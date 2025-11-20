Росія може негайно завершити війну, вивівши війська з України, - МЗС Великої Британії

Велика Великобританія поділяє ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росія може зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення", – заявив речник МЗС Великої Британії, додавши, що Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край "цій варварській війні".

Видання пише, що заява прозвучала після того, як агентство Reuters повідомило, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той прийняв розроблений США "мирний план".

Reuters додає, що представник британського зовнішньополітичного відомства сказав також, що Лондон "поділяє бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без втручання Трампа шансів на зупинення бойових дій майже немає, - Буданов

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США ставлять мир в Україні на перше місце, - радник Трампа