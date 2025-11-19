Каллас о диверсиях на польской железной дороге: беспрецедентный риск для инфраструктуры ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на фоне диверсий на железной дороге Польши предупреждает о беспрецедентном риске для транспортной инфраструктуры ЕС.

"Атаки России становятся все более дерзкими. Наша критическая инфраструктура нуждается в лучшей защите", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что инцидент на польской железной дороге подчеркнул "беспрецедентный риск для европейской транспортной инфраструктуры".

Кроме того, Каллас призвала правительства ЕС усилить военную мобильность, отметив, что Европа должна гарантировать способность своих дорог, мостов и железных дорог перевозить тяжелую технику и обеспечивать быстрое перемещение сил в случае кризиса.

"Быстрое перемещение европейских военных важно для европейской обороны. Чем быстрее мы можем перемещать силы, тем сильнее будет наше сдерживание и оборона", - сказала она.

Что известно о диверсии на железной дороге