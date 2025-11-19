Польша закроет последнее российское консульство после диверсий на железной дороге, - Сикорский
Польша решила закрыть консульство России в Гданьске - последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Глава МИД отметил, что решение принято после выводов следствия о диверсиях на железной дороге между Люблином и Варшавой. По его словам, Польша "определилась с первыми ответными мерами".
"Я решил отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства - в Гданьске. Об этом будет сообщено российской стороне официальной нотой в ближайшие часы", - сказал Сикорский.
Он добавил, что Варшава не планирует полностью прекращать дипломатические отношения с РФ, но неоднократно предупреждала Москву о возможном сокращении ее дипломатического присутствия в случае враждебных действий. По словам министра, Россия не только не уменьшила такие попытки, но и активизировала их.
Сикорский подчеркнул, что врагами Польши являются "не чиновники ЕС, украинцы или правительство Польши, а те, кто отправляет диверсантов в Польшу".
Что известно:
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
-
польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
