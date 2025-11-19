Песков о закрытии последнего российского консульства в Польше: проявление "русофобии"
В Кремле назвали проявлением "отсутствия здравого смысла" и "русофобии" решение Польши закрыть последнее российское консульство в Гданьске.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Так, слова Пескова прозвучали в ответ на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сообщил об отзыве согласия на функционирование консульства РФ в ответ на взрыв на железнодорожном пути, в котором Польша обвинила российскую разведку.
Кремль заявил о сожалении по поводу решения Варшавы закрыть последнее действующее консульство России в Польше, в Гданьске, что "свидетельствует о недостатке здравого смысла".
Кроме того, Кремль заявил о проявлении "русофобии" со стороны Польши.
"Отношения с Польшей полностью ухудшились. Это, вероятно, является проявлением этого ухудшения - желания польских властей свести к нулю любую возможность консульских или дипломатических отношений", - отметил Песков.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что Польша решила закрыть консульство России в Гданьске - последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ.
Что известно о диверсиях на железной дороге
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
ФОБІЯ - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх.
Правильно казати "Русофілія"...
...