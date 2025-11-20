Польша ожидает консультаций США с Европой по мирному плану для Украины, - Сикорский
Польша надеется, что Соединенные Штаты будут проводить консультации с европейскими партнерами при подготовке мирного плана по Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Сикорский подчеркнул, что мирный план должен разрабатываться с привлечением европейских государств, поскольку именно ЕС является ключевым сторонником Украины и заинтересован в собственной безопасности.
"Мы приветствуем мирные усилия, но Европа является главным игроком, главным сторонником Украины. И, конечно, на кону стоит безопасность Европы. Поэтому мы ожидаем, что с нами будут консультироваться", - отметил он.
Глава МИД также подчеркнул, что любые ограничения в рамках этого плана должны накладываться на государство-агрессора, а не на Украину. "Надеюсь, что ограничения будут накладываться не на жертву в отношении ее способности защищаться, а на агрессора, чей агрессивный потенциал должен быть ограничен", - сказал Сикорский.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
На данный момент нет полной, официально подтвержденной публичной версии этого 28-пунктного плана - многие детали остаются спекулятивными или из источников, близких к окружению Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи ви лише тоді за Україну, коли відчуваєте власну небезпеку?
А коли Україну ослаблено, то самі готові копнути її, висунути якісь вимоги. Це підло.