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Новини Мирний план США
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Віткофф випадково написав, що "мирний план" ЗМІ отримали від "К", ймовірно йдеться про Дмитрієва

Віткофф випадково заявив, що РФ могла злити ЗМІ мирний план

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, ймовірно, помилково розкрив джерело "плану" США та Росії щодо закінчення війни в Україні.

Про це повідомив журналіст Майкл Вайс, передає Цензор.НЕТ.

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Так, під дописом автора статті Брака Равіда Віткофф заявив, що джерелом інформації для статті Axios про "мирний план" могла бути людина "К". 

"Мабуть, він дізнався це від К", - йдеться там.

Віткофф випадково заявив, що РФ могла злити ЗМІ мирний план

Згодом він видалив це повідомлення.

"Майже напевно йдеться про Кирила Дмитрієва, якого цитують у статті. Але, схоже, російська сторона зливає цю інформацію не просто так. Схоже, що Дім Філбі не знає, як працює Твіттер, але, тим не менш, упевнений у своїй здатності покласти край війні", - зазначив Вайс.

Дім Філбі - це гра слів. Йдеться про Кіма Філбі, британського розвідника та подвійного агента СРСР.

Віткофф випадково заявив, що РФ могла злити ЗМІ мирний план

Читайте: Саміт США та РФ щодо України планують провести у Будапешті, - Сійярто

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирний план США: Росія контролюватиме частину Донбасу в обмін на орендну плату, - The Telegraph

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

Також читайте: Польща очікує консультацій США з Європою щодо мирного плану для України, - Сікорський

Автор: 

росія (70276) Віткофф Стів (315)
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Топ коментарі
+24
Пилять, ці утирки настільки тупі (про те, що вони негідники, навіть не пишу: і так ясно), що для них питання держав і націй -- це питання "чісто бабок".

Щиро бажаю вітькоффу загриміти до американської в'язниці років на десять. Там є за що.
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20.11.2025 12:12 Відповісти
+20
План цього Вітькофа співпадає з ультиматимум Путіна. Як так могло статися? Мабуть з ********** на пару писали.
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20.11.2025 12:07 Відповісти
+19
Чого випадково? - плани щодо України пишуться в кремлі
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20.11.2025 12:05 Відповісти
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😆🤡 За планом США, рф зберігає контроль над Донбасом в обмін на орендну плату, - The Telegraph

За даними видання, у документі передбачена схема «гроші за землю», але розмір виплат не уточнюється.
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20.11.2025 12:05 Відповісти
Пилять, ці утирки настільки тупі (про те, що вони негідники, навіть не пишу: і так ясно), що для них питання держав і націй -- це питання "чісто бабок".

Щиро бажаю вітькоффу загриміти до американської в'язниці років на десять. Там є за що.
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20.11.2025 12:12 Відповісти
Чого випадково? - плани щодо України пишуться в кремлі
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20.11.2025 12:05 Відповісти
План цього Вітькофа співпадає з ультиматимум Путіна. Як так могло статися? Мабуть з ********** на пару писали.
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20.11.2025 12:07 Відповісти
Так і з Віткоффом. Трохи подумавши, розумієш, що насправді він - звичайнісінький Вітков (чи Вітьков). А коли дізнаєшся, що прізвище його діда, першого із Віткових на американській землі, звали Девід, тобто Давид, а бабусю до заміжжя звали Роза Померанц - усе стає на свої місця. Так, Стівен Віткофф - нащадок євреїв, які свого часу виїхали з Російської імперії до Сполучених Штатів Америки.
https://zaxid.net/statti_tag50974/
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20.11.2025 13:28 Відповісти
Складається враження, що не пощастило Гітлеру, що проти нього воювали величні Світові політики - Рузвельт, Черчилль, Де Голль..., а були б тоді інші,"союзники",слуги Мамона, які "промиротворили б" загарбані території, земельку аж по Уральські гори, в купі з Британськими островами, Францією тощо , за безмежну наживу, гешефт, гендель,- продали б ВСЕ, роззброїли, заохотили б безкарністю майбутні війни, пробачили б агресію, порушення міжнародних законів, знищені міста і села, мільйони жертв, концтабори, крадених, знищених дітей, біду і горе ...?У них тільки й святого, що-"Дєньгі, дєньгі, дєлай дєньгі"? ЖАХ!!!
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21.11.2025 06:59 Відповісти
америкоси сподіваються на російські рідкоземи. Це так допомогли українцям, а разом і світовій демократії
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20.11.2025 12:10 Відповісти
використали і виплюнали, проте головне заговорити усіх то розмовами про санкції, то про героїзм українського народу
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20.11.2025 12:12 Відповісти
Очевидно що після цього зливк, якиц поеазав, що Трамп і його представники грають на боці кацапів, просуваючи план, яеий привіз дмітрієв, Штати не можуть бути посередниками у мирному процесі. Залишається лише Європа.
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20.11.2025 12:14 Відповісти
План допомагає здати території без всенародного обговорення і голосування ,як того вимагає Конституція. Вони знайшли шлях як забрати території без проблем. А сума буде символічна - тому й засекречена. Три довбойо зберуться у Будапешті і розпилять країну покімнатно на «аренду». Таке могло прийти в голову тільки в кремлі або «вєлікому махінатору нєдвіжімості «-Трампу.
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20.11.2025 12:16 Відповісти
Російський агент засвітив сам себе? Хоча не дуже він і маскувався!
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20.11.2025 12:20 Відповісти
Черговий "Будапешський меморандум" підсовують.
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20.11.2025 12:21 Відповісти
Коли при владі старі пердуни які не дочувають та спорожняються в штани то діла не буде. На даний момент в світі чомусь одні пенсіонери керують країнами.
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20.11.2025 12:22 Відповісти
Ні, все в Божих руках
Але залежить і від народу, який їх обирає папріколу чи за гроші
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20.11.2025 14:13 Відповісти
Та зрозуміло і без цього що - ніхто і ніякого спільного ( американо- кацапського ) плану не розробляв . Просто взяли старі хотєлки ***** , озвучувані раніше кацапом дмітрієвим , і видали це за новий план . Навіть сенатори зізнаються що нічого про розробку нового мирного плану не чули . .
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20.11.2025 12:29 Відповісти
Від Карлсона він все отримав...
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20.11.2025 12:30 Відповісти
ще раз для всіх непритомних, що вірять у кінець війни на цьому тижні:

1. вітьков не вміє користуватись телефоном. Але звісно знає як закінчити війну (без знань і досвіду)
2. вітьков, трамп і ко не досягли успіху в жодному напрямку за 11 місяців (всередині сша). Але звісно, вони за 3 дні закінчать війну, ага, ага
3. те, що цей план виринає за 20 годин до початку санкцій - чисто випадковість. Просто співпало.

p.s. Дивуюсь, що узкая смєкалка досі ефективно працює з американцями. санкції вже під питанням...І дивуюсь українським бобікам, що вірять у кінець війни "завдяки мудрому трампу"
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20.11.2025 12:31 Відповісти
Та ніхто тут не вірить, крім ідіотів. Але що тиск магацетлів на Україну після цього посилиться, сумнівів немає.
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20.11.2025 12:49 Відповісти
5. Вітько ще й не дочуває
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20.11.2025 13:19 Відповісти
Цей відкоф це відвертий ворог України ,тому хотілося що б після виборів в конгрес такі паскудники пішли з адміністрації.
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20.11.2025 12:37 Відповісти
Трампік-Краснов мабуть подвоївся по повній..Йому вже вижається що воно сидить в Кремлі і що воно хкуйло... Скоротити армію??? Ги-ги.. ЄС чекає що шизофренік владімір розпочне атакувати країни Балтії Польши, .то чому не скоротити армію агресора?? Будапештські пид..ри..підписанти і гаранти
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20.11.2025 12:49 Відповісти
Все эти клоунские разборки тупо оттягивание времени. Уже год мусолят эти переговоры, одно-другое-третье. Тот слил это, этот слил то третий другое и по новой, а по факту уже больше года русня спокойной продолжает войну и оккупирует больше территорий что и является целью этого бесполезного инфошума
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20.11.2025 12:54 Відповісти
Віткоф і "випадково" -- це слова-синоніми.
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20.11.2025 13:01 Відповісти
А чи хоч хтось про нього думав інакше,а ніж як про ідіота?)))
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20.11.2025 13:01 Відповісти
ОБЕРЕЖНО - ЦЕЙ ПЛАН НЕБЕЗПЕЧНИЙ ! Якщо по з цим планом погодитися - значить все - Україна добровільно продала , віддала росії Донбас і тоді ЖОНИХ ПРЕТЕНЗІЙ і РЕПАРАЦІЙ ДО АГРЕСОРА НІЯКИЙ СУД НЕ ПРИЙМЕ ! ! ! Бо вже є прецедент .
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20.11.2025 13:13 Відповісти
Усе в Божих руках
Плани, погода, здоров'я, настрій, удача на нулі, захист від куль та дронів
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20.11.2025 14:10 Відповісти
.. Потужна гарантія . Ну тепер я спокійний .. .

..
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20.11.2025 14:15 Відповісти
цей план, це перший крок до ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ ригів баригів зєлєворів проти УКРАЇНЦІВ ПАТРІОТІВ
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20.11.2025 14:26 Відповісти
пошліть цього підх....йовника нах
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20.11.2025 14:28 Відповісти
...нарешті, нехай скаже пу, чим йому загрожувала/загрожує Україна, що він "вимушений" вбивати =геноцидити українців, перетворюючи квітучі укр міста в труху?

пу домогся зворотного результату: Україна і НАТО почали вимушено озброюватися до зубів, щоб стримати його вологі мрії до реанімації расєйськой імперії і варшавського договору.
...чи зараз єдиний аргумент - наявність ЯЗ і той, хто її має може робити що завгодне і міжн.право і кипи договорів з підписом пу це макулатура
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20.11.2025 14:31 Відповісти
Боже, і ці люди керують світом!
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20.11.2025 14:33 Відповісти
вони не люди.
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20.11.2025 14:44 Відповісти
Витек потек!
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20.11.2025 14:49 Відповісти
Чому в плані немає жодної згадки про заморожені ~ 300 мрлд $ московських активів ? Щоб використати їх як хоче б часткове відшкодування ( реальне відшкодування давно оцінюється в більш як 1000 міл'ярдіа , триліон $ . Звісно це тільки матеріальна частина, без позовів за страждання, моральну шкоду та за загиблих )
Адже завдано страшенну шкоду. рф агресор і винуватець на 100 %
А все просто - це план з кремля, той самий що у 22му році в Стамбулі був викритий і злитий.. хіба ні ?
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20.11.2025 17:55 Відповісти
 
 