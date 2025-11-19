Каллас про диверсії на польській залізниці: безпрецедентний ризик для інфраструктури ЄС
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на тлі диверсій на залізниці Польщі попереджає про безпрецедентний ризик для транспортної інфраструктури ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TVP World.
"Атаки Росії стають дедалі зухвалішими. Наша критична інфраструктура потребує кращого захисту", - зауважила Каллас.
Вона наголосила, що інцидент на польській залізниці підкреслив "безпрецедентний ризик для європейської транспортної інфраструктури".
Крім того, Каллас закликала уряди ЄС посилити військову мобільність, зазначивши, що Європа має гарантувати здатність своїх доріг, мостів і залізниць перевозити важку техніку та забезпечувати швидке переміщення сил у разі кризи.
"Швидке переміщення європейських військових є важливим для європейської оборони. Що швидше ми можемо переміщувати сили, то сильнішим буде наше стримування та оборона", – сказала вона.
Що відомо про диверсії на залізниці
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України, які нині перебувають на території Білорусі.
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