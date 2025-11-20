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Новини Мирний план США
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Саміт США та РФ щодо України планують провести у Будапешті, - Сійярто

міністр закордонних справ Угорщини Сійярто

Місце проведення потенційного саміту за участю США та Росії щодо обговорення миру в Україні залишається незмінним - це Будапешт.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Сійярто зазначив, що Угорщина продовжує очікувати на проведення зустрічі, яка, за задумом організаторів, має принести конкретний результат. "Вони намагаються підготувати саміт, який призведе до результату, що може бути завершений угодою, здатною повернути мир у Центральну Європу", - сказав він.

За словами міністра, саме місце проведення - "єдина річ без жодних сумнівів". "Ми готові прийняти саміт, щойно учасники будуть готові", - наголосив він.

Сійярто додав, що американський президент, за його словами, залишається відданим просуванню мирних ініціатив, і Угорщина підтримує ці зусилля. Водночас він заявив, що не знає деталей плану, який наразі готують у Вашингтоні: "Я не знаю про точні 28 чи скільки там пунктів… Але знаю, що американці продовжують працювати над поверненням миру".

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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Автор: 

росія (70276) США (26673) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+11
Україні для того, щоб капітулювати, допомога США не потрібна. І погоджуватись на щось від імені України США також не мають мандату. Тому це подібні перемовини можуть мати сенс лише за умови, якщо США повністю переходять на сторону зла.
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20.11.2025 11:39 Відповісти
+10
Дурень думкою багатіє...
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20.11.2025 11:39 Відповісти
+9
Замість Мюнхеньської змови планують Будапештську? Мабуть Трамп хоче такуж номінацію на нобелівку яка була у Чемберлена 🤔
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20.11.2025 11:39 Відповісти
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Замість Мюнхеньської змови планують Будапештську? Мабуть Трамп хоче такуж номінацію на нобелівку яка була у Чемберлена 🤔
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20.11.2025 11:39 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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20.11.2025 11:39 Відповісти
За планом США, рф зберігає контроль над Донбасом в обмін на орендну плату, - The Telegraph

За даними видання, у документі передбачена схема «гроші за землю», але розмір виплат не уточнюється.
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20.11.2025 11:39 Відповісти
Проблема в тому, що кацапам земля, а тим паче - земля в оренду на*уй не потрібна - у них своєї землі, яка абсолютно не заселена - овердо*уа. Американці не розуміють теми, не розуміють мети кацапів як я не розумію квантову фізику. Тому з того руля не вийде ні*уя.
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20.11.2025 11:59 Відповісти
портніков вже відповів на це:

1. путін це сприйме навіть як образливий жест: платити за те що пуйло вписало собі.

2. але ріелтору вітькову і ділку трампу це складно осягнути. Вони мислять категоріями грошей.

3. мова не про реальні переговори. План мінімум відтермінувати санкції. Але пітун зрадіє, якщо трамп поведеться на стамбул-2022
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20.11.2025 12:43 Відповісти
Україні для того, щоб капітулювати, допомога США не потрібна. І погоджуватись на щось від імені України США також не мають мандату. Тому це подібні перемовини можуть мати сенс лише за умови, якщо США повністю переходять на сторону зла.
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20.11.2025 11:39 Відповісти
Зеля на це не погодитися. Бо цей символізм доб'є рештки його рейтингу.
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20.11.2025 11:39 Відповісти
У гівна може бути рейтинг?
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20.11.2025 11:42 Відповісти
Так вважають далеко не всі. Я особисто його ненавиджу. А ще більше ненавиджу ту тупу більшість, що повелася на його обіцянки...
Але мушу визнати, попри величезну некомпетентність, його пиха та впертість рятує Україну від ганебної капітуляції.
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20.11.2025 11:52 Відповісти
"його пиха та впертість" навпаки тягне Україну до ганьби та капітуляції.
За ці кілька років голобородько просрав все, на що спромігся.
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20.11.2025 12:30 Відповісти
До ганьби так але капітуляції він впирається поки що принаймні.
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20.11.2025 12:37 Відповісти
Орбан потирає ручки та радіє можливості принизити Україну та українців під час підписання капітуляції зелею перед пуйлом під оплески українофобів Орбана, Фіцо, трампа...
Не дочекаєтесь сцуки.
Не буде будапештського меморандуму 2.0
Мюнхен 1938 року не повториться.
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20.11.2025 11:40 Відповісти
Будапешт для України - прокляте місце!
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20.11.2025 11:41 Відповісти
Справжнє гніздо ********* цей Будапешт. Шкода що не можна їх там всіх разом гепнути. Ото б було свято.
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20.11.2025 11:41 Відповісти
Влада в Угорщині і народ Угорщини, це різні речі, як і влада в Україні та українці. Треба бити не по теритаріях країни, та містах з цивільним населенням, а знищувати лідерів прокацапської влади!
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20.11.2025 14:25 Відповісти
Сіярто, *****, трампло.
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20.11.2025 11:42 Відповісти
Нехай Тампон вводить іспанську мову у США,

скорочує армію в США

Тамон віддає каліфорнію Мексиці
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20.11.2025 11:42 Відповісти
В США и так изучают испанский
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20.11.2025 11:44 Відповісти
Може там ще необов'язково володіти англійською, при влаштуванні на роботу кимось крім прибиральника?
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20.11.2025 11:56 Відповісти
Конечно можно, там же живут все диаспоры мира
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20.11.2025 11:59 Відповісти
Там де треба спілкуватися в колективі по рабочім питанням чи з клієнтами?
Мовчу вже за державні посади...
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20.11.2025 12:12 Відповісти
Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував 19 листопада зустрітися в Туреччині з Володимиром Зеленським для обговорення нового "мирного плану", однак зустріч не відбулася, оскільки президент України приїхав з іншим планом.

Джерело: видання https://www.axios.com/ Axios з посиланням на джерела, "https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/19/7225282/ Європейська правда"
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20.11.2025 11:43 Відповісти
а потім до Ердогана на люля-кебаб...
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20.11.2025 11:44 Відповісти
З такою політико, росія зайде в будапешт на танках.
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20.11.2025 11:46 Відповісти
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20.11.2025 11:47 Відповісти
У Трампа й так рейтинг упав нижче плінтуса в США. До чого ще оця чергова подія?
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20.11.2025 11:52 Відповісти
З Турцією побийтеся з цього приводу.
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20.11.2025 12:01 Відповісти
Антиукраїнський шабаш в Будапешті?
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20.11.2025 12:07 Відповісти
 
 