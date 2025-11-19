РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12274 посетителя онлайн
Новости Диверсии в Польше и Литве Российские диверсии в ЕС
2 387 19

Двум украинцам официально предъявили обвинение в диверсиях в Польше по заказу РФ: им грозит пожизненное заключение

Польща

Польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины - Александру К. и Евгению И., которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.

Об этом сообщил спикер Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Новака, подозреваемые не задержаны, поэтому с ними не удалось провести процессуальные действия. "В понедельник мы начали расследование и получили доказательства, которые указывают на то, что виновниками являются двое граждан Украины", - отметил он.

Обоим мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Прокурор также сообщил, что по делу задержаны другие лица, однако им пока не предъявлены обвинения.

Новак добавил, что ходатайство о временном аресте пока не подано, поэтому ордер на арест не выдавали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о закрытии последнего российского консульства в Польше: проявление "русофобии"

Что известно о диверсиях на железной дороге

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Туск обсудили диверсии на польской железной дороге: Все факты указывают на российский след

Автор: 

железная дорога (1470) Польша (9006) диверсия (343)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А у нас бы дали 5лет ))
показать весь комментарий
19.11.2025 17:36 Ответить
+6
Якшо доведете, шо це зробили вони,то можете їх навіть обісцяти. То не українці а підараси (в поганому сенсі слова).
показать весь комментарий
19.11.2025 17:37 Ответить
+6
знедолені біженці,які етой странє нічєво нє далжни...
показать весь комментарий
19.11.2025 17:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас бы дали 5лет ))
показать весь комментарий
19.11.2025 17:36 Ответить
Отож такi українцi... 😡
показать весь комментарий
19.11.2025 17:37 Ответить
знедолені біженці,які етой странє нічєво нє далжни...
показать весь комментарий
19.11.2025 17:43 Ответить
Так їм і треба гнидам дешевим ‼️Ще б Міндічейз Цугерманами б зловили , на зло зейлу , а не вільно відпустили в Ізраїль
показать весь комментарий
19.11.2025 18:20 Ответить
Якшо доведете, шо це зробили вони,то можете їх навіть обісцяти. То не українці а підараси (в поганому сенсі слова).
показать весь комментарий
19.11.2025 17:37 Ответить
Їх не затримували. Чекають щоб самостійно втекли через Литву до Білорусі? Якраз під цю подію щойно відкрили кордон.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:42 Ответить
До речі,про одного з них пишуть,що у травні 2025 він у Львові отримав вирок за співпрацю з Рашкою...Дивно,а як же він опинився на свободі в Польщі?
показать весь комментарий
19.11.2025 17:42 Ответить
"...а як же він опинився на свободі в Польщі?"
"С помощью патріатічєскі настроєних афіцероф."
показать весь комментарий
19.11.2025 17:57 Ответить
правильно тій донбасні, в нашій воюючій країні дали б менше
показать весь комментарий
19.11.2025 17:42 Ответить
Якщо правда, то було б правильним, щоб їхні спецслужби знищили цих покидьків фізично!
показать весь комментарий
19.11.2025 17:43 Ответить
Спокусились на рублі
показать весь комментарий
19.11.2025 17:43 Ответить
Це їм не в Україні ракети наводить... і отримати 5 років...
показать весь комментарий
19.11.2025 17:44 Ответить
"і отримати 5 років..."
...умовно.
показать весь комментарий
19.11.2025 18:00 Ответить
Цікаво,а бардзо гонорові і моцно устатковіні польскі жолнєжи на граніце паньства не задумалися,а чого це люди з укрпаспортами шастають до Нєзгінєлой не з України,а з Сінєвокой,яка по суті є частиною Раші? І як вони потрапили до Раші,через лінію фронту?
показать весь комментарий
19.11.2025 17:58 Ответить
По секрету. В лугандоні таких з укр.паспортами дофіга і більше
показать весь комментарий
19.11.2025 18:40 Ответить
Бардзо гоноровиє ще не здогадалися,що таку публіку не треба пускати до Нєзгінєлой нізвідки,окрім як з України? Як тут не згадати амеровський анекдот про 5 поляків,які вкручують електролампочку....
показать весь комментарий
19.11.2025 19:33 Ответить
Iспользовалi гандонав
показать весь комментарий
19.11.2025 18:49 Ответить
Пречудовий буде приклад для тих, кому бабло з Кацапії дорожче Батьківщини.
показать весь комментарий
19.11.2025 18:51 Ответить
Цей непотріб, де б він не знаходився, мали б знищувати українські спецслужби.
Але ті, хто робив подібне, переслідуються зеленськими-єрмаками.
На жаль, при владі мародерів в Україні є тільки "мосад" міндічів, який сприяє масовим вбивствам українців.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:31 Ответить
 
 