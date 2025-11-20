Мирний план США: Росія контролюватиме частину Донбасу в обмін на орендну плату, - The Telegraph

Мирний план США передбачає, що Україна буде змушена поступитися контролем над східною частиною Донбасу, проте отримуватиме від Росії орендну плату.

Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними видання, Росія сплачуватиме нерозголошену орендну плату за фактичний контроль над регіоном.

План Трампа щодо "оренди землі", вважають автори матеріалу, відповідає схемі бізнес-угод. Видання називає це "гроші в обмін на землю".

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Планом передбачено збереження Києвом юридичного контролю над окупованим Донбасом.

"Згідно зі своєю конституцією, Україна зобов'язана винести питання про передачу території на публічне голосування, яке, ймовірно, провалиться - чого можна уникнути за умови оренди", - пише The Telegraph.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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