Польща очікує консультацій США з Європою щодо мирного плану для України, - Сікорський

Польща сподівається, що Сполучені Штати проводитимуть консультації з європейськими партнерами під час підготовки мирного плану щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Сікорський підкреслив, що мирний план має розроблятися із залученням європейських держав, оскільки саме ЄС є ключовим прихильником України та зацікавлений у власній безпеці.

"Ми вітаємо мирні зусилля, але Європа є головним гравцем, головним прихильником України. І, звичайно, на кону стоїть безпека Європи. Тому ми очікуємо, що з нами будуть консультуватися", - зазначив він.

Глава МЗС також наголосив, що будь-які обмеження у межах цього плану повинні накладатися на державу-агресора, а не на Україну. "Сподіваюся, що обмеження накладатимуться не на жертву щодо її здатності захищатися, а на агресора, чий агресивний потенціал має бути обмежений", - сказав Сікорський.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28-пунктного плану - багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа.

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