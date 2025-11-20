В Польше двух украинцев подозревают в терактах по заказу РФ, еще несколько человек задержаны
Польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, которых считают причастными к диверсиям на железнодорожной инфраструктуре страны. По данным следствия, действия подозреваемых могли выполняться по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает польский портал Onet, информирует Цензор.НЕТ.
Кто подозревается и в чем их обвиняют
Правоохранители заявили, что речь идет об Александре К. и Евгении И. — мужчинах, которые сейчас находятся в Беларуси. Задержать их не удалось, поэтому провести полные процессуальные действия пока невозможно.
В прокуратуре отмечают, что доказательства указывают на их связь с рядом диверсий на польской железной дороге. Сторона обвинения считает, что эти действия были частью операции, которая координировалась Россией.
Представитель Национальной прокуратуры отметил: "Мы предъявили обоим мужчинам обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу Российской Федерации".
Обоим грозит пожизненное заключение.
Следствие также задержало нескольких других лиц. Однако:
Официальных обвинений им пока не предъявлено;
ходатайств об аресте пока не подано;
ордера на задержание отсутствуют.
Политический контекст и реакция Варшавы
Премьер Польши Дональд Туск 18 ноября подтвердил, что двух украинцев рассматривают как исполнителей диверсий, связанных с российским вмешательством в критическую инфраструктуру страны.
На фоне угрозы Польша готовит комплекс мер реагирования. Среди решений, которые уже готовятся или планируются:
дополнительные меры безопасности на транспортных объектах;
расширение сотрудничества с международными партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Дональдом Туском обсудил ситуацию вокруг российских атак и диверсий, подчеркнув важность координации между странами и усиления защиты инфраструктуры.
Польские власти обещают в ближайшее время сообщить о следующих шагах в связи с диверсиями, произошедшими в минувшие выходные.
