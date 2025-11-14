Орбан погрожує судитися через заборону на імпорт російського газу до ЄС

Уряд Угорщини подасть до суду на Європейський Союз через його рішення відмовитися від імпорту російського газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Euractiv.

"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, що суперечить європейським цінностям, яке було ухвалене Брюсселем щоб заткнути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертатимемося до Європейського суду", – сказав Орбан.

Він додав, що також "шукає інші, неправові" засоби, щоб переконати Брюссель, але не уточнив подробиць.

Будапешт – найближчий союзник Кремля у ЄС і все ще значною мірою залежить від імпорту російських енергоносіїв, незважаючи на вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Раніше Угорщина використовувала своє право вето, щоб отримати звільнення від санкцій ЄС проти російської енергетики.

Як повідомлялося, у жовтні Рада ЄС узгодила проєкт регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу в рамках програми REPowerEU.

Регламент запроваджує юридично обов'язкову, поетапну заборону на імпорт як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу з Росії, з повною забороною з 1 січня 2028 року.

Формально імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року, але передбачається перехідний період для чинних контрактів. Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть продовжуватися до 17 червня 2026 року, тоді як довгострокові контракти можуть діяти до 1 січня 2028 року.