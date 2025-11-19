РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11443 посетителя онлайн
Новости Диверсии в Польше и Литве Российские диверсии в ЕС
335 1

Каллас о диверсиях на польской железной дороге: беспрецедентный риск для инфраструктуры ЕС

Каллас о диверсиях на польской железной дороге

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на фоне диверсий на железной дороге Польши предупреждает о беспрецедентном риске для транспортной инфраструктуры ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVP World.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Атаки России становятся все более дерзкими. Наша критическая инфраструктура нуждается в лучшей защите", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что инцидент на польской железной дороге подчеркнул "беспрецедентный риск для европейской транспортной инфраструктуры".

Читайте также: Польша закроет последнее российское консульство после диверсий на железной дороге, - Сикорский

Кроме того, Каллас призвала правительства ЕС усилить военную мобильность, отметив, что Европа должна гарантировать способность своих дорог, мостов и железных дорог перевозить тяжелую технику и обеспечивать быстрое перемещение сил в случае кризиса.

"Быстрое перемещение европейских военных важно для европейской обороны. Чем быстрее мы можем перемещать силы, тем сильнее будет наше сдерживание и оборона", - сказала она.

Читайте также: Песков о закрытии последнего российского консульства в Польше: проявление "русофобии"

Что известно о диверсии на железной дороге

Автор: 

Польша (9006) диверсия (348) Каллас Кая (310)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А лiтаючi кацапськi дрони та крилатi ракети нiякого занепокоєння у ЕС не викликають?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:25 Ответить
 
 