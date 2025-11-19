Каллас о диверсиях на польской железной дороге: беспрецедентный риск для инфраструктуры ЕС
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на фоне диверсий на железной дороге Польши предупреждает о беспрецедентном риске для транспортной инфраструктуры ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVP World.
"Атаки России становятся все более дерзкими. Наша критическая инфраструктура нуждается в лучшей защите", - отметила Каллас.
Она подчеркнула, что инцидент на польской железной дороге подчеркнул "беспрецедентный риск для европейской транспортной инфраструктуры".
Кроме того, Каллас призвала правительства ЕС усилить военную мобильность, отметив, что Европа должна гарантировать способность своих дорог, мостов и железных дорог перевозить тяжелую технику и обеспечивать быстрое перемещение сил в случае кризиса.
"Быстрое перемещение европейских военных важно для европейской обороны. Чем быстрее мы можем перемещать силы, тем сильнее будет наше сдерживание и оборона", - сказала она.
Что известно о диверсии на железной дороге
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура выдвинула официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.
