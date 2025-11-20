Глава МИД Финляндии об обнародованном "мирном плане": Похоже, что это писали в Москве
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен прокомментировала обнародованный в СМИ "мирный план" США для прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
По словам министра, если идеи, описанные в "мирном плане", действительно выглядят так, как их описывают СМИ, то они неприемлемы для Украины и ее европейских партнеров.
"Выглядит так, будто их (идеи плана. - Ред.) писали в Москве. Они полностью и однозначно "сбрасывают со стола" Устав ООН", - подчеркнула Валтонен.
"Мы хотим справедливого и прочного мира в Украине. Мы работаем над этим уже четыре года", - добавила министр.
Валтонен добавила, что не получала никакой официальной информации о возможном мирном соглашении ни от США, ни от Украины.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
