Угорщина спрямує €1,5 млн з Європейського фонду миру Лівану замість України, - Сійярто

Угорщина не використає свою частку з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF) для озброєння України. Натомість Будапешт направить 1,5 млн євро на підтримку армії Лівану.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

Яка позиція Угорщини

За словами угорця, Будапешт виділить Лівану €1,5 млн і не використовуватиме свою частку фонду миру для передачі озброєння українській армії.

Сійярто пояснив, що національний інтерес Угорщини — це стабільність на Близькому Сході, і зокрема безпека Лівану відіграє ключову роль у цьому контексті.

"Інтереси національної безпеки Угорщини — це мир на Близькому Сході. Ми не будемо використовувати нашу частку у Європейському фонді миру для озброєння України", - додав глава угорського МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому 2025 року Сійярто вже оголошував про подібне фінансування — 400 млн форинтів (приблизно €991,5 тис.) було направлено до ліванської армії через EPF.

Міністр також казав, що Ліван перебуває під значним тиском: через кризу на Близькому Сході десятки тисяч людей були змушені покинути країну.

Сійярто наполягав, що стабільна Ліванська держава є важливим фактором для регіонального миру.

