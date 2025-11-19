Пєсков про закриття останнього російського консульства в Польщі: прояв "русофобії"
У Кремлі навали проявом "відсутності здорового глузду" і "русофобії" рішення Польщі закрити останнє російське консульство в Гданську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Так, слова Пєскова пролунали у відповідь на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який повідомив про відкликання згоди на функціонування консульства РФ у відповідь на вибух на залізничній колії, в якому Польща звинуватила російську розвідку.
Кремль заявив про жаль з приводу рішення Варшави закрити останнє діюче консульство Росії в Польщі, в Гданську, що "свідчить про брак здорового глузду".
Крім того, Кремль заявив про прояв "русофобії" з боку Польщі.
"Відносини з Польщею повністю погіршилися. Це, ймовірно, є проявом цього погіршення - бажання польської влади звести до нуля будь-яку можливість консульських чи дипломатичних відносин", - зазначив Пєсков.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську - останнє з тих, що продовжували роботу в країні після повномасштабного вторгнення РФ.
Що відомо про диверсії на залізниці
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
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