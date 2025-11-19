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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Каллас про диверсії на польській залізниці: безпрецедентний ризик для інфраструктури ЄС

Каллас про диверсії на польській залізниці

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на тлі диверсій на залізниці Польщі попереджає про безпрецедентний ризик для транспортної інфраструктури ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TVP World.

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"Атаки Росії стають дедалі зухвалішими. Наша критична інфраструктура потребує кращого захисту", - зауважила Каллас.

Вона наголосила, що інцидент на польській залізниці підкреслив "безпрецедентний ризик для європейської транспортної інфраструктури".

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Крім того, Каллас закликала уряди ЄС посилити військову мобільність, зазначивши, що Європа має гарантувати здатність своїх доріг, мостів і залізниць перевозити важку техніку та забезпечувати швидке переміщення сил у разі кризи.

"Швидке переміщення європейських військових є важливим для європейської оборони. Що швидше ми можемо переміщувати сили, то сильнішим буде наше стримування та оборона", – сказала вона.

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Що відомо про диверсії на залізниці

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А лiтаючi кацапськi дрони та крилатi ракети нiякого занепокоєння у ЕС не викликають?
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19.11.2025 20:25 Відповісти
 
 