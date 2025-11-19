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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Пєсков про закриття останнього російського консульства в Польщі: прояв "русофобії"

Пєсков про закриття російського консульства в Польщі

У Кремлі навали проявом "відсутності здорового глузду" і "русофобії" рішення Польщі закрити останнє російське консульство в Гданську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Так, слова Пєскова пролунали у відповідь на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який повідомив про відкликання згоди на функціонування консульства РФ у відповідь на вибух на залізничній колії, в якому Польща звинуватила російську розвідку.

Кремль заявив про жаль з приводу рішення Варшави закрити останнє діюче консульство Росії в Польщі, в Гданську, що "свідчить про брак здорового глузду".

Також читайте: Зеленський та Туск обговорили диверсії на польській залізниці: Усі факти вказують на російський слід

Крім того, Кремль заявив про прояв "русофобії" з боку Польщі.

"Відносини з Польщею повністю погіршилися. Це, ймовірно, є проявом цього погіршення - бажання польської влади звести до нуля будь-яку можливість консульських чи дипломатичних відносин", - зазначив Пєсков.

Також читайте: Польща залучила допомогу США для розслідування диверсій на залізниці, - ЗМІ

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську - останнє з тих, що продовжували роботу в країні після повномасштабного вторгнення РФ.

Що відомо про диверсії на залізниці

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консульство (312) Пєсков Дмитро (1866) Польща (9324)
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Топ коментарі
+13
А звідки ж узялася ця кацапоненависність в усіх європейських народів, піськофф не каже. Не на рівному ж місці з"явилася. Століттями кацапи її самі створювали.
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19.11.2025 17:21 Відповісти
+9
А підрив польської залізниці це вочевидь полякофілія
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19.11.2025 17:11 Відповісти
+9
На жаль, це прояв гуманізму, інакше висіло б це консульство на високому дереві!
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19.11.2025 17:21 Відповісти
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А підрив польської залізниці це вочевидь полякофілія
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19.11.2025 17:11 Відповісти
Якщо кацапи і далі будутт агресивно вести гібридні війни проти цивілізованого світу, то ні диппредставництв ні консульств мордрру в Європі не залишитьця, хіба що у мад'ярів, сербів та словаків!
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19.11.2025 17:20 Відповісти
Хохли мешкають з москалями на російських болотах, в Польщі якесь інше угрупування.
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19.11.2025 17:24 Відповісти
Тебе їбе, козломордий?
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19.11.2025 17:25 Відповісти
А звідки ж узялася ця кацапоненависність в усіх європейських народів, піськофф не каже. Не на рівному ж місці з"явилася. Століттями кацапи її самі створювали.
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19.11.2025 17:21 Відповісти
На жаль, це прояв гуманізму, інакше висіло б це консульство на високому дереві!
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19.11.2025 17:21 Відповісти
Що там з Національним культурним центром Украīни в Москві який ви русня закрили в 2024 році, чи то інше....
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19.11.2025 17:22 Відповісти
Незрозіміло, який ще культурний центр України в росії може бути після 2014 року?
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19.11.2025 18:39 Відповісти
Поцікався...є такий.Знаю одного га...дона із Сум, два паспорти має і спадщину в с.Косвщина(фактично Суми).Так воно, тварина, ще й телеіонувати намагається, мов пригляньте за хатою...Нелюдь іпуча
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19.11.2025 22:37 Відповісти
РусоХВобію затьЄвають, затЄвают русоХВобію...
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19.11.2025 17:24 Відповісти
А хіба русофобія - це щось погане?
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19.11.2025 17:28 Відповісти
Ви випередили) А що має бути русофільство за підрив залізниці? Здорова реакція русозневаги і русовідрази на дії підаросії.
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19.11.2025 18:29 Відповісти
Просто здоровий глузд 😁
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19.11.2025 17:34 Відповісти
Ніяка це не п "русоФОБІЯ"!
ФОБІЯ - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх.
Правильно казати "Русофілія"...
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19.11.2025 17:38 Відповісти
Які ж все-таки ці уzzкіє, фашисти жалюгідні, серуть своїм узкім міром де тільки можуть а потім ниють , ето же руссофобия, фу моя.
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19.11.2025 17:39 Відповісти
Скажіть йому хтось, що це не русофобія, а москалегидування.
...
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19.11.2025 17:40 Відповісти
Кацапи можуть тепер тільки мріяти про "русофобію". Їх ніхто вже не боїться і нічого крім ненависті, презирства та огиди до цих дикунів не відчувають. Можливо з'явиться новий термін який повною мірою вбере в себе і відобразить вищезгадані почуття саме до кацапів.
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19.11.2025 17:50 Відповісти
полякам приготуватись драпати за Одру
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19.11.2025 20:28 Відповісти
 
 