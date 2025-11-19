Двум украинцам официально предъявили обвинение в диверсиях в Польше по заказу РФ: им грозит пожизненное заключение
Польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины - Александру К. и Евгению И., которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.
Об этом сообщил спикер Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
По словам Новака, подозреваемые не задержаны, поэтому с ними не удалось провести процессуальные действия. "В понедельник мы начали расследование и получили доказательства, которые указывают на то, что виновниками являются двое граждан Украины", - отметил он.
Обоим мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Прокурор также сообщил, что по делу задержаны другие лица, однако им пока не предъявлены обвинения.
Новак добавил, что ходатайство о временном аресте пока не подано, поэтому ордер на арест не выдавали.
Что известно о диверсиях на железной дороге
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
"С помощью патріатічєскі настроєних афіцероф."
...умовно.
Але ті, хто робив подібне, переслідуються зеленськими-єрмаками.
На жаль, при владі мародерів в Україні є тільки "мосад" міндічів, який сприяє масовим вбивствам українців.