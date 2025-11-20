РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12396 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Мирный план
7 831 111

Зеленский получил от США проект мирного плана

Трамп, Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент обозначил принципиальные основы, которые важны для Украины, и по итогам сегодняшней встречи с представителями США договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

"Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении ОП.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом "имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые необходимы для мира".

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Любые мирные переговоры по Украине должны включать Киев, - Будрис

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (22650) США (28298) Трамп Дональд (7089) переговоры с Россией (1368)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
**** гнилая эта америка и ее вождь. тут каждый день людей убивают. а он все пытается на..ть Украину и ее народ, предлагая какое то го..но под видом мирных планов. Так мира НЕ БУДЕТ. ненаказанное зло порождает новое, еще более жестокое зло.
показать весь комментарий
20.11.2025 18:39 Ответить
+18
ішак отримав те що навіть з ним нічого не обговорювали, бо якій сенс ?

ніхто ішака не поважає
показать весь комментарий
20.11.2025 18:35 Ответить
+15
Зелю, під загрозою корупційного скандалу, міцно взяли за яйця. І Пуйло, і ЄС, і Трамп. Зробить все, що скажуть. Тільки б не відлучили від трону.
показать весь комментарий
20.11.2025 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так русские боты и разгоняли всю эту херню. Боты сначала говорят - вот Россия развалится прямо завтра, Путин помрет и его свергнет кто-то там. Этого не происходит - вылазят другие боты и говорят "не верьте экспертам, они ошибались - Россия хорошо себя чувствует". Так это и работает на доверчивых.
показать весь комментарий
20.11.2025 19:48 Ответить
Я тобі чітко написав,що тільки ембарго угандоше раху.
показать весь комментарий
20.11.2025 19:51 Ответить
Трамп пропонує капітуляцію, навіщо людям брехати.
показать весь комментарий
20.11.2025 19:28 Ответить
походу, трумпівська частина США вже офіційно вступила у Третю Світову Війну на боці "Гітлера на підборах" і, вже цинічно-відверто, проти України...
та навіть у цьому огидному випадку зради США (адже вони, як і агресор Сосія, "випадково забули" про "Будапешт") є свої "плюси" - у такому разі Україна може наступати у будь-якому напрямку...
показать весь комментарий
20.11.2025 19:29 Ответить
Едина гарантія безпеки для Украіни- ******* армія та наявність носіів здатних нести ядерни боегодловки на відстань 7-8000 км.
Ми вже мали і мемарандуми і двостоні домовленості про недоторканість кордонів.
показать весь комментарий
20.11.2025 19:31 Ответить
Що таке ******* армія?
Принижені та забусярені? Дуже сумнівно, що це ефективно.
Та й молодь обирає Європу, а не неосовок, невідомо кого бусярити потім.
показать весь комментарий
20.11.2025 19:42 Ответить
Все те саме, але вкраїнчики і так рідної мови цураються. Зебіла *******. Європу ні.
В ворожий патріархат ходять. Кацапську музику слухають.
показать весь комментарий
20.11.2025 19:35 Ответить
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;скорочення чисельності збройних сил України;скорочення військової допомоги США;визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. ТАКІ ГАРАНТІЇ НАПИСАЛА ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ,КУПЛЕНА КУЙЛОМ СТАРА АМЕРИКАНСЬКА ШЛЮХА...
показать весь комментарий
20.11.2025 19:45 Ответить
и золотой парашют в Израиль. чего же тебе еще надо, собака?
показать весь комментарий
20.11.2025 19:45 Ответить
трампуня, віддай канаді пару штатів
показать весь комментарий
20.11.2025 19:46 Ответить
Зеленський отримав від США проєкт мирного плану Джерело: https://censor.net/ua/n3586106
.
показать весь комментарий
20.11.2025 19:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 