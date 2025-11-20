Саммит США и РФ по Украине планируют провести в Будапеште, - Сийярто
Место проведения потенциального саммита с участием США и России по обсуждению мира в Украине остается неизменным - это Будапешт.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Сийярто отметил, что Венгрия продолжает ожидать проведения встречи, которая, по замыслу организаторов, должна принести конкретный результат. "Они пытаются подготовить саммит, который приведет к результату, который может быть завершен соглашением, способным вернуть мир в Центральную Европу", - сказал он.
По словам министра, именно место проведения - "единственная вещь без всяких сомнений". "Мы готовы принять саммит, как только участники будут готовы", - подчеркнул он.
Сийярто добавил, что американский президент, по его словам, остается преданным продвижению мирных инициатив, и Венгрия поддерживает эти усилия. В то же время он заявил, что не знает деталей плана, который сейчас готовят в Вашингтоне: "Я не знаю о точных 28 или сколько там пунктах... Но знаю, что американцы продолжают работать над возвращением мира".
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.
За даними видання, у документі передбачена схема «гроші за землю», але розмір виплат не уточнюється.
1. путін це сприйме навіть як образливий жест: платити за те що пуйло вписало собі.
2. але ріелтору вітькову і ділку трампу це складно осягнути. Вони мислять категоріями грошей.
3. мова не про реальні переговори. План мінімум відтермінувати санкції. Але пітун зрадіє, якщо трамп поведеться на стамбул-2022
Але мушу визнати, попри величезну некомпетентність, його пиха та впертість рятує Україну від ганебної капітуляції.
За ці кілька років голобородько просрав все, на що спромігся.
Не дочекаєтесь сцуки.
Не буде будапештського меморандуму 2.0
Мюнхен 1938 року не повториться.
скорочує армію в США
Тамон віддає каліфорнію Мексиці
Мовчу вже за державні посади...
