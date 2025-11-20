Зеленский получил от США проект мирного плана
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президент обозначил принципиальные основы, которые важны для Украины, и по итогам сегодняшней встречи с представителями США договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.
"Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении ОП.
Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые необходимы для мира".
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
та навіть у цьому огидному випадку зради США (адже вони, як і агресор Сосія, "випадково забули" про "Будапешт") є свої "плюси" - у такому разі Україна може наступати у будь-якому напрямку...
Ми вже мали і мемарандуми і двостоні домовленості про недоторканість кордонів.
Принижені та забусярені? Дуже сумнівно, що це ефективно.
Та й молодь обирає Європу, а не неосовок, невідомо кого бусярити потім.
В ворожий патріархат ходять. Кацапську музику слухають.
віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;скорочення чисельності збройних сил України;скорочення військової допомоги США;визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. ТАКІ ГАРАНТІЇ НАПИСАЛА ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ,КУПЛЕНА КУЙЛОМ СТАРА АМЕРИКАНСЬКА ШЛЮХА...
