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Новини Мирний план США Територіальні поступки
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Мирний план США: Росія контролюватиме частину Донбасу в обмін на орендну плату, - The Telegraph

Оренда окупованого Донбасу: деталі мирного плану Трампа

Мирний план США передбачає, що Україна буде змушена поступитися контролем над східною частиною Донбасу, проте отримуватиме від Росії орендну плату.

Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними видання, Росія сплачуватиме нерозголошену орендну плату за фактичний контроль над регіоном.

План Трампа щодо "оренди землі", вважають автори матеріалу, відповідає схемі бізнес-угод. Видання називає це "гроші в обмін на землю".

Також читайте: Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій, - Зеленський

Планом передбачено збереження Києвом юридичного контролю над окупованим Донбасом.

"Згідно зі своєю конституцією, Україна зобов'язана винести питання про передачу території на публічне голосування, яке, ймовірно, провалиться - чого можна уникнути за умови оренди", - пише The Telegraph.

Читайте: Для припинення війни потрібно, щоб із будь-якими планами погодилися українці та європейці, - Каллас

Що передувало?

Також читайте: Україна не зможе відвоювати всі захоплені Росією території, - міністр оборони Італії Крозетто

Автор: 

територіальна цілісність (323) Донбас (21867)
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Топ коментарі
+53
Для капітуляції посередництво США непотрібне.
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20.11.2025 10:15 Відповісти
+51
@ "Мирний план 2022: здавайтеся,
Мирний план 2023: здавайтеся,
Мирний план 2024: здавайтеся,
Мирний план 2025: здавайтеся..."
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20.11.2025 10:12 Відповісти
+50
Шо там з арендною платою за Крим?
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20.11.2025 10:14 Відповісти
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@ "Мирний план 2022: здавайтеся,
Мирний план 2023: здавайтеся,
Мирний план 2024: здавайтеся,
Мирний план 2025: здавайтеся..."
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20.11.2025 10:12 Відповісти
Щогодини нові і суперахутєльні версії. Інформаційна достовірна на 146%🤡
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20.11.2025 10:14 Відповісти
таку муй... хрєнь з орендною платою за суверенну територію Держави міг видумати тільки нью-йркський рієлтор у верблюжому пальто

Україна НЕ Китай часів опіумних він, а Донбас НЕ Гонконг.
хай Манхетен в оренду рашці здають !
за нього більше можна одержати

.
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20.11.2025 16:21 Відповісти
одно поточнення по цьому "ділу":

територія України має здаватись в оренду разом з Українськими Громадянами ?
чи по них буде окремий діл ?
якщо окремий, то всіх Громадян маємо здавати в оренду скопом, чи подушно ?

короче - переговори будуть довгими, дурними та... безплідними, містере трамп !

.
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20.11.2025 16:37 Відповісти
Шо там з арендною платою за Крим?
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20.11.2025 10:14 Відповісти
в крипте земиндичу....
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20.11.2025 10:15 Відповісти
Прочитав коменти і не зрозумів - невже ВСІ реально вважають що ліліпутін буде платити гроші Державі Україна за ЩОСЬ?
По-перше він ніколи не змирится з самим існуванням Держави Україна...
... по - друге, щоб ліліпутін жлобяра і скупердяй якусь комусь орендну плату платив - це абсурд
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20.11.2025 11:44 Відповісти
Тут якраз розуміють. Це ви баризі Трампу поясніть. Тільки тупий рудий барига міг вигадати такий deal-маразм.
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20.11.2025 13:35 Відповісти
🤣🤣🤣Нажуй
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20.11.2025 10:15 Відповісти
Для капітуляції посередництво США непотрібне.
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20.11.2025 10:15 Відповісти
Не пощастило Гітлеру, що проти нього воювали Світові політики - Рузвельт, Черчилль, Де Голль..., а були б тоді інші, продажні слуги Мамона, які "промиротворили б" загарбані території, земельку аж по Уральські гори, в купі з Британськими островами, Францією, за безмежну наживу, гешефт, гендель,- продали б ВСЕ, роззброїли, заохотили б безкарністю майбутні війни, пробачили б агресію, порушення міжнародних законів, знищені міста і села, мільйони жертв, концтабори, крадених, знищених дітей, біду і горе ...?
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20.11.2025 11:07 Відповісти
Якщо вас дійсно цікавить, то Гітлера використали для знищення ідеї націоналізму і спотворення найдревніших символів світла і добра (свастика). Наслідком знищення ціх ідей є вигляд ******** Европи і безпрецендентне нищення білої раси по всьому світові. Головна помилка Гітлера була в тому, що він не погодився з ідеєю Бандери про створення України (і вимушеною Власова про вільну росію) як союзників Германії. У путіна та сама помилка, він не погодив створення проросійської України (зїзд у Сєвєродонецьку). Тому мордор теж приречений. Але нам від того не легше, бой США приречені. Трампа використовують щоб донищів ідею "біла раса має значення". Його приниження добє всі можливості, які ще жевріють, протистояти засиллю Ісламу та Китаю в Світі і остаточно загоне білу людину в стойло кольорових. Україна остання велика біла країна в Світі. І в цій ситуації, нас врятує тільки Бог.
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20.11.2025 12:06 Відповісти
Що стосується Зеленського, то він з путіним в одній команді.
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20.11.2025 12:10 Відповісти
Якби Рузвельт був потворою-педофілом, на якого у алоїзовича були б відеозаписи як той чпокає підлітків на приватному острові та смокче у Біби, та відоси зі всякими збоченнями при попередніх візитах у Берлін, то саме так би все і відбувалось з боку США у ДСВ.
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20.11.2025 13:16 Відповісти
маячня повна, нащо путлеру шмат землі, який треба розміновувати роками ? в нього своєї землі міліони км.
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20.11.2025 10:16 Відповісти
А путін знає що мідас ні на що не погодиться поки дають гроші щоб воювати і ще можна когось запхати в бусік і кинути на фронт. Тому він погоджується щоб показати недоговороздатність україни. Насправді рашка має перевагу на фронті зараз і їй не вигідно закінчувати. Для чого рашці мир? Добровольців купа,перевага в дронах і іншому озброєнні тотальна. Є всі шанси за пару років дотиснути до києва і змінити повністю владу в україні. А при цьому ще будуть показувати пальцем на україну - от вони мовляв не хочуть домовлятись.
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20.11.2025 10:24 Відповісти
Бред полный Ну поляк - что с него взять . Хотя бы "Украина" написал с заглавной. "поки дають гроші щоб воювати і ще можна когось запхати в бусік і кинути на фронт" Снова подлый Запад ну и мимоходом ведро обычного ипсовского дерьма по мобилизации и импотенции ЗСУ "Насправді рашка має перевагу на фронті зараз і їй не вигідно закінчувати. Є всі шанси за пару років дотиснути до києва і змінити повністю владу в україні." Имеет, но не в добровольцах - так уж точно. В корейцах и зеках - это да. Ну и уже дотискали в 2022 году Киев, но как-то обложались. Если бы не помощь китая, ирана, северной кореи войну можно было бы закончить в москве в 2026 году. А тут еще и твой любимец - дерьмак, который в 2021 году вел переговоры с кацапией. Общеизвестно, что с его подачи за 2 дня до вторжения в феврале 2022 было "эпохальное" посылание всей Украины на шашлыки. До сих пор является основной сволочью по нац.интересам Украины
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20.11.2025 12:36 Відповісти
Єрмак нічого не вирішує в тих розкладах. Після зустрічі зелі з керівниками мі6 в 20 році він почав активно штовхати україну до війни. Я думаю йому дали два варіанти - в одному він багатий і в безпеці а в іншому навпаки. Люди там декілька століть управляют світом і наші злодії при владі не мали шансів якось протистояти. Звісно путін теж попався на цей розводняк то було видно по ньому 9 травня 2022р на параді. Україна зможе нормально жити коли вона не слухає ні західних ні східних сусідів а керується національними інтересами. Приблизно щось таке було при кучмі але агент мельниченко все це зруйнував. Потім в лондоні жив як хтось не в курсі.
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20.11.2025 23:42 Відповісти
Ти хто? Воно чи воно? Це українські території зайшли на *********?
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20.11.2025 12:36 Відповісти
Це і є репаріції?(((((((А суд над злочинцями?((((
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20.11.2025 10:16 Відповісти
Шікарний план, знають що за бабки ця влада продасть все .
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20.11.2025 10:18 Відповісти
Орендна плата... бізнес-угода...
ну американці, ну і тупі ж вони...
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20.11.2025 10:18 Відповісти
ГЕШЕФТ ПОНАД УСЕ !!!!
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20.11.2025 12:30 Відповісти
Все це просто заповнення тиші, аби був рух на сцені. Насправді всі просто дали ситуації плисти за течією. Так що спокійно - ганебної капітуляції через зраду союзників зараз не буде. Буде трошки інакше й через роки.
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20.11.2025 10:19 Відповісти
****** з такого плану.
Це типу одну свою дитину віддати в рабство за гроші.
А іншу свою дитину поки що не продавати... почекати.
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20.11.2025 10:19 Відповісти
Для тебе це земельні ділянки а для українців це їх територія це територія України.
Це їх батьківщина.
Хоча для тебе кочуючого кацапа не існує поняття Батьківщина.
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20.11.2025 10:28 Відповісти
Методичкі кремлівського агітпропа вже давно не актуальні.
Придумайте щось новеньке.
Вас рашистів як убивали так і будуть убивати українці.
Чи ти срав на смерті своїх кацапських окупантів в Україні, "кровожадний"?
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20.11.2025 10:43 Відповісти
Ось ваші підари рашистьски.
Здихаєте ви як собаки і раби за велінням пуйла.
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20.11.2025 10:59 Відповісти
Це ті, яким пощастило, їхні тіла вивезли та відправили додому на поховання. А скільки асвабадітєлєй валяється в 3 шари на руїнах Бахмута, Сіверського Донецька, Мар'їнки та інших "асвабаждьонних" землях Донбасу - ніхто не знає і навряд чи хоче знати, враховуючи рівень втрат в кацапській військовій рванині...
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20.11.2025 12:52 Відповісти
...а громадяни України разом з тими оккупованими і ще укр землями всі скопом в закріпачення чи що?
...їхню думку віткафф-пу, за вже випробованую практикою, нарисує на рехферендумі і сповістить, що пу асвабадитель ...адин нарот...?
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20.11.2025 12:22 Відповісти
А що краще обидві дитини відправити в "мясорубку'', абиж то ще на це була власна зброя, а не ''виклянчена''. І тільки давай тут не вищи, що всі хто має іншу думку ніж у тебе відразу зрадники,ждуни і т.д. це лише твоя особиста думка
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20.11.2025 12:41 Відповісти
Ви кацапів спитали, вони на це взагалі згодні? А то цих кретиністичних "мирних планів" було вже чимало, один ганебніше іншого, і всі вони пішли на підтирання дупи *****. От з якого дива цей має спрацювати? І хто дасть гарантію, що мацковія дотримуватиметься домовленостей (пофантазуємо, що якимсь дивом їх досягнуто), коли вона всіма фібрами демонструє протилежне?
Не плекайте марних надій, ніякий мир не можливий і не потрібний кацапії, поки вона може - вона буде воювати. І на знищення її здатності воювати і мають бути спрямовані зусилля, а не на *********** піс діли нового тисячоліття...
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20.11.2025 13:06 Відповісти
Ну що можно очікувати від ідіота трампа і його помічників???
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20.11.2025 10:19 Відповісти
ОТ-от !!!!!!!!
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20.11.2025 12:31 Відповісти
Якщо оренда буде капати прямо в оп-то впевнений що єрмак погодиться
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20.11.2025 10:20 Відповісти
Цікаво, чому за український Крим The Telegraph мовчить? І скільки коопєратів "озєро" буле відстьогувати за Запоріжжя та Херсонщину? Вони ж теж вже "московські" за кацапськими законами/конституціями.
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20.11.2025 10:20 Відповісти
Це світогляд трампонів. Все продається та купляється. Може час і Аляску кацапам в оренду віддати?
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20.11.2025 10:29 Відповісти
Гешефт називається.
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20.11.2025 12:33 Відповісти
Це все одно, що віддати мати або дочку в повії.
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20.11.2025 10:21 Відповісти
Справедливий мир - це мир, який грунтується на міжнародному праві. Тому, в основі будь-якої мирної угоди повинні бути Гельсинські угоди щодо непорушності кордонів,які, до речі, підписали й кацапи
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20.11.2025 10:21 Відповісти
Хороший план, для рашки
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20.11.2025 10:23 Відповісти
Там він і писався.
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20.11.2025 12:40 Відповісти
Обісцяні мериканські бізнесмени пишуть обісцяні плани
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20.11.2025 10:23 Відповісти
Є пропозиція, нехай США башляють мокшам за оренду Аляски. Ну, ми всі розуміємо, що згідно із Конституції, США зобов'язана винести питання про передачу території на публічне голосування, яке, ймовірно, провалиться - чого можна уникнути за умови оренди. Нехай Трамп здасть свою дупу в оренду х...йлу.
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20.11.2025 10:26 Відповісти
Хороший план для 73 % дебилов которые хотели окончания войны
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20.11.2025 10:27 Відповісти
Який махровий цинізм.
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20.11.2025 10:27 Відповісти
За весь домбас і крисм, чи тіко не за окупований
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20.11.2025 10:27 Відповісти
- Невже дійсно всі жінки продажні?
- Так, моя королево.
- Скільки ж я коштую?
- П'ять фунтів, моя королево!
- Так дешево?
- От бачте, моя королево, ви вже почали торгуватися...
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20.11.2025 12:42 Відповісти
Це вже не Корея, це вже "план Гонконг". От тільки з чого цей дурень вирішив що кацапи будуть "оренду" платити за те що вважають повністю своїм.

Понабирав команду повних дилетантів і маклерів з Уолт Стріт і думае що в політиці це працює.
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20.11.2025 10:28 Відповісти
Мабуть "оренду" вони сподіваються втулити з заморожених кацапських активів. Назвуть це, чимось на кшталт "репараційні орендні виплати" й вуаля, справу зроблено.
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20.11.2025 10:43 Відповісти
Немає і не буде ніякого мирного плану, Україна цю війну вже виграла і повинна це підкреслювати, усі території та знищення кацапів на них - це питання часу і зброї яку нам чим швидше нададуть, тим швидше закінчиться війна!
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20.11.2025 10:30 Відповісти
"Цунами спекуляций вокруг "предполагаемого плана" мирного урегулирования между США и Россией, который вынудит Украину сократить свои военные силы вдвое, установит русский язык вторым государственным в Украине и снова легализует церковь ФСБ, всколыхнуло Украину, Вашингтон и европейские столицы в среду.Однако официальные лица по обе стороны Атлантики всячески дистанцировались от этого плана.
Один из высокопоставленных американских чиновников отмахнулся от документа, назвав его «максималистской фантазией Кремля», своего рода нелепым списком пожеланий, который Москва распространяет, чтобы проверить нервы Запада.
Несколько европейскиххдипломатов назвали эти слухи очередной попыткой Москвы создать импульс для сделки, которую Киев никогда не примет, а Запад никогда не одобрит.
Настроения в Брюсселе, Берлине и Париже были скорее раздраженными, чем тревожными, а дипломаты назвали весь этот эпизод «знакомым русским салонным трюком»...
(с) О. Пономарь
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20.11.2025 10:31 Відповісти
США платять Кубі $3400 на рік за оренду військово-морської бази в затоці Гуантанамо, згідно з договором 1934 року. Куба відмовляється приймати ці платежі з 1959 року, вважаючи договір недійсним
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20.11.2025 10:32 Відповісти
Боневтік Позорно-Брехливий своїми діями допоміг ворогу поставити Україну в таку невигідну для переговорів ситуацію. Воно ж підписало 28 "мирних угод" і сцяло в очі україхнцуям цілий рік, вихваляло свої дії, обіцяло країну мрій і гундосило про потужний мир. Яке ж воно брехливе!
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20.11.2025 10:41 Відповісти
Арендна плата за Пладсдарм для повторної агресії то просто верх військової стратегії!!!! Браво!! То че й зброю не в аренду сдати,всеж гроші для раскрадання))))
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20.11.2025 10:42 Відповісти
Кацапам стало мало своєі землі ,
яку засрали до невпізнаності , а наразі хочуть
І українську землю зрівняти зі своім , кацапським лайном !!
Здохнете всі на нашій землі , виродки кінчені😡
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20.11.2025 10:50 Відповісти
Хтось реально допускає можливість, що росія на даному етапі щось платитиме Україні? На кого це розраховано?
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20.11.2025 11:05 Відповісти
Судя по кислому жалу рыжего на Аляске- орендну плату захотело пуйло
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20.11.2025 11:18 Відповісти
Боже, який бред! Орендна плата за анексію територій. Світ ****.вся.
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20.11.2025 11:21 Відповісти
Огидні американські виродки, що забули слова право, свобода, демократія..

Отримаєте ви колись новий "перл_гарбор". Тоді почешетеся.
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20.11.2025 11:24 Відповісти
Ні, це якраз Трамп забув.
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20.11.2025 12:45 Відповісти
Забули всі США.

Так само як у нас: 73% ідіотів -- обличчя України. Що б ми тут не говорили.
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20.11.2025 14:16 Відповісти
Ні. Лише Трамп, в його вибори мають іншу причину.
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20.11.2025 14:41 Відповісти
нє, нє, нє... на хєр, на хєр...

вже за Крим наотримувались "оренди"....
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20.11.2025 11:28 Відповісти
Виткоффщина.
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20.11.2025 11:28 Відповісти
И как заставить Россию платить аренду за территории, которые она считает своими?
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20.11.2025 11:38 Відповісти
Об этом они поДУМАли заранее
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20.11.2025 13:09 Відповісти
Знову вкиди маячні.
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20.11.2025 11:51 Відповісти
Ото Німеччина отримала у 1996 році східну Прусію, після кацапської "аренди"?
А Японія Курильські острови?
Ото ***** гратись з кацапами у ці ігри...
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20.11.2025 11:58 Відповісти
Ти хоч триста разів назви гівно шоколадом, а воно таки залишиться гівном...
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20.11.2025 11:58 Відповісти
На скільки я розумію, Кенігсберг теж під аренду на 50 років віддавали. Але 50 років вже давно минули, а про нього навіть не заікаються.
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20.11.2025 11:59 Відповісти
...хм... а якже расєйська кАнституція з новими землями?

...орендна плата за вже оккуповані території від пу Україні взагалі якась маячня... він що, оренду буде сплачувати і лярди вкладати в розбудову, размінування, відновлення?

...схоже, що це тр готовий сплачувати пу за оренду земель, де він збирається копалини добувати...

тр потрібен Нобель і мабудь його друзяка пу, щоб тр потрафити, може до кінця року погодитись на припинення вогню...

а потім переговори про врегулювання ...і звинувачення України за незговорчивість, адже не кажучи про москальских попів і мову, демітарізація не пройле ні під яким соусом.
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20.11.2025 12:11 Відповісти
не..ну трампло хоть намагалось..та міндичі-зельцмани теж не проти шарових бабосіков, але ссикаються, що з них потім за це спитають..і бажається, але сцикітно..ділема
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20.11.2025 12:14 Відповісти
Гітлер зі свого пекла дивиться та бідкається: "а шо, так можно було?"..
тупорилі керманичі-бариги-педофіли США заохочують диктаторів усього світу до наступних воєн..
фіг вам, пісотворці, разом з вашим ******-людожером, а не легалізацію окупації України..
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20.11.2025 12:19 Відповісти
Орендна плата(за планом)Україні,а по-факту тоампону в калитку(за корисні корисні копалини,які ЗЄля пообіцяв амєрікосам за захист України)...Паскуди вони і сволочі !
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20.11.2025 12:33 Відповісти
Більш брєдової схеми важко вигадати
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20.11.2025 12:47 Відповісти
Угу, аякже, отак і здамо... Одразу після того, як Аляску здасте "в оренду" кацапам. А шо - теж ісконная руская тєріторія. За рускагаварящіх там Венс може не переживати - внарасіі цього сміття навалом, навезуть скільки треба для вялічія. )
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20.11.2025 12:56 Відповісти
Ну скажем честно, это просто КРЕТИНИЗМ самого высшего пошиба. это чего надо нанюхаться чтобы такое пришло в голову, никто ,ничего кацапам отдавать не будет, в рот давать будем а отдавать нет
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20.11.2025 13:48 Відповісти
А плату выдавать трудоднями!
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20.11.2025 14:57 Відповісти
Путину ***** нужен хаос в Украине, для этого нужно проводить выборы, перевыборы, отставки, голосования, референдумы и т.д. По этим вопросам нужны качели и затягивания, мутит воду и водит за нос Трампона Трампакса!!
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20.11.2025 15:22 Відповісти
Всі критики куєві,чим ви виродки думали в 2019р.Це те,за що ви козли проголосували!!!
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20.11.2025 15:49 Відповісти
 
 