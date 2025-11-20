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Новини Диверсії у Польщі та Литві
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У Польщі двох українців підозрюють у терактах на замовлення РФ, ще кілька осіб затримано

диверсія на залізниці

Польська прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам України, яких вважають причетними до диверсій на залізничній інфраструктурі країни. За даними слідства, дії підозрюваних могли виконуватися на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє польський портал Onet, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто підозрюється та в чому їх звинувачують

Правоохоронці заявили, що мова йде про Олександра К. та Євгена І. — чоловіків, які зараз перебувають у Білорусі. Затримати їх не вдалося, тому провести повні процесуальні дії поки неможливо.

У прокуратурі зазначають, що докази вказують на їхній зв’язок із низкою диверсій на польській залізниці. Сторона обвинувачення вважає, що ці дії були частиною операції, яка координувалася Росією.

Представник Національної прокуратури зазначив: "Ми пред’явили обом чоловікам звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення Російської Федерації".

Обом загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Туск обговорили диверсії на польській залізниці: Усі факти вказують на російський слід

Слідство також затримало кількох інших осіб. Однак:

  • офіційних обвинувачень їм поки не висунуто;

  • клопотань про арешт наразі не подано;

  • ордери на затримання відсутні.

Читайте також: Пєсков про закриття останнього російського консульства в Польщі: прояв "русофобії"

Політичний контекст і реакція Варшави

Прем’єр Польщі Дональд Туск 18 листопада підтвердив, що двох українців розглядають як виконавців диверсій, пов’язаних із російським втручанням у критичну інфраструктуру країни.

На тлі загрози Польща готує комплекс заходів реагування. Серед рішень, які вже готуються або плануються:

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Дональдом Туском обговорив ситуацію навколо російських атак та диверсій, наголосивши на важливості координації між країнами та посиленні захисту інфраструктури.

Польська влада обіцяє найближчим часом повідомити про наступні кроки у зв’язку з диверсіями, що відбулися минулими вихідними.

Також читайте: Ті, хто звинувачує Україну в діях РФ на території Польщі, є політичними диверсантами, - Сікорський

Автор: 

залізниця (1734) Польща (9324) диверсія (434)
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Топ коментарі
+5
Подонків зв'язати і положити на рельси.
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20.11.2025 00:22 Відповісти
+5
Ось це ти чітко про вас сруязиких написав... без вас кончіт і вйни не було б..
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20.11.2025 00:41 Відповісти
+5
Не українців, а кацапів, під прикриттям українських документів.
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20.11.2025 04:42 Відповісти
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Подонків зв'язати і положити на рельси.
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20.11.2025 00:22 Відповісти
Ну, без наших идиотов никак. Обязательно должны отличиться.
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20.11.2025 00:23 Відповісти
Ось це ти чітко про вас сруязиких написав... без вас кончіт і вйни не було б..
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20.11.2025 00:41 Відповісти
Меньше всяких украинцев арабов нужно в своих странах принимать. Не все, оказывается, выучили язык и активно работают.
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20.11.2025 07:19 Відповісти
"так це було уже" (Кучма)
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20.11.2025 00:46 Відповісти
Цікаво, полякам колись вистачить сміливості схопити кацапа?
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20.11.2025 02:12 Відповісти
Не українців, а кацапів, під прикриттям українських документів.
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20.11.2025 04:42 Відповісти
Не впіймали, документів ніхто не бачив, але то були українці.
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20.11.2025 06:43 Відповісти
Українець і громадянин України -дві великі різниці.Українець-це національність.,а громадянином України може бути хто завгодно,навіть папуас з Нової Гвінеї,не кажучи вже про кацапів,яких у нас насрано неміряно.Тим,хто подає новини потрібно знати різницю і не впливати на складання негативного іміджу українціву світі.
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20.11.2025 07:05 Відповісти
Как всё просто.
Как все гениальное.
Паспорт украинца, или свидетельство о рождении, для детей, где есть графа "национальность"?
На основании каких документов (хвос и усы не предлагать) можно заявить/доказать что вы/я украинец?
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20.11.2025 07:26 Відповісти
Як все просто показую на прикладі.По перше-українець розмовляє і пише українською мовою,знає свою історію,цінує все українське.Все інше називається або кацап,або манкурт.Дорофєєв Сєргєй-типовий кацап (не треба пред'являти ні хвоста ні усів і графи національність теж не потрібно.Кацапи,придбання українського паспорта на шару не прирівнює вас до українців.Прикриваючись ним,, ви продовжуєте гадити і срати де тільки можна,захищаючи т.з.руський мір і все що з ним пов'язано.Випереджаючи кацапський аргумент російськомовних захисників України.Це сумлінні громадяни України українського або російського походження,які поки що зайняті іншою справою, а саме знищенням кацапської орди,яка на нас напала, і саме тому зараз не мають змоги вивчати українську мову,але дуже хочуть,я в цьому впевнений.І обов'язково це зроблять в свій час.І ще одне.Українець це не тільки зовнішній прояв,такий як паспорт, мова,вишиванка,прапор і т.п.але ще й внутрішній стан і наповнення.Це те що людина говорить,відчуває і цінує.Надіюсь зрозуміло.
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20.11.2025 08:18 Відповісти
В україні таких позначок немає, але кацапи досі думають що тут радянські паспорти
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20.11.2025 09:09 Відповісти
Не треба все ускладнювати. Все дуже просто: все визначає за яким паспортом заїхала особа в країну. І не треба цей хайп. Ні для кого не секрет що багато українців (громадян України) обожнюють паРашу і готові на неї працювати, особливо за гроші. А часто навіть просто ублюдки яким все до сраки виконують завдання ворога за бабки. І я вже не про Польщу, а про Україну. Вороги України живуть поряд з нами. Я би відніс до таких половину свого будинку де мешкаю. Можливо вони і не працюють на ворога, але якби ті зайняли місто, то зустрічали б їх з хлібом і сіллю. Така реальність у багатьох районах України.
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20.11.2025 11:27 Відповісти
Перш за все поляки мали б закрити кордон з Білорусью бо через нього парашні ******** шастають як у себе вдома. Але бізнес переважає.
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20.11.2025 11:18 Відповісти
 
 