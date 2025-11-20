Польша ожидает консультаций США с Европой по мирному плану для Украины, - Сикорский

Польша надеется, что Соединенные Штаты будут проводить консультации с европейскими партнерами при подготовке мирного плана по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Сикорский подчеркнул, что мирный план должен разрабатываться с привлечением европейских государств, поскольку именно ЕС является ключевым сторонником Украины и заинтересован в собственной безопасности.

"Мы приветствуем мирные усилия, но Европа является главным игроком, главным сторонником Украины. И, конечно, на кону стоит безопасность Европы. Поэтому мы ожидаем, что с нами будут консультироваться", - отметил он.

Глава МИД также подчеркнул, что любые ограничения в рамках этого плана должны накладываться на государство-агрессора, а не на Украину. "Надеюсь, что ограничения будут накладываться не на жертву в отношении ее способности защищаться, а на агрессора, чей агрессивный потенциал должен быть ограничен", - сказал Сикорский.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.

