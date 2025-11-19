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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Двом українцям офіційно висунули звинувачення у диверсіях в Польщі на замовлення РФ: їм загрожує довічне

Польща

Польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України - Олександру К. та Євгену І., які нині перебувають на території Білорусі.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

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За словами Новака, підозрюваних не затримано, тому з ними не вдалося провести процесуальні дії. "У понеділок ми розпочали розслідування і отримали докази, які вказують на те, що винуватцями є двоє громадян України", - зазначив він.

Обом чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Прокурор також повідомив, що у справі затримано інших осіб, однак їм наразі не висунуто звинувачень.

Новак додав, що клопотання про тимчасовий арешт поки що не подано, тому ордер на арешт не видавався.

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Що відомо про диверсії на залізниці

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залізниця (1734) Польща (9324) диверсія (434)
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Топ коментарі
+16
А у нас бы дали 5лет ))
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19.11.2025 17:36 Відповісти
+7
Якшо доведете, шо це зробили вони,то можете їх навіть обісцяти. То не українці а підараси (в поганому сенсі слова).
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19.11.2025 17:37 Відповісти
+6
До речі,про одного з них пишуть,що у травні 2025 він у Львові отримав вирок за співпрацю з Рашкою...Дивно,а як же він опинився на свободі в Польщі?
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19.11.2025 17:42 Відповісти
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А у нас бы дали 5лет ))
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19.11.2025 17:36 Відповісти
Отож такi українцi... 😡
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19.11.2025 17:37 Відповісти
знедолені біженці,які етой странє нічєво нє далжни...
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19.11.2025 17:43 Відповісти
Так їм і треба гнидам дешевим ‼️Ще б Міндічейз Цугерманами б зловили , на зло зейлу , а не вільно відпустили в Ізраїль
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19.11.2025 18:20 Відповісти
Якшо доведете, шо це зробили вони,то можете їх навіть обісцяти. То не українці а підараси (в поганому сенсі слова).
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19.11.2025 17:37 Відповісти
Їх не затримували. Чекають щоб самостійно втекли через Литву до Білорусі? Якраз під цю подію щойно відкрили кордон.
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19.11.2025 17:42 Відповісти
До речі,про одного з них пишуть,що у травні 2025 він у Львові отримав вирок за співпрацю з Рашкою...Дивно,а як же він опинився на свободі в Польщі?
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19.11.2025 17:42 Відповісти
"...а як же він опинився на свободі в Польщі?"
"С помощью патріатічєскі настроєних афіцероф."
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19.11.2025 17:57 Відповісти
правильно тій донбасні, в нашій воюючій країні дали б менше
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19.11.2025 17:42 Відповісти
Якщо правда, то було б правильним, щоб їхні спецслужби знищили цих покидьків фізично!
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19.11.2025 17:43 Відповісти
Спокусились на рублі
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19.11.2025 17:43 Відповісти
Це їм не в Україні ракети наводить... і отримати 5 років...
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19.11.2025 17:44 Відповісти
"і отримати 5 років..."
...умовно.
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19.11.2025 18:00 Відповісти
Цікаво,а бардзо гонорові і моцно устатковіні польскі жолнєжи на граніце паньства не задумалися,а чого це люди з укрпаспортами шастають до Нєзгінєлой не з України,а з Сінєвокой,яка по суті є частиною Раші? І як вони потрапили до Раші,через лінію фронту?
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19.11.2025 17:58 Відповісти
По секрету. В лугандоні таких з укр.паспортами дофіга і більше
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19.11.2025 18:40 Відповісти
Бардзо гоноровиє ще не здогадалися,що таку публіку не треба пускати до Нєзгінєлой нізвідки,окрім як з України? Як тут не згадати амеровський анекдот про 5 поляків,які вкручують електролампочку....
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19.11.2025 19:33 Відповісти
Iспользовалi гандонав
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19.11.2025 18:49 Відповісти
Пречудовий буде приклад для тих, кому бабло з Кацапії дорожче Батьківщини.
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19.11.2025 18:51 Відповісти
Цей непотріб, де б він не знаходився, мали б знищувати українські спецслужби.
Але ті, хто робив подібне, переслідуються зеленськими-єрмаками.
На жаль, при владі мародерів в Україні є тільки "мосад" міндічів, який сприяє масовим вбивствам українців.
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19.11.2025 19:31 Відповісти
То все таки, українцям чи громадянам України. (Думаю це важливо)
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19.11.2025 22:25 Відповісти
 
 