РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8466 посетителей онлайн
Новости Венгрия против поддержки Украины Фонд поддержки Украины
573 14

Венгрия направит €1,5 млн из Европейского фонда мира Ливану вместо Украины, - Сийярто

глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Венгрия не будет использовать свою долю из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) для вооружения Украины. Вместо этого Будапешт направит 1,5 млн евро на поддержку армии Ливана.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова позиция Венгрии

По словам венгра, Будапешт выделит Ливану €1,5 млн и не будет использовать свою долю фонда мира для передачи вооружения украинской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан угрожает судиться из-за запрета на импорт российского газа в ЕС

Сьиярто пояснил, что национальный интерес Венгрии — это стабильность на Ближнем Востоке, и в частности безопасность Ливана играет ключевую роль в этом контексте.

"Интересы национальной безопасности Венгрии — это мир на Ближнем Востоке. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины", — добавил глава венгерского МИД.

Читайте также: Венгрия заявляет, что не хочет втягивания в войну в Украине, но берет кредит от ЕС на оборону, - Кубилюс

Что предшествовало

  • Напомним, в феврале 2025 года Сийярто уже объявлял о подобном финансировании — 400 млн форинтов (примерно €991,5 тыс.) было направлено ливанской армии через EPF.
  • Министр также говорил, что Ливан находится под значительным давлением: из-за кризиса на Ближнем Востоке десятки тысяч людей были вынуждены покинуть страну.
  • Сьиярто настаивал, что стабильное Ливанское государство является важным фактором для регионального мира.

Читайте также: Венгрия призывает ЕС прекратить финансовую помощь Украине из-за коррупции

Автор: 

Венгрия (2230) Ливан (129) помощь (8207) Сийярто Петер (392)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А потім ці шлюхи вимагають щоб українці фінансували мудярські школи з бюджету
показать весь комментарий
14.11.2025 23:39 Ответить
+1
до речі!
на побутовому рівні, ставлення до українців у мадярії, в рази краще ніж у польщі!!!
показать весь комментарий
14.11.2025 23:42 Ответить
+1
Підлабузники кремля відробляють позику, але прийде час для відповіді в ЄС!
показать весь комментарий
14.11.2025 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потім ці шлюхи вимагають щоб українці фінансували мудярські школи з бюджету
показать весь комментарий
14.11.2025 23:39 Ответить
до речі!
на побутовому рівні, ставлення до українців у мадярії, в рази краще ніж у польщі!!!
показать весь комментарий
14.11.2025 23:42 Ответить
вірю. бо поляки ще ті муділи, обійти їх не так вже й складно.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:56 Ответить
Ну шо с упоротых взять...
показать весь комментарий
14.11.2025 23:40 Ответить
Підлабузники кремля відробляють позику, але прийде час для відповіді в ЄС!
показать весь комментарий
14.11.2025 23:43 Ответить
Мадьяри з кацапами споріднені народи. Мадчри вихідці з південного уралу та частини поволжжя.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:53 Ответить
а шо, угорський фонд вже просраний?
показать весь комментарий
14.11.2025 23:43 Ответить
Україні варто вступити до ЄС хоча б для того, щоб послухати несамовитий вереск ханти-мансійських хвойд ×уйла, коли ми заблокуємои їм халявні європейські дотації.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:44 Ответить
вони ************ ідею, щоб нас взяли без права голосу
показать весь комментарий
14.11.2025 23:45 Ответить
ця морда просить собі фпв дрон, або самокат

має працювати правило - пішов проти України, раптово загинув.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:44 Ответить
Венгры черти!
показать весь комментарий
14.11.2025 23:45 Ответить
Даже несмотря на всю нашу гнидоту, теперешняя власть в венгрии редчайшие ********
показать весь комментарий
14.11.2025 23:46 Ответить
Подумаєш півтора ляма, це для наших потужних в одну сумку влізе, хотя не такий вже й мізер якійсь би міндіч з місяць харчеватса міг би.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:56 Ответить
А чому не хамасу? Було б прикольніше.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:57 Ответить
 
 