Мирний план США: Росія контролюватиме частину Донбасу в обмін на орендну плату, - The Telegraph
Мирний план США передбачає, що Україна буде змушена поступитися контролем над східною частиною Донбасу, проте отримуватиме від Росії орендну плату.
Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними видання, Росія сплачуватиме нерозголошену орендну плату за фактичний контроль над регіоном.
План Трампа щодо "оренди землі", вважають автори матеріалу, відповідає схемі бізнес-угод. Видання називає це "гроші в обмін на землю".
Планом передбачено збереження Києвом юридичного контролю над окупованим Донбасом.
"Згідно зі своєю конституцією, Україна зобов'язана винести питання про передачу території на публічне голосування, яке, ймовірно, провалиться - чого можна уникнути за умови оренди", - пише The Telegraph.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
Топ коментарі
+53 Богдан Сварга
показати весь коментар20.11.2025 10:15 Відповісти Посилання
+51 Тонка червона лінія
показати весь коментар20.11.2025 10:12 Відповісти Посилання
+50 Valentina Grin
показати весь коментар20.11.2025 10:14 Відповісти Посилання
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Мирний план 2023: здавайтеся,
Мирний план 2024: здавайтеся,
Мирний план 2025: здавайтеся..."
муй...хрєнь з орендною платою за суверенну територію Держави міг видумати тільки нью-йркський рієлтор у верблюжому пальто
Україна НЕ Китай часів опіумних він, а Донбас НЕ Гонконг.
хай Манхетен в оренду рашці здають !
за нього більше можна одержати
.
територія України має здаватись в оренду разом з Українськими Громадянами ?
чи по них буде окремий діл ?
якщо окремий, то всіх Громадян маємо здавати в оренду скопом, чи подушно ?
короче - переговори будуть довгими, дурними та... безплідними, містере трамп !
.
По-перше він ніколи не змирится з самим існуванням Держави Україна...
... по - друге, щоб ліліпутін жлобяра і скупердяй якусь комусь орендну плату платив - це абсурд
ну американці, ну і тупі ж вони...
Це типу одну свою дитину віддати в рабство за гроші.
А іншу свою дитину поки що не продавати... почекати.
Це їх батьківщина.
Хоча для тебе кочуючого кацапа не існує поняття Батьківщина.
Придумайте щось новеньке.
Вас рашистів як убивали так і будуть убивати українці.
Чи ти срав на смерті своїх кацапських окупантів в Україні, "кровожадний"?
Здихаєте ви як собаки і раби за велінням пуйла.
...їхню думку віткафф-пу, за вже випробованую практикою, нарисує на рехферендумі і сповістить, що пу асвабадитель ...адин нарот...?
Не плекайте марних надій, ніякий мир не можливий і не потрібний кацапії, поки вона може - вона буде воювати. І на знищення її здатності воювати і мають бути спрямовані зусилля, а не на *********** піс діли нового тисячоліття...
- Так, моя королево.
- Скільки ж я коштую?
- П'ять фунтів, моя королево!
- Так дешево?
- От бачте, моя королево, ви вже почали торгуватися...
Понабирав команду повних дилетантів і маклерів з Уолт Стріт і думае що в політиці це працює.
Один из высокопоставленных американских чиновников отмахнулся от документа, назвав его «максималистской фантазией Кремля», своего рода нелепым списком пожеланий, который Москва распространяет, чтобы проверить нервы Запада.
Несколько европейскиххдипломатов назвали эти слухи очередной попыткой Москвы создать импульс для сделки, которую Киев никогда не примет, а Запад никогда не одобрит.
Настроения в Брюсселе, Берлине и Париже были скорее раздраженными, чем тревожными, а дипломаты назвали весь этот эпизод «знакомым русским салонным трюком»...
(с) О. Пономарь
яку засрали до невпізнаності , а наразі хочуть
І українську землю зрівняти зі своім , кацапським лайном !!
Здохнете всі на нашій землі , виродки кінчені😡
Отримаєте ви колись новий "перл_гарбор". Тоді почешетеся.
Так само як у нас: 73% ідіотів -- обличчя України. Що б ми тут не говорили.
вже за Крим наотримувались "оренди"....
А Японія Курильські острови?
Ото ***** гратись з кацапами у ці ігри...
...орендна плата за вже оккуповані території від пу Україні взагалі якась маячня... він що, оренду буде сплачувати і лярди вкладати в розбудову, размінування, відновлення?
...схоже, що це тр готовий сплачувати пу за оренду земель, де він збирається копалини добувати...
тр потрібен Нобель і мабудь його друзяка пу, щоб тр потрафити, може до кінця року погодитись на припинення вогню...
а потім переговори про врегулювання ...і звинувачення України за незговорчивість, адже не кажучи про москальских попів і мову, демітарізація не пройле ні під яким соусом.
тупорилі керманичі-бариги-педофіли США заохочують диктаторів усього світу до наступних воєн..
фіг вам, пісотворці, разом з вашим ******-людожером, а не легалізацію окупації України..