Саміт США та РФ щодо України планують провести у Будапешті, - Сійярто

Місце проведення потенційного саміту за участю США та Росії щодо обговорення миру в Україні залишається незмінним - це Будапешт.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Сійярто зазначив, що Угорщина продовжує очікувати на проведення зустрічі, яка, за задумом організаторів, має принести конкретний результат. "Вони намагаються підготувати саміт, який призведе до результату, що може бути завершений угодою, здатною повернути мир у Центральну Європу", - сказав він.

За словами міністра, саме місце проведення - "єдина річ без жодних сумнівів". "Ми готові прийняти саміт, щойно учасники будуть готові", - наголосив він.

Сійярто додав, що американський президент, за його словами, залишається відданим просуванню мирних ініціатив, і Угорщина підтримує ці зусилля. Водночас він заявив, що не знає деталей плану, який наразі готують у Вашингтоні: "Я не знаю про точні 28 чи скільки там пунктів… Але знаю, що американці продовжують працювати над поверненням миру".

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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