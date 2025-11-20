РУС
3 199 28

Россия может немедленно завершить войну, выведя войска из Украины, - МИД Великобритании

Лондон: Россия должна прекратить "варварскую войну" и вывести войска

Великобритания поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине и призвала Россию вывести свои войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Великобритании.

"Россия может сделать это завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", – заявил представитель МИД Великобритании, добавив, что Лондон поддерживает стремление президента Трампа положить конец "этой варварской войне".

Издание пишет, что заявление прозвучало после того, как агентство Reuters сообщило, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот принял разработанный США "мирный план".

Reuters добавляет, что представитель британского внешнеполитического ведомства сказал также, что Лондон "разделяет желание президента Трампа положить конец этой варварской войне".

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

Великобритания (5193) Трамп Дональд (7082)
+10
Ще можна спробувати виконати "будапештський меморандум", який Великобританія підписала...
20.11.2025 07:24 Ответить
+7
Ось позиція людини яка розуміє що таке міжнародне право і хто веде війну.
20.11.2025 07:12 Ответить
+6
Детский троллинг конечно очень поможет.
20.11.2025 07:19 Ответить
чесний план завершення війни
20.11.2025 07:19 Ответить
А,що Британія не виконала?
показать весь комментарий
20.11.2025 07:27 Ответить
Цілісність держави Україна.....
показать весь комментарий
20.11.2025 07:37 Ответить
Гуменюк, Британія порушила цілісність України, коли? Чи Глоду (боярашніка) перепили?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:14 Ответить
Ви читали цей папірець?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

ЩО ВОНИ НЕ ВИКОНАЛИ?????? Консультації проведені Що далі?
20.11.2025 09:14 Ответить
Британія є нашим надійним парнером ,на відміну від США з проходом Трампа.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:48 Ответить
так, пам'ятаємо, що саме Британія зірвала мирну угоду в квітні 2022, і тепер після "переможної" війни Україна підпише значно гірші умови (ну може не тепер, а через 1-2 роки, ще краще). За це вартувало боротися кілька років, поклавши купу життів.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:29 Ответить
А зачем им выводить войска , если Трамп согласился на их условия?
показать весь комментарий
20.11.2025 07:40 Ответить
"Знаємо що не виведе і змусити не можемо, але будемо постійно цього вимагати на словах."
показать весь комментарий
20.11.2025 07:42 Ответить
ага, краще як Трамп в перервах між сосанням Клінтону продвигати російську державну
показать весь комментарий
20.11.2025 08:12 Ответить
Росія може негайно завершити війну, вивівши війська з України, - МЗС Великобританії...Так тут все ясно що паРаша - як окупант забереться,
а не Україна капітулює і виведе свої війська (ЗСУ) з України...
показать весь комментарий
20.11.2025 08:03 Ответить
А які мотиви в них зупинятися?Щоденне просування,щоденні вбивства українців...?((
показать весь комментарий
20.11.2025 08:03 Ответить
Мотивов нет, будут так сотни лет воевать
показать весь комментарий
20.11.2025 08:13 Ответить
У ср4ного ссср теж були щоденні вбивства Афганців й просування.... й наче б не було мотивації на початку але з часом вона (мотивація) з'явилась. Головне не здаватись бо буде "Буча" по всій Україні.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:17 Ответить
Я про мотивацію москалів.В українців не може бути мотивації,бо це для нас життя або смерть.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:07 Ответить
визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3585974
Нарешті і про це сказали.
Більш ганебної капітуляції годі й уявити!
Якщо в українських спецслужб лишилось трохи гідності то найбільш одіозні просуваючи інтересів московської церкви повинні просто по черзі зникати в Україні як колись писав в своєму телеграмі Портнов на рахунок патріотів України.
Лякатися думки США вже не варто.
показать весь комментарий
20.11.2025 08:20 Ответить
якщо більш як десять років ******* про санкції проти росії, але фактично нічого не робити, а чекати на якусь там революцію, то путін може воювати в Україні ще довго, ніякі війська не виводити, а навпаки захоплювати території, руйнувати і вбивати
показать весь комментарий
20.11.2025 08:32 Ответить
Тонкий британський юмор. Чи просто вголос ржуть з лохів які сидять без світла.
показать весь комментарий
20.11.2025 08:44 Ответить
Ще раз повторюю: язик і московська церква - найнебезпечніша зброя татаро-московської орди проти Українців! Якщо будуть виконані ці умови - знищення Українців і України неминуче!!
показать весь комментарий
20.11.2025 09:01 Ответить
Улус Джусі повинен щезнути!
показать весь комментарий
20.11.2025 09:14 Ответить
ну да так просто. саме для цього оркостан все і затіювал. бріти як завжди у своєму стилі, ще макаронмабуть не зїв курассон зранку і не виступив з черговою ідеалістичною промовою
показать весь комментарий
20.11.2025 09:09 Ответить
Велика подяка Британії за допомогу та підтримку!
показать весь комментарий
20.11.2025 09:19 Ответить
Только выход на границы 1991 года для Украины больше нечего Украине не поможет никакие договорености , все это только оттянит новую война на несколько лет
показать весь комментарий
20.11.2025 10:13 Ответить
Ну что делать все равно придётся вам бороться выбивать их со своей территории а подругому не как остановить войну отдать территориию это значит обратить себя на новую войну лет через 8 или 10 , крым это показал уже не захотели отбивать получили Донбасс, Донбасс минские соглашения не захотели отбивать получили 2022 год , сейчас сдаться отдать территориию значит опять война через какое-то время и намного сильнее уже будет
показать весь комментарий
20.11.2025 10:15 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
20.11.2025 10:16 Ответить
 
 