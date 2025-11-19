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Новини Антиукраїнська пропаганда в Польщі
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Ті, хто звинувачує Україну в діях РФ на території Польщі, є політичними диверсантами, - Сікорський

Сікорський критикує антиукраїнські настрої в Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі розкритикував політиків країни за розпалювання антиукраїнських настроїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

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Що сказав Сікорський?

"Ті, хто звинувачує Україну в діях Росії в Польщі, є політичними диверсантами. Росія витрачає мільярди на розпалювання таких настроїв, на дезінформацію та пропаганду. Вона хоче налаштувати частину громадської думки проти наших сусідів, проти ЄС та біженців з України, які втекли до Польщі від російських бомб", - наголосив міністр.

За його словами, Росія прагне роз’єднати Європейський Союз.

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"Причина очевидна: як Євросоюз ми є гігантом стосовно Росії, а стосовно кожної окремої держави-члена Росія є потужною державою. Невже це так важко зрозуміти?" - додав Сікорський.

Міністр додав, що в Польщі є "політичні підприємці", які "замість того, щоб протистояти цій підступній російській тактиці, боягузливо піддаються їй або навіть експлуатують її".

Читайте: Польща закриває останнє російське консульство після диверсій на залізниці, - Сікорський

Автор: 

Польща (9324) Сікорський Радослав (383)
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Є ще світлі голови у Польщі.
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19.11.2025 16:36 Відповісти
Тому вони гібридно діють - "настамнєт".
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19.11.2025 20:33 Відповісти
Кацапе, йди не хєр. Здєсь воткі нєт.
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20.11.2025 09:01 Відповісти
А шо то Навроцький якось мовчить з цього приводу. Завсно шо Волинь сюди не прив'язати але всеж якось підозріло мовчить.
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19.11.2025 16:44 Відповісти
Не встиг шифровку з Москви розшифрувати. Завтра видасть щось.
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19.11.2025 16:54 Відповісти
А Сікорському відомо,що один з підривників у травні 2025 був засуджений у Львові за....роботу на Росію? Цікаво,як він опинився в Польщі росдиверсантом? Чи це все хвейк?
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19.11.2025 17:36 Відповісти
Польській владі та спец службам, треба було чітко надати інформацію про цих ЧУХРАІНЦОВ-диверсантів та їх походження з України...!!!

Уся Громада України спостерігала, як ці чухраінци від даунбамбаса та лугандонії з кацапомордими активістами Харківської, Дніпропетровської, Запорожської областей, верещали на увесь світ, що "бандьори їх усцімляют, підорос-фуйло пріді і памагі", а під час повномаштабного вторгнення кацапомордої підарасні в Україну, ці пропідороські ПРОВОКАТОРИ, ПЕРШИМИ ЗДРИСНУЛИ за кордон, як "бєженці" за завданням фсб, щоб там закріпитися і почати нову підривну провокативну діяльність проти держав Євросоюзу...!!!

Ми НЕ ЗАБУЛИ і НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ...!!!

Як відбувалося зросійщення сходу України
https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg
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19.11.2025 18:20 Відповісти
 
 