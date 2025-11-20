В Польше двух украинцев подозревают в терактах по заказу РФ, еще несколько человек задержаны

Польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, которых считают причастными к диверсиям на железнодорожной инфраструктуре страны. По данным следствия, действия подозреваемых могли выполняться по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает польский портал Onet, информирует Цензор.НЕТ.

Кто подозревается и в чем их обвиняют

Правоохранители заявили, что речь идет об Александре К. и Евгении И. — мужчинах, которые сейчас находятся в Беларуси. Задержать их не удалось, поэтому провести полные процессуальные действия пока невозможно.

В прокуратуре отмечают, что доказательства указывают на их связь с рядом диверсий на польской железной дороге. Сторона обвинения считает, что эти действия были частью операции, которая координировалась Россией.

Представитель Национальной прокуратуры отметил: "Мы предъявили обоим мужчинам обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу Российской Федерации".

Обоим грозит пожизненное заключение.

Следствие также задержало нескольких других лиц. Однако:

Официальных обвинений им пока не предъявлено;

ходатайств об аресте пока не подано;

ордера на задержание отсутствуют.

Политический контекст и реакция Варшавы

Премьер Польши Дональд Туск 18 ноября подтвердил, что двух украинцев рассматривают как исполнителей диверсий, связанных с российским вмешательством в критическую инфраструктуру страны.

На фоне угрозы Польша готовит комплекс мер реагирования. Среди решений, которые уже готовятся или планируются:

закрытие последнего российского консульства в стране;

дополнительные меры безопасности на транспортных объектах;

расширение сотрудничества с международными партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Дональдом Туском обсудил ситуацию вокруг российских атак и диверсий, подчеркнув важность координации между странами и усиления защиты инфраструктуры.

Польские власти обещают в ближайшее время сообщить о следующих шагах в связи с диверсиями, произошедшими в минувшие выходные.

