Венгрия направит €1,5 млн из Европейского фонда мира Ливану вместо Украины, - Сийярто

Венгрия не будет использовать свою долю из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) для вооружения Украины. Вместо этого Будапешт направит 1,5 млн евро на поддержку армии Ливана.

Какова позиция Венгрии

По словам венгра, Будапешт выделит Ливану €1,5 млн и не будет использовать свою долю фонда мира для передачи вооружения украинской армии.

Сьиярто пояснил, что национальный интерес Венгрии — это стабильность на Ближнем Востоке, и в частности безопасность Ливана играет ключевую роль в этом контексте.

"Интересы национальной безопасности Венгрии — это мир на Ближнем Востоке. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины", — добавил глава венгерского МИД.

Что предшествовало

Напомним, в феврале 2025 года Сийярто уже объявлял о подобном финансировании — 400 млн форинтов (примерно €991,5 тыс.) было направлено ливанской армии через EPF.

Министр также говорил, что Ливан находится под значительным давлением: из-за кризиса на Ближнем Востоке десятки тысяч людей были вынуждены покинуть страну.

Сьиярто настаивал, что стабильное Ливанское государство является важным фактором для регионального мира.

