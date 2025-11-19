Те, кто обвиняет Украину в действиях РФ на территории Польши, являются политическими диверсантами, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал политиков страны за разжигание антиукраинских настроений во время выступления в Сейме.

Что сказал Сикорский?

"Те, кто обвиняет Украину в действиях России в Польше, являются политическими диверсантами. Россия тратит миллиарды на разжигание таких настроений, на дезинформацию и пропаганду. Она хочет настроить часть общественного мнения против наших соседей, против ЕС и беженцев из Украины, которые бежали в Польшу от российских бомб", - подчеркнул министр.

По его словам, Россия стремится разъединить Европейский Союз.

"Причина очевидна: как Евросоюз мы являемся гигантом по отношению к России, а по отношению к каждому отдельному государству-члену Россия является мощным государством. Неужели это так трудно понять?" - добавил Сикорский.

Министр добавил, что в Польше есть "политические предприниматели", которые "вместо того, чтобы противостоять этой коварной российской тактике, трусливо поддаются ей или даже эксплуатируют ее".

