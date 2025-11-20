У Польщі двох українців підозрюють у терактах на замовлення РФ, ще кілька осіб затримано

Польська прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам України, яких вважають причетними до диверсій на залізничній інфраструктурі країни. За даними слідства, дії підозрюваних могли виконуватися на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє польський портал Onet, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто підозрюється та в чому їх звинувачують

Правоохоронці заявили, що мова йде про Олександра К. та Євгена І. — чоловіків, які зараз перебувають у Білорусі. Затримати їх не вдалося, тому провести повні процесуальні дії поки неможливо.

У прокуратурі зазначають, що докази вказують на їхній зв’язок із низкою диверсій на польській залізниці. Сторона обвинувачення вважає, що ці дії були частиною операції, яка координувалася Росією.

Представник Національної прокуратури зазначив: "Ми пред’явили обом чоловікам звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення Російської Федерації".

Обом загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Туск обговорили диверсії на польській залізниці: Усі факти вказують на російський слід

Слідство також затримало кількох інших осіб. Однак:

офіційних обвинувачень їм поки не висунуто;

клопотань про арешт наразі не подано;

ордери на затримання відсутні.

Читайте також: Пєсков про закриття останнього російського консульства в Польщі: прояв "русофобії"

Політичний контекст і реакція Варшави

Прем’єр Польщі Дональд Туск 18 листопада підтвердив, що двох українців розглядають як виконавців диверсій, пов’язаних із російським втручанням у критичну інфраструктуру країни.

На тлі загрози Польща готує комплекс заходів реагування. Серед рішень, які вже готуються або плануються:

закриття останнього російського консульства в країні;

додаткові кроки безпеки на транспортних об’єктах;

розширення співпраці з міжнародними партнерами.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Дональдом Туском обговорив ситуацію навколо російських атак та диверсій, наголосивши на важливості координації між країнами та посиленні захисту інфраструктури.

Польська влада обіцяє найближчим часом повідомити про наступні кроки у зв’язку з диверсіями, що відбулися минулими вихідними.

Також читайте: Ті, хто звинувачує Україну в діях РФ на території Польщі, є політичними диверсантами, - Сікорський