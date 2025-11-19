Двом українцям офіційно висунули звинувачення у диверсіях в Польщі на замовлення РФ: їм загрожує довічне
Польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України - Олександру К. та Євгену І., які нині перебувають на території Білорусі.
Про це повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.
За словами Новака, підозрюваних не затримано, тому з ними не вдалося провести процесуальні дії. "У понеділок ми розпочали розслідування і отримали докази, які вказують на те, що винуватцями є двоє громадян України", - зазначив він.
Обом чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Прокурор також повідомив, що у справі затримано інших осіб, однак їм наразі не висунуто звинувачень.
Новак додав, що клопотання про тимчасовий арешт поки що не подано, тому ордер на арешт не видавався.
Що відомо про диверсії на залізниці
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
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...умовно.
Але ті, хто робив подібне, переслідуються зеленськими-єрмаками.
На жаль, при владі мародерів в Україні є тільки "мосад" міндічів, який сприяє масовим вбивствам українців.