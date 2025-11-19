Двом українцям офіційно висунули звинувачення у диверсіях в Польщі на замовлення РФ: їм загрожує довічне

Польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України - Олександру К. та Євгену І., які нині перебувають на території Білорусі.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

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За словами Новака, підозрюваних не затримано, тому з ними не вдалося провести процесуальні дії. "У понеділок ми розпочали розслідування і отримали докази, які вказують на те, що винуватцями є двоє громадян України", - зазначив він.

Обом чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Прокурор також повідомив, що у справі затримано інших осіб, однак їм наразі не висунуто звинувачень.

Новак додав, що клопотання про тимчасовий арешт поки що не подано, тому ордер на арешт не видавався.

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