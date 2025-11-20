РУС
Уиткофф случайно написал, что "мирный план" СМИ получили от "К", вероятно речь идет о Дмитриеве

Виткофф случайно заявил, что РФ могла слить СМИ мирный план

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вероятно, ошибочно раскрыл источник "плана" США и России по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщил журналист Майкл Вайс, передает Цензор.НЕТ.

Так, под постом автора статьи Брака Равида Уиткофф заявил, что источником информации для статьи Axios о "мирном плане" мог быть человек "К".

"Видимо, он узнал это от К", - говорится там.

Виткофф случайно заявил, что РФ могла слить СМИ мирный план

Впоследствии он удалил это сообщение.

"Почти наверняка речь идет о Кирилле Дмитриеве, которого цитируют в статье. Но, похоже, российская сторона сливает эту информацию не просто так. Похоже, что Дим Филби не знает, как работает Твиттер, но, тем не менее, уверен в своей способности положить конец войне", - отметил Вайс.

Дим Филби - это игра слов. Речь идет о Киме Филби, британском разведчике и двойном агенте СССР.

Виткофф случайно заявил, что РФ могла слить СМИ мирный план

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

россия (98078) Стив Уиткофф (160)
+14
Пилять, ці утирки настільки тупі (про те, що вони негідники, навіть не пишу: і так ясно), що для них питання держав і націй -- це питання "чісто бабок".

Щиро бажаю вітькоффу загриміти до американської в'язниці років на десять. Там є за що.
показать весь комментарий
20.11.2025 12:12 Ответить
+11
Чого випадково? - плани щодо України пишуться в кремлі
показать весь комментарий
20.11.2025 12:05 Ответить
+9
План цього Вітькофа співпадає з ультиматимум Путіна. Як так могло статися? Мабуть з ********** на пару писали.
показать весь комментарий
20.11.2025 12:07 Ответить
