Росія може негайно завершити війну, вивівши війська з України, - МЗС Великої Британії
Велика Великобританія поділяє ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Великої Британії.
"Росія може зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення", – заявив речник МЗС Великої Британії, додавши, що Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край "цій варварській війні".
Видання пише, що заява прозвучала після того, як агентство Reuters повідомило, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той прийняв розроблений США "мирний план".
Reuters додає, що представник британського зовнішньополітичного відомства сказав також, що Лондон "поділяє бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні".
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
ЩО ВОНИ НЕ ВИКОНАЛИ?????? Консультації проведені Що далі?
а не Україна капітулює і виведе свої війська (ЗСУ) з України...
Нарешті і про це сказали.
Більш ганебної капітуляції годі й уявити!
Якщо в українських спецслужб лишилось трохи гідності то найбільш одіозні просуваючи інтересів московської церкви повинні просто по черзі зникати в Україні як колись писав в своєму телеграмі Портнов на рахунок патріотів України.
Лякатися думки США вже не варто.