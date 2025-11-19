РУС
Песков о закрытии последнего российского консульства в Польше: проявление "русофобии"

Песков о закрытии российского консульства в Польше

В Кремле назвали проявлением "отсутствия здравого смысла" и "русофобии" решение Польши закрыть последнее российское консульство в Гданьске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так, слова Пескова прозвучали в ответ на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сообщил об отзыве согласия на функционирование консульства РФ в ответ на взрыв на железнодорожном пути, в котором Польша обвинила российскую разведку.

Кремль заявил о сожалении по поводу решения Варшавы закрыть последнее действующее консульство России в Польше, в Гданьске, что "свидетельствует о недостатке здравого смысла".

Кроме того, Кремль заявил о проявлении "русофобии" со стороны Польши.

"Отношения с Польшей полностью ухудшились. Это, вероятно, является проявлением этого ухудшения - желания польских властей свести к нулю любую возможность консульских или дипломатических отношений", - отметил Песков.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что Польша решила закрыть консульство России в Гданьске - последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ.

Что известно о диверсиях на железной дороге

Топ комментарии
+10
А звідки ж узялася ця кацапоненависність в усіх європейських народів, піськофф не каже. Не на рівному ж місці з"явилася. Століттями кацапи її самі створювали.
19.11.2025 17:21 Ответить
+8
А підрив польської залізниці це вочевидь полякофілія
19.11.2025 17:11 Ответить
+8
На жаль, це прояв гуманізму, інакше висіло б це консульство на високому дереві!
19.11.2025 17:21 Ответить
А підрив польської залізниці це вочевидь полякофілія
19.11.2025 17:11 Ответить
Якщо кацапи і далі будутт агресивно вести гібридні війни проти цивілізованого світу, то ні диппредставництв ні консульств мордрру в Європі не залишитьця, хіба що у мад'ярів, сербів та словаків!
19.11.2025 17:20 Ответить
Хохли мешкають з москалями на російських болотах, в Польщі якесь інше угрупування.
19.11.2025 17:24 Ответить
Тебе їбе, козломордий?
19.11.2025 17:25 Ответить
А нікуди. Будуть боронити країну, яка дала прихисток, допомогу, роботу і можливість відчувати себе людиною. Я тобі так скажу, тут у багатьох українців почалось нове життя. Люди одружуються, народжують дітей, купують житло, відкривають бізнес. Прозорий бізнес. Кредити під мізерний відсоток. Куди тікати? Навіщо? Польська влада не розмінує мости і дороги, щоб ворог спокійно окупував південь. Польська влада не буде людям про шашлики відосікі записувати. Відчуваєш різницю?
19.11.2025 17:36 Ответить
А звідки ж узялася ця кацапоненависність в усіх європейських народів, піськофф не каже. Не на рівному ж місці з"явилася. Століттями кацапи її самі створювали.
19.11.2025 17:21 Ответить
На жаль, це прояв гуманізму, інакше висіло б це консульство на високому дереві!
19.11.2025 17:21 Ответить
Що там з Національним культурним центром Украīни в Москві який ви русня закрили в 2024 році, чи то інше....
19.11.2025 17:22 Ответить
Незрозіміло, який ще культурний центр України в росії може бути після 2014 року?
19.11.2025 18:39 Ответить
РусоХВобію затьЄвають, затЄвают русоХВобію...
19.11.2025 17:24 Ответить
А хіба русофобія - це щось погане?
19.11.2025 17:28 Ответить
Ви випередили) А що має бути русофільство за підрив залізниці? Здорова реакція русозневаги і русовідрази на дії підаросії.
19.11.2025 18:29 Ответить
Просто здоровий глузд 😁
19.11.2025 17:34 Ответить
Ніяка це не п "русоФОБІЯ"!
ФОБІЯ - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх.
Правильно казати "Русофілія"...
19.11.2025 17:38 Ответить
Які ж все-таки ці уzzкіє, фашисти жалюгідні, серуть своїм узкім міром де тільки можуть а потім ниють , ето же руссофобия, фу моя.
19.11.2025 17:39 Ответить
Скажіть йому хтось, що це не русофобія, а москалегидування.
...
19.11.2025 17:40 Ответить
Кацапи можуть тепер тільки мріяти про "русофобію". Їх ніхто вже не боїться і нічого крім ненависті, презирства та огиди до цих дикунів не відчувають. Можливо з'явиться новий термін який повною мірою вбере в себе і відобразить вищезгадані почуття саме до кацапів.
19.11.2025 17:50 Ответить
 
 