Угорщина спрямує €1,5 млн з Європейського фонду миру Лівану замість України, - Сійярто

глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Угорщина не використає свою частку з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF) для озброєння України. Натомість Будапешт направить 1,5 млн євро на підтримку армії Лівану.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

Яка позиція Угорщини

За словами угорця, Будапешт виділить Лівану €1,5 млн і не використовуватиме свою частку фонду миру для передачі озброєння українській армії. 

Сійярто пояснив, що національний інтерес Угорщини — це стабільність на Близькому Сході, і зокрема безпека Лівану відіграє ключову роль у цьому контексті.

"Інтереси національної безпеки Угорщини — це мир на Близькому Сході. Ми не будемо використовувати нашу частку у Європейському фонді миру для озброєння України", - додав глава угорського МЗС.

Що передувало

  • Нагадаємо, у лютому 2025 року Сійярто вже оголошував про подібне фінансування — 400 млн форинтів (приблизно €991,5 тис.) було направлено до ліванської армії через EPF.
  • Міністр також казав, що Ліван перебуває під значним тиском: через кризу на Близькому Сході десятки тисяч людей були змушені покинути країну.
  • Сійярто наполягав, що стабільна Ліванська держава є важливим фактором для регіонального миру.

А потім ці шлюхи вимагають щоб українці фінансували мудярські школи з бюджету
Даже несмотря на всю нашу гнидоту, теперешняя власть в венгрии редчайшие ********
А чому не хамасу? Було б прикольніше.
до речі!
на побутовому рівні, ставлення до українців у мадярії, в рази краще ніж у польщі!!!
вірю. бо поляки ще ті муділи, обійти їх не так вже й складно.
Ну шо с упоротых взять...
З них не брати потрібно , а трішки дати - на могильні плити для всіх ******** .Може хоч як скацаплені подохнуть , то решта думати почне .... але то мрії , на жаль, нездійсненні ((
Венгры, как всегда, "держат марку" - остаются конченными. Непонятно почему они по сих пор в ЕС.
Підлабузники кремля відробляють позику, але прийде час для відповіді в ЄС!
Мадьяри з кацапами споріднені народи. Мадчри вихідці з південного уралу та частини поволжжя.
а шо, угорський фонд вже просраний?
Україні варто вступити до ЄС хоча б для того, щоб послухати несамовитий вереск ханти-мансійських хвойд ×уйла, коли ми заблокуємои їм халявні європейські дотації.
вони ************ ідею, щоб нас взяли без права голосу
Вони допатякаються до того, що ЄС обріже їм і голос, і те, чим вони дзеленчать.
не будьте наївними, Україна ніколи не буде в ЄС при зеленій владі. корупція, як та іржа, з'їла всі напрацювання Порошенка у цьому руслі і тому орбани, фіци, зельонкіни продовживатимуть подібну політику.
Позбудьтеся стокгольмського синдрому притрушеної безпомічної жертви зелених гнид - і можливо ваш розум відкриється для нових можливостей, шляхів і способів.
ця морда просить собі фпв дрон, або самокат

має працювати правило - пішов проти України, раптово загинув.
Ні, не годиться. ******* якимось екстремізмом. А от нещасний випадок - саме то. Вони ж бувають різні...випадки...нещасні
Венгры черти!
Подумаєш півтора ляма, це для наших потужних в одну сумку влізе, хотя не такий вже й мізер якійсь би міндіч з місяць харчеватса міг би.
міндичі півтора у сумці не носили , прослухай повторно записи - півтора у коробці тягали і скаржилися що незручно , сумкою "красіві " купюри на ісраєль відправляли .
Це так. Але тут важливий символізм на тлі міндічгейту. А також важливий прецедент для інших європейських країн, що все більше схиляються на бік Мордору.
А що Угорщина платила взноси, що розпоряджається чужими грошима?
могли би і прямо хамасу направити.
Треба попри всі домовленості вирубати їм Дружбу.
не кипишуйте, всего 1,5 млн, мелочь, один миндич может содержать ливанскую армию пожизненно
партія Орбана на наступних виборах в Угорщині буде виступати, під назвою Збіговисько ************** Підарів (ЗПП)
ZPP!
Мразота так ненавидить українців, що готові гроші марсіянам відіслати…
буба тріпав язиком що він на один срок.
тепер розумієте що він з вами назавшди?
онукі ваші прі йому вироструть - a всі діди загинуть.
і хто ж це все зелене лайно поравибуравь - то яскийсь інши люде..
Уйоббіки що з них взять
буба пороху заборнив Україні допомогати !
зробили як дітей...
Європейський фонд миру і Ліван, а ну да, це країна в цнтрі Європи
Венгрия всегда на стороне Зла. Там где поднимает голову Зло, там рядом всегда повизгивает венгрия, как шакал Табака рядом с тигром Шерханом.
Ми пам'ятаємо, на чиєму боці вони були у другу світову...
Хезбола точно подякує. Цікаво чи угорський друг Бібі Натаняху подякує?
Та ладно, вже б збпрйним силам братської кацапії передали...
Забули угорці про 1956 рік.
Видно следующая война Украины будет с Венгрией! 🤔
Перевірте,скільки він з Орбаном лишать собі.Україні ЄС контролює, а там хто перевіре?
