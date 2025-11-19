Пєсков про закриття останнього російського консульства в Польщі: прояв "русофобії"

У Кремлі навали проявом "відсутності здорового глузду" і "русофобії" рішення Польщі закрити останнє російське консульство в Гданську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Так, слова Пєскова пролунали у відповідь на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який повідомив про відкликання згоди на функціонування консульства РФ у відповідь на вибух на залізничній колії, в якому Польща звинуватила російську розвідку.

Кремль заявив про жаль з приводу рішення Варшави закрити останнє діюче консульство Росії в Польщі, в Гданську, що "свідчить про брак здорового глузду".

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Крім того, Кремль заявив про прояв "русофобії" з боку Польщі.

"Відносини з Польщею повністю погіршилися. Це, ймовірно, є проявом цього погіршення - бажання польської влади звести до нуля будь-яку можливість консульських чи дипломатичних відносин", - зазначив Пєсков.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську - останнє з тих, що продовжували роботу в країні після повномасштабного вторгнення РФ.

Що відомо про диверсії на залізниці