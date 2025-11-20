У Польщі двох українців підозрюють у терактах на замовлення РФ, ще кілька осіб затримано
Польська прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам України, яких вважають причетними до диверсій на залізничній інфраструктурі країни. За даними слідства, дії підозрюваних могли виконуватися на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє польський портал Onet, інформує Цензор.НЕТ.
Хто підозрюється та в чому їх звинувачують
Правоохоронці заявили, що мова йде про Олександра К. та Євгена І. — чоловіків, які зараз перебувають у Білорусі. Затримати їх не вдалося, тому провести повні процесуальні дії поки неможливо.
У прокуратурі зазначають, що докази вказують на їхній зв’язок із низкою диверсій на польській залізниці. Сторона обвинувачення вважає, що ці дії були частиною операції, яка координувалася Росією.
Представник Національної прокуратури зазначив: "Ми пред’явили обом чоловікам звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення Російської Федерації".
Обом загрожує довічне ув’язнення.
Слідство також затримало кількох інших осіб. Однак:
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офіційних обвинувачень їм поки не висунуто;
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клопотань про арешт наразі не подано;
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ордери на затримання відсутні.
Політичний контекст і реакція Варшави
Прем’єр Польщі Дональд Туск 18 листопада підтвердив, що двох українців розглядають як виконавців диверсій, пов’язаних із російським втручанням у критичну інфраструктуру країни.
На тлі загрози Польща готує комплекс заходів реагування. Серед рішень, які вже готуються або плануються:
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додаткові кроки безпеки на транспортних об’єктах;
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розширення співпраці з міжнародними партнерами.
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Дональдом Туском обговорив ситуацію навколо російських атак та диверсій, наголосивши на важливості координації між країнами та посиленні захисту інфраструктури.
Польська влада обіцяє найближчим часом повідомити про наступні кроки у зв’язку з диверсіями, що відбулися минулими вихідними.
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украинцеварабов нужно в своих странах принимать. Не все, оказывается, выучили язык и активно работают.
Как все гениальное.
Паспорт украинца, или свидетельство о рождении, для детей, где есть графа "национальность"?
На основании каких документов (хвос и усы не предлагать) можно заявить/доказать что вы/я украинец?