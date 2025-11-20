Любые мирные переговоры по Украине должны включать Киев, - Будрис

Любые мирные переговоры по войне в Украине должны проходить только с участием Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя сообщение о том, что США и Россия якобы готовят новое предложение по прекращению войны, Будрис подчеркнул необходимость привлечения Украины. "Украинцы должны сесть за стол [переговоров], они должны согласиться на это. А я не слышал, чтобы их привлекли. Если что-то касается Европы, то мы есть Европа, и мы должны обсуждать то, что касается нашей безопасности", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что вопросы безопасности Европы должны обсуждаться с участием европейских государств.

Будрис отметил, что Европа уже взяла на себя значительную часть поддержки Украины. "Мы показали, что берем на себя эту ношу. Если на этом этапе [соглашение] является реальным, мы будем сотрудничать", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Финляндии об обнародованном "мирном плане": На вид, будто это писали в Москве

Литовский министр также подчеркнул, что даже после перемирия поддержка Украины не уменьшится. "Некоторые ошибочно считают, что после достижения перемирия поддержка уменьшится. Нет, она увеличится. Литва обязалась поддерживать Украину в течение 10 лет", - отметил Будрис.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США: Россия будет контролировать часть Донбасса в обмен на арендную плату, - The Telegraph

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис о задержках с финансированием Украины: Время играет на руку РФ, мы должны лишить ее этого сценария