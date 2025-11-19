Ті, хто звинувачує Україну в діях РФ на території Польщі, є політичними диверсантами, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі розкритикував політиків країни за розпалювання антиукраїнських настроїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.
Що сказав Сікорський?
"Ті, хто звинувачує Україну в діях Росії в Польщі, є політичними диверсантами. Росія витрачає мільярди на розпалювання таких настроїв, на дезінформацію та пропаганду. Вона хоче налаштувати частину громадської думки проти наших сусідів, проти ЄС та біженців з України, які втекли до Польщі від російських бомб", - наголосив міністр.
За його словами, Росія прагне роз’єднати Європейський Союз.
"Причина очевидна: як Євросоюз ми є гігантом стосовно Росії, а стосовно кожної окремої держави-члена Росія є потужною державою. Невже це так важко зрозуміти?" - додав Сікорський.
Міністр додав, що в Польщі є "політичні підприємці", які "замість того, щоб протистояти цій підступній російській тактиці, боягузливо піддаються їй або навіть експлуатують її".
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Уся Громада України спостерігала, як ці чухраінци від даунбамбаса та лугандонії з кацапомордими активістами Харківської, Дніпропетровської, Запорожської областей, верещали на увесь світ, що "бандьори їх усцімляют, підорос-фуйло пріді і памагі", а під час повномаштабного вторгнення кацапомордої підарасні в Україну, ці пропідороські ПРОВОКАТОРИ, ПЕРШИМИ ЗДРИСНУЛИ за кордон, як "бєженці" за завданням фсб, щоб там закріпитися і почати нову підривну провокативну діяльність проти держав Євросоюзу...!!!
Ми НЕ ЗАБУЛИ і НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ...!!!
Як відбувалося зросійщення сходу України
https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg