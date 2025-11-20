РУС
Польша ожидает консультаций США с Европой по мирному плану для Украины, - Сикорский

Сикорский рассказал о займе для Украины

Польша надеется, что Соединенные Штаты будут проводить консультации с европейскими партнерами при подготовке мирного плана по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Сикорский подчеркнул, что мирный план должен разрабатываться с привлечением европейских государств, поскольку именно ЕС является ключевым сторонником Украины и заинтересован в собственной безопасности.

"Мы приветствуем мирные усилия, но Европа является главным игроком, главным сторонником Украины. И, конечно, на кону стоит безопасность Европы. Поэтому мы ожидаем, что с нами будут консультироваться", - отметил он.

Глава МИД также подчеркнул, что любые ограничения в рамках этого плана должны накладываться на государство-агрессора, а не на Украину. "Надеюсь, что ограничения будут накладываться не на жертву в отношении ее способности защищаться, а на агрессора, чей агрессивный потенциал должен быть ограничен", - сказал Сикорский.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

Польша (9006) Сикорский Радослав (506) США (28298) война в Украине (6903)
Немає і не буде ніякого мирного плану, немає що обговорювати!
20.11.2025 11:09 Ответить
Згадалося відоме у свій час «Містер Фікс, чи є у вас план?» з мульфільму.
20.11.2025 11:19 Ответить
Якщо, не дай Боже, буде окуповано Україну, отоді на кордоні стануть "рольніци" і заблокують... Чи ні?

Чи ви лише тоді за Україну, коли відчуваєте власну небезпеку?
А коли Україну ослаблено, то самі готові копнути її, висунути якісь вимоги. Це підло.
20.11.2025 11:21 Ответить
Ну Польшу точно никто спрашивать не будет у них же нет пленок епштейна
20.11.2025 11:25 Ответить
 
 