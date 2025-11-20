Россия может немедленно завершить войну, выведя войска из Украины, - МИД Великобритании

Великобритания поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине и призвала Россию вывести свои войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Великобритании.

"Россия может сделать это завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", – заявил представитель МИД Великобритании, добавив, что Лондон поддерживает стремление президента Трампа положить конец "этой варварской войне".

Издание пишет, что заявление прозвучало после того, как агентство Reuters сообщило, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот принял разработанный США "мирный план".

Reuters добавляет, что представитель британского внешнеполитического ведомства сказал также, что Лондон "разделяет желание президента Трампа положить конец этой варварской войне".

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

