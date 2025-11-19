В Кремле назвали проявлением "отсутствия здравого смысла" и "русофобии" решение Польши закрыть последнее российское консульство в Гданьске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так, слова Пескова прозвучали в ответ на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сообщил об отзыве согласия на функционирование консульства РФ в ответ на взрыв на железнодорожном пути, в котором Польша обвинила российскую разведку.

Кремль заявил о сожалении по поводу решения Варшавы закрыть последнее действующее консульство России в Польше, в Гданьске, что "свидетельствует о недостатке здравого смысла".

Кроме того, Кремль заявил о проявлении "русофобии" со стороны Польши.

"Отношения с Польшей полностью ухудшились. Это, вероятно, является проявлением этого ухудшения - желания польских властей свести к нулю любую возможность консульских или дипломатических отношений", - отметил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша решила закрыть консульство России в Гданьске - последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ.

