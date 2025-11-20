РУС
Саммит США и РФ по Украине планируют провести в Будапеште, - Сийярто

министр иностранных дел Венгрии Сийярто

Место проведения потенциального саммита с участием США и России по обсуждению мира в Украине остается неизменным - это Будапешт.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сийярто отметил, что Венгрия продолжает ожидать проведения встречи, которая, по замыслу организаторов, должна принести конкретный результат. "Они пытаются подготовить саммит, который приведет к результату, который может быть завершен соглашением, способным вернуть мир в Центральную Европу", - сказал он.

По словам министра, именно место проведения - "единственная вещь без всяких сомнений". "Мы готовы принять саммит, как только участники будут готовы", - подчеркнул он.

Сийярто добавил, что американский президент, по его словам, остается преданным продвижению мирных инициатив, и Венгрия поддерживает эти усилия. В то же время он заявил, что не знает деталей плана, который сейчас готовят в Вашингтоне: "Я не знаю о точных 28 или сколько там пунктах... Но знаю, что американцы продолжают работать над возвращением мира".

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

Топ комментарии
+6
Дурень думкою багатіє...
20.11.2025 11:39
+6
Україні для того, щоб капітулювати, допомога США не потрібна. І погоджуватись на щось від імені України США також не мають мандату. Тому це подібні перемовини можуть мати сенс лише за умови, якщо США повністю переходять на сторону зла.
20.11.2025 11:39
+5
Замість Мюнхеньської змови планують Будапештську? Мабуть Трамп хоче такуж номінацію на нобелівку яка була у Чемберлена 🤔
20.11.2025 11:39
20.11.2025 11:39
За планом США, рф зберігає контроль над Донбасом в обмін на орендну плату, - The Telegraph

За даними видання, у документі передбачена схема «гроші за землю», але розмір виплат не уточнюється.
20.11.2025 11:39
Проблема в тому, що кацапам земля, а тим паче - земля в оренду на*уй не потрібна - у них своєї землі, яка абсолютно не заселена - овердо*уа. Американці не розуміють теми, не розуміють мети кацапів як я не розумію квантову фізику. Тому з того руля не вийде ні*уя.
20.11.2025 11:59
портніков вже відповів на це:

1. путін це сприйме навіть як образливий жест: платити за те що пуйло вписало собі.

2. але ріелтору вітькову і ділку трампу це складно осягнути. Вони мислять категоріями грошей.

3. мова не про реальні переговори. План мінімум відтермінувати санкції. Але пітун зрадіє, якщо трамп поведеться на стамбул-2022
20.11.2025 12:43
Україні для того, щоб капітулювати, допомога США не потрібна. І погоджуватись на щось від імені України США також не мають мандату. Тому це подібні перемовини можуть мати сенс лише за умови, якщо США повністю переходять на сторону зла.
20.11.2025 11:39
Зеля на це не погодитися. Бо цей символізм доб'є рештки його рейтингу.
20.11.2025 11:39
У гівна може бути рейтинг?
20.11.2025 11:42
Так вважають далеко не всі. Я особисто його ненавиджу. А ще більше ненавиджу ту тупу більшість, що повелася на його обіцянки...
Але мушу визнати, попри величезну некомпетентність, його пиха та впертість рятує Україну від ганебної капітуляції.
20.11.2025 11:52
"його пиха та впертість" навпаки тягне Україну до ганьби та капітуляції.
За ці кілька років голобородько просрав все, на що спромігся.
20.11.2025 12:30
До ганьби так але капітуляції він впирається поки що принаймні.
20.11.2025 12:37
Орбан потирає ручки та радіє можливості принизити Україну та українців під час підписання капітуляції зелею перед пуйлом під оплески українофобів Орбана, Фіцо, трампа...
Не дочекаєтесь сцуки.
Не буде будапештського меморандуму 2.0
Мюнхен 1938 року не повториться.
20.11.2025 11:40
Будапешт для України - прокляте місце!
20.11.2025 11:41
Справжнє гніздо ********* цей Будапешт. Шкода що не можна їх там всіх разом гепнути. Ото б було свято.
20.11.2025 11:41
Сіярто, *****, трампло.
20.11.2025 11:42
Нехай Тампон вводить іспанську мову у США,

скорочує армію в США

Тамон віддає каліфорнію Мексиці
20.11.2025 11:42
В США и так изучают испанский
20.11.2025 11:44
Може там ще необов'язково володіти англійською, при влаштуванні на роботу кимось крім прибиральника?
20.11.2025 11:56
Конечно можно, там же живут все диаспоры мира
20.11.2025 11:59
Там де треба спілкуватися в колективі по рабочім питанням чи з клієнтами?
Мовчу вже за державні посади...
20.11.2025 12:12
Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував 19 листопада зустрітися в Туреччині з Володимиром Зеленським для обговорення нового "мирного плану", однак зустріч не відбулася, оскільки президент України приїхав з іншим планом.

Джерело: видання https://www.axios.com/ Axios з посиланням на джерела, "https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/19/7225282/ Європейська правда"
20.11.2025 11:43
а потім до Ердогана на люля-кебаб...
20.11.2025 11:44
З такою політико, росія зайде в будапешт на танках.
20.11.2025 11:46
20.11.2025 11:47
У Трампа й так рейтинг упав нижче плінтуса в США. До чого ще оця чергова подія?
20.11.2025 11:52
З Турцією побийтеся з цього приводу.
20.11.2025 12:01
Антиукраїнський шабаш в Будапешті?
20.11.2025 12:07
 
 