на Європу пілся України то вони будуть собі спокійно правити в маріонеточних країнах залежних від пуйла, що він їх як союзників не буде чіпати.
Так було в 194о році, коли Гітлер майже повністю окупував Європу але Словаччині дозволив бути маріонеточною державою і не включив Словаччину у свій Рейх.
Аналогічно було і з Угорщиною.
Ось на що Орбан і Фіцо мають надію.
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20.11.2025 10:04 Відповісти
Ти скажи це фінам, литовцям, латвійцям, естонцям, проякам, румунам, чехам, ітд...
Яких окупували рашисти або окупували частину їх території.
Вони чудово розуміють що війна буде і вони наступні. Бо це вже було постійно.
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20.11.2025 10:12 Відповісти
У пу есть цель воссоздать ссср 2.0 и вернуть влияние раши как минимум в восточной Европе. и он в открытую это говорит
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20.11.2025 10:28 Відповісти
навіщо вести з гвалтівником перемовини, аби дізнатись, чого він прагне, якщо всі його забаганки досить докладно свого часу озвучив жиріновський? - мінімум срср-2.0 та варшавський логовір-2.0,, та й сапоги брудні в атлантичному океані вимити було б непогано... та вертіти Європою на газовій голці...
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20.11.2025 10:15 Відповісти
по-перше, якби все було так, як Ви озвучили, москалі б вже мили сапоги принаймні в Дніпрі, а Україна була б без виходу до моря. по друге, якщо Ви ще не зрозуміли, - з того боку війну ніхто не збирається зупиняти в нинішніх умовах! якщо не знайдуть причини, їх вміло організують та самі відмовляться від будь-яких переговорів. єдине, що може їх зупинити, - це втрати, на які вони вже не зможуть не зважати...
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20.11.2025 10:39 Відповісти
либо это будет покорение дипломатическим путем, и тогда есть шанс перегруппироваться, накопить силы, подождать пока РФ ослабнет и в подходящий момент их ударить.

Чим вдарити, коли за умовами "миру" треба скоротити все озброєння і відмовитися від допомоги союзників? А також повна недоторканність московської "церкви" тобто агентури РФ. І це тільки те про що кажуть...
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20.11.2025 11:24 Відповісти
Рашка воює проти Європи гібридною війною.
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20.11.2025 10:15 Відповісти
Чмо вали сдавайся раше и улыбаясь делай вид,что все хорошо
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20.11.2025 10:30 Відповісти
Свіженького кацапчика підкинули на стабільній зарплатні.
"...висшеє руководство РФ". Як звучить? Звучить дуже палівно. Іван Снєжний, міняй нік.
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20.11.2025 11:06 Відповісти
Нє, ну чесно: не пам'ятаю, коли останній раз читав таке у коментарях "висшеє рукаводство РФ"... Це ж як вже треба знахабніти, щоби відкритим текстом писати отаке?! Мабуть, стажор якийсь зайшов.
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20.11.2025 17:07 Відповісти
Да это Калас может пищать что угодно. Толку от её звуков не больше, чем от писка синицы за окном
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20.11.2025 10:15 Відповісти
Від тебе кацапи дійсно толку ніякого не має і від твоєї істерики.
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20.11.2025 10:17 Відповісти
"Українці та європейці" - по Фрейду.
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20.11.2025 09:52 Відповісти
Не натягуйте сову на глобус. В даному контексті вона окремо підкреслила субʼєктність України, як сторони, яка приймає рішення і країн Європи, які не погодяться автоматично з сепаратним «договорнячком» ***** і трампла.
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20.11.2025 13:26 Відповісти
"По Фрейду" - це не про конкретні контексти)
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20.11.2025 13:32 Відповісти
🤦‍♂️🤦‍♂️
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20.11.2025 14:19 Відповісти
от з європейцями таке собі-тільки в явочному порядку. бо у них свої плани на цю війну
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20.11.2025 09:52 Відповісти
У европейцев планы на эту войну схожие с нашими потому что после нас они следующие на обед раше
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20.11.2025 09:58 Відповісти
тому і будуть "as long as we can" блокувати всі спроби миру в Україні не пропонуючи хось мало мальски реалістичний план виходу із війни "as long is possible"
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20.11.2025 10:04 Відповісти
Ну так иди ру и раше сдавайся .Тебя никто не держит и будет тебе уззкий мир.Возможно еще и медаль от сцаря получишь
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20.11.2025 10:10 Відповісти
Для припинення війни потрібно, щоб із будь-якими планами погодилися українці. Крапка.
Європейці, американці, африканці - йдуть лісом.
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20.11.2025 09:53 Відповісти
Хто повністю залежний від зовнішньої крапельниці, може посилати лісом тільки в уяві, а в реальності - танцювати під ту музику, яку заграють.
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20.11.2025 09:56 Відповісти
Як бачимо більшість європейців на боці України і теж як і ми не задоволені знищенням України по плану трампа-пуйла.
Орбана та Фіцу не беремо до уваги, бо це шістки кремля.
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20.11.2025 09:57 Відповісти
Об Орбане скоро можна будет не бе покоится он по любому пролетает на следующих выборах .Да и у Фицо дела не очень
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20.11.2025 10:00 Відповісти
саме так. а то два старих пітари зійшлися посередині - а інші мають виконувати? ПТН ПНХ без питань. А от Тампон багато звиздів що він умиває руки а Європа має барабанити. Логічно що Європа на втик не бере Тампонові пропозиції. Пішли обидва накуй.
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20.11.2025 09:53 Відповісти
Як ви розкудахкалися,закордонні попомойки. Всіх посилати негарно і не культурно.
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20.11.2025 10:14 Відповісти
кого культурно посилати і кому? Тампону журналістку? Чи мені зеленоблюдєй?
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20.11.2025 11:28 Відповісти
всі плани при владі Zельоних Гнид накриються Оманом

коли ви прозрієте
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20.11.2025 09:57 Відповісти
Блін...
Трамп запустив Бєрлагу Віткофа з цією маячнею виключно для створення хвиль у медіапросторі на фоні загострення справи Епштейна.

Ну і ЗЄ підмахнув з Міндічгейтом.
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20.11.2025 09:58 Відповісти
Так це всі розуміють, зустріч віті у Туреччині вже зірвалася, бо це гівно ніхто приймати не буде.
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20.11.2025 10:08 Відповісти
Ні - капітуляції. Ні - офіційному узкому ізику. АРМІЯ - українська, МОВА - українська. НЕ мовчіть!
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20.11.2025 09:59 Відповісти
Смоктун Клінтона уже сказав - "йому ЧХАТИ на Европу". А взагалі доки ЕС не побудує ВПК але США не стане нормальним нічого не поміняється
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20.11.2025 10:00 Відповісти
Та задовбали Ви і такі як Ви гнати весь час на США. Хай там будуть смоктуни чи ідіоти, то нам яке діло? Ми ж вибрали собі того, кого бажали. Того, хто пообіцяв мир і нічких "мінсь 3"?Того, який втопив в крові і корупції Україну. А сьогодні сидить нарід весь в зеленому лайні по шию і показує пальцем на США, що не витягує його з лайна, куди він сам заліз. Краще скиньтеся і купіть мародерам і бізнес-партнерам Зеленського міндічу і цукерманам "кравчучку", щоб не надривали свої животи, коли тягнуть із підприємств України важкі сумки з доларами, американської допомоги на росію.
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20.11.2025 10:08 Відповісти
МО-ЛО-ДЕЦ.Никаких принуждений Украины к миру без учета ее и ее европейских союзников интересов.Все таки наши европейские друзья стоят за нашей спиной и на страже наших(и своих )интересов и не допустят ее поогибантя под хотелки агрессора
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20.11.2025 10:07 Відповісти
Прийняти в НАТО ні? Тоді пофіг на тих європейців. Кого там слухати,тих хто дрона боїться збити? Вони ж не "сторона конфлікту", весь час це говорять.
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20.11.2025 10:09 Відповісти
Иди к пу прислушивайся
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20.11.2025 10:12 Відповісти
Залишилася одна надія, що все прийняте зеленим гундосним мародером Боневтіком має пройти через Верховну Раду. Впевнений, що багато депутатів із монобільшості отямляться і перейдуть на захист України та разом з патріотичними силами зашкодять "95 кварталу" - хуцпі знищити залишки України.
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20.11.2025 10:14 Відповісти
Тоді реалістичніше чекати на приліт марсіан.
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20.11.2025 10:27 Відповісти
Мабуть так. А є хіба в нас інші варіанти? Немає. Нарід 73% вибрав своє ганебне майбутнє ще у 2019 році.
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20.11.2025 10:50 Відповісти
Варіант є .Нарід -у могили, влада з баблом -за кордони
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20.11.2025 11:22 Відповісти
В Україні воюють європейські війська? Якщо ні, то і пхати в це свого писка вони не мають права.
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20.11.2025 10:16 Відповісти
А якщо врахувати,що купують у кацапів ресурси і сплачують ім євриками регулярно і вчасно,то це цинізм.
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20.11.2025 10:19 Відповісти
Абсолютно. Україну вони вважають суто колонією.
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20.11.2025 10:26 Відповісти
Для припинення війни потрібно звільнити усі українські території та знищити кілька мільйонів кацапів на них!
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20.11.2025 10:31 Відповісти
Вперед, приєднуйся, знищуй.
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20.11.2025 11:55 Відповісти
пуйлові глибоко насрати на усі ваші плани, допоки ви не забезпечите ЗСУ ******** зброєю у належній кількості та не зміниться ситуація на фронті. А ситуація насправді катастрофічна...
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20.11.2025 10:37 Відповісти
Критикуешь? Предлагай. От того что вы после каждого обстрела вскукарекиваете что раша агрессор и подкидываете по чуть чуть дров в огонь войны , Украине от этого не легче. Время идет позиции Украины не становятся сильнее, накапливается астрономическая усталость у всех еще и дурак зеленый с миндичами способствует этому. Я понимаю конечно что у этой Каллас скорее всего кто-то из родни замешены в оборонных контрактах и война что мать родная, но начните прорабатывать хоть какой-то реалистичный сценарий выхода из войны а не просто вскукакрекивать
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20.11.2025 10:42 Відповісти
То есть если условно план устроит Украину, но не устроит Европу, то мира не должно быть?) Кто-то уже палится и не краснеет. Ну так делайте что-то для этого. Вписались бы за Украину в первые месяцы войны, а не обтекали и кричали про эскалацию, сейчас может с Америкой уже раху делили бы как в 91ом. Не можете? Значит сидите и наблюдайте. Будут решат те кто имеет влияние и возможности. Всегда так было. Не маленькие дети.
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20.11.2025 12:49 Відповісти
 
 