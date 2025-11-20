Уиткофф случайно написал, что "мирный план" СМИ получили от "К", вероятно речь идет о Дмитриеве

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вероятно, ошибочно раскрыл источник "плана" США и России по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщил журналист Майкл Вайс.

Так, под постом автора статьи Брака Равида Уиткофф заявил, что источником информации для статьи Axios о "мирном плане" мог быть человек "К".

"Видимо, он узнал это от К", - говорится там.

Впоследствии он удалил это сообщение.

"Почти наверняка речь идет о Кирилле Дмитриеве, которого цитируют в статье. Но, похоже, российская сторона сливает эту информацию не просто так. Похоже, что Дим Филби не знает, как работает Твиттер, но, тем не менее, уверен в своей способности положить конец войне", - отметил Вайс.

Дим Филби - это игра слов. Речь идет о Киме Филби, британском разведчике и двойном агенте СССР.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

