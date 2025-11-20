Віткофф випадково написав, що "мирний план" ЗМІ отримали від "К", ймовірно йдеться про Дмитрієва

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, ймовірно, помилково розкрив джерело "плану" США та Росії щодо закінчення війни в Україні.

Про це повідомив журналіст Майкл Вайс, передає Цензор.НЕТ.

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Так, під дописом автора статті Брака Равіда Віткофф заявив, що джерелом інформації для статті Axios про "мирний план" могла бути людина "К".

"Мабуть, він дізнався це від К", - йдеться там.

Згодом він видалив це повідомлення.

"Майже напевно йдеться про Кирила Дмитрієва, якого цитують у статті. Але, схоже, російська сторона зливає цю інформацію не просто так. Схоже, що Дім Філбі не знає, як працює Твіттер, але, тим не менш, упевнений у своїй здатності покласти край війні", - зазначив Вайс.

Дім Філбі - це гра слів. Йдеться про Кіма Філбі, британського розвідника та подвійного агента СРСР.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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