Польша закроет последнее российское консульство после диверсий на железной дороге, - Сикорский

Польша решила закрыть консульство России в Гданьске - последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Глава МИД отметил, что решение принято после выводов следствия о диверсиях на железной дороге между Люблином и Варшавой. По его словам, Польша "определилась с первыми ответными мерами".

"Я решил отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства - в Гданьске. Об этом будет сообщено российской стороне официальной нотой в ближайшие часы", - сказал Сикорский.

Он добавил, что Варшава не планирует полностью прекращать дипломатические отношения с РФ, но неоднократно предупреждала Москву о возможном сокращении ее дипломатического присутствия в случае враждебных действий. По словам министра, Россия не только не уменьшила такие попытки, но и активизировала их.

Сикорский подчеркнул, что врагами Польши являются "не чиновники ЕС, украинцы или правительство Польши, а те, кто отправляет диверсантов в Польшу".

Что известно:

