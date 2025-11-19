РУС
Польша закроет последнее российское консульство после диверсий на железной дороге, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Польша решила закрыть консульство России в Гданьске - последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Глава МИД отметил, что решение принято после выводов следствия о диверсиях на железной дороге между Люблином и Варшавой. По его словам, Польша "определилась с первыми ответными мерами".

"Я решил отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства - в Гданьске. Об этом будет сообщено российской стороне официальной нотой в ближайшие часы", - сказал Сикорский.

Он добавил, что Варшава не планирует полностью прекращать дипломатические отношения с РФ, но неоднократно предупреждала Москву о возможном сокращении ее дипломатического присутствия в случае враждебных действий. По словам министра, Россия не только не уменьшила такие попытки, но и активизировала их.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша привлекла помощь США для расследования диверсий на железной дороге, - СМИ

Сикорский подчеркнул, что врагами Польши являются "не чиновники ЕС, украинцы или правительство Польши, а те, кто отправляет диверсантов в Польшу".

Что известно:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело рук России: в МИД Украины отреагировали на диверсию на железной дороге в Польше

Тепер х%%%ло капітулює 100%)). Там вештається чи не мільйон етнічних к%цапів, а тут шок: закрили консульство...
19.11.2025 12:14 Ответить
Невже Польща почала розуміти що потрібно з рашистами не гратись а бити у відповідь. Правда бити потрібно жорсткіше і швидше. НАприклад повністю заблокувати Кенігсберг. Поки рашисти не навезли туди корейців з лопатами які будуть рити тунелі прямо в Берлін і Париж
19.11.2025 12:15 Ответить
проте відкрила пропускні пункти на кордоні з білорашею. де логіка?...
19.11.2025 12:15 Ответить
ПОСЛА ХОЧ ПОВІСИТЕ !?)
19.11.2025 12:21 Ответить
Потрібно з рашистськими послами як в Турції
19.11.2025 12:52 Ответить
Мені подобається польський міністр іноземних справ Сікорський і його дії Таких проукраїнських патріотів як він в Польщі більше нема.
19.11.2025 12:25 Ответить
Пан Сікорський не те що проукраїнський. Він пропольський, але один з небагатьох, хто розуміє, що після падіння України польська армія навряд чи встигне відкотитися за Віслу, щоб очікувати там підвозу "союзників" з Угорщини, Словаччини чи Туреччини ...
19.11.2025 12:30 Ответить
 
 