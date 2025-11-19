Двум украинцам официально предъявили обвинение в диверсиях в Польше по заказу РФ: им грозит пожизненное заключение

Польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины - Александру К. и Евгению И., которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.

Об этом сообщил спикер Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

По словам Новака, подозреваемые не задержаны, поэтому с ними не удалось провести процессуальные действия. "В понедельник мы начали расследование и получили доказательства, которые указывают на то, что виновниками являются двое граждан Украины", - отметил он.

Обоим мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Прокурор также сообщил, что по делу задержаны другие лица, однако им пока не предъявлены обвинения.

Новак добавил, что ходатайство о временном аресте пока не подано, поэтому ордер на арест не выдавали.

Что известно о диверсиях на железной дороге

