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Новини Мирний план США Припинення війни
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Росія може негайно завершити війну, вивівши війська з України, - МЗС Великої Британії

Лондон: Росія має припинити "варварську війну" та вивести війська

Велика Великобританія поділяє ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Великої Британії.

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"Росія може зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення", – заявив речник МЗС Великої Британії, додавши, що Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край "цій варварській війні".

Видання пише, що заява прозвучала після того, як агентство Reuters повідомило, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той прийняв розроблений США "мирний план".

Reuters додає, що представник британського зовнішньополітичного відомства сказав також, що Лондон "поділяє бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні".

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану. 

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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Автор: 

Велика Британія (5968) Трамп Дональд (8901)
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Топ коментарі
+12
Ось позиція людини яка розуміє що таке міжнародне право і хто веде війну.
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20.11.2025 07:12 Відповісти
+11
Ще можна спробувати виконати "будапештський меморандум", який Великобританія підписала...
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20.11.2025 07:24 Відповісти
+10
чесний план завершення війни
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20.11.2025 07:19 Відповісти
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Ось позиція людини яка розуміє що таке міжнародне право і хто веде війну.
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20.11.2025 07:12 Відповісти
Детский троллинг конечно очень поможет.
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20.11.2025 07:19 Відповісти
чесний план завершення війни
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20.11.2025 07:19 Відповісти
Ще можна спробувати виконати "будапештський меморандум", який Великобританія підписала...
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20.11.2025 07:24 Відповісти
А,що Британія не виконала?
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20.11.2025 07:27 Відповісти
Цілісність держави Україна.....
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20.11.2025 07:37 Відповісти
Гуменюк, Британія порушила цілісність України, коли? Чи Глоду (боярашніка) перепили?
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20.11.2025 09:14 Відповісти
Ви читали цей папірець?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

ЩО ВОНИ НЕ ВИКОНАЛИ?????? Консультації проведені Що далі?
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20.11.2025 09:14 Відповісти
Британія є нашим надійним парнером ,на відміну від США з проходом Трампа.
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20.11.2025 07:48 Відповісти
так, пам'ятаємо, що саме Британія зірвала мирну угоду в квітні 2022, і тепер після "переможної" війни Україна підпише значно гірші умови (ну може не тепер, а через 1-2 роки, ще краще). За це вартувало боротися кілька років, поклавши купу життів.
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20.11.2025 09:29 Відповісти
А зачем им выводить войска , если Трамп согласился на их условия?
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20.11.2025 07:40 Відповісти
"Знаємо що не виведе і змусити не можемо, але будемо постійно цього вимагати на словах."
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20.11.2025 07:42 Відповісти
ага, краще як Трамп в перервах між сосанням Клінтону продвигати російську державну
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20.11.2025 08:12 Відповісти
Росія може негайно завершити війну, вивівши війська з України, - МЗС Великобританії...Так тут все ясно що паРаша - як окупант забереться,
а не Україна капітулює і виведе свої війська (ЗСУ) з України...
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20.11.2025 08:03 Відповісти
А які мотиви в них зупинятися?Щоденне просування,щоденні вбивства українців...?((
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20.11.2025 08:03 Відповісти
Мотивов нет, будут так сотни лет воевать
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20.11.2025 08:13 Відповісти
У ср4ного ссср теж були щоденні вбивства Афганців й просування.... й наче б не було мотивації на початку але з часом вона (мотивація) з'явилась. Головне не здаватись бо буде "Буча" по всій Україні.
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20.11.2025 09:17 Відповісти
Я про мотивацію москалів.В українців не може бути мотивації,бо це для нас життя або смерть.
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20.11.2025 10:07 Відповісти
визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3585974
Нарешті і про це сказали.
Більш ганебної капітуляції годі й уявити!
Якщо в українських спецслужб лишилось трохи гідності то найбільш одіозні просуваючи інтересів московської церкви повинні просто по черзі зникати в Україні як колись писав в своєму телеграмі Портнов на рахунок патріотів України.
Лякатися думки США вже не варто.
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20.11.2025 08:20 Відповісти
якщо більш як десять років ******* про санкції проти росії, але фактично нічого не робити, а чекати на якусь там революцію, то путін може воювати в Україні ще довго, ніякі війська не виводити, а навпаки захоплювати території, руйнувати і вбивати
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20.11.2025 08:32 Відповісти
Тонкий британський юмор. Чи просто вголос ржуть з лохів які сидять без світла.
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20.11.2025 08:44 Відповісти
Ще раз повторюю: язик і московська церква - найнебезпечніша зброя татаро-московської орди проти Українців! Якщо будуть виконані ці умови - знищення Українців і України неминуче!!
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20.11.2025 09:01 Відповісти
Улус Джусі повинен щезнути!
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20.11.2025 09:14 Відповісти
ну да так просто. саме для цього оркостан все і затіювал. бріти як завжди у своєму стилі, ще макаронмабуть не зїв курассон зранку і не виступив з черговою ідеалістичною промовою
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20.11.2025 09:09 Відповісти
Велика подяка Британії за допомогу та підтримку!
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20.11.2025 09:19 Відповісти
Только выход на границы 1991 года для Украины больше нечего Украине не поможет никакие договорености , все это только оттянит новую война на несколько лет
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20.11.2025 10:13 Відповісти
Ну что делать все равно придётся вам бороться выбивать их со своей территории а подругому не как остановить войну отдать территориию это значит обратить себя на новую войну лет через 8 или 10 , крым это показал уже не захотели отбивать получили Донбасс, Донбасс минские соглашения не захотели отбивать получили 2022 год , сейчас сдаться отдать территориию значит опять война через какое-то время и намного сильнее уже будет
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20.11.2025 10:15 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
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20.11.2025 10:16 Відповісти
 
 