1 992 22

Глава МИД Финляндии об обнародованном "мирном плане": Похоже, что это писали в Москве

В Финляндии прокомментировали мирный план США, который обнародовали СМИ

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен прокомментировала обнародованный в СМИ "мирный план" США для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По словам министра, если идеи, описанные в "мирном плане", действительно выглядят так, как их описывают СМИ, то они неприемлемы для Украины и ее европейских партнеров.

"Выглядит так, будто их (идеи плана. - Ред.) писали в Москве. Они полностью и однозначно "сбрасывают со стола" Устав ООН", - подчеркнула Валтонен.

"Мы хотим справедливого и прочного мира в Украине. Мы работаем над этим уже четыре года", - добавила министр.

Валтонен добавила, что не получала никакой официальной информации о возможном мирном соглашении ни от США, ни от Украины.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

+12
А є сумніви шо це писали 3,14дораси на Луб'янці?
20.11.2025 14:20 Ответить
+7
Для рудого 3,14дараса із Овального кабінету.
20.11.2025 14:23 Ответить
+6
Так і є. Вітьков - це просто прикриття путінських хотелок.
20.11.2025 14:27 Ответить
А є сумніви шо це писали 3,14дораси на Луб'янці?
20.11.2025 14:20 Ответить
Для рудого 3,14дараса із Овального кабінету.
20.11.2025 14:23 Ответить
Виглядає, бо так воно і є. Всі хотєлкі зі Стамбула присутні.
20.11.2025 14:23 Ответить
Європейські країни виступили проти мирного плану Трампа. Вважають його капітуляцією України, - Reuters.
20.11.2025 14:24 Ответить
Коли ходить як качка - крякає як качка - то це і є качка
20.11.2025 14:27 Ответить
Так і є. Вітьков - це просто прикриття путінських хотелок.
20.11.2025 14:27 Ответить
Невже Буданов з малюком не можуть вбити того Вітькова , щоб нашугати хремль ?
20.11.2025 14:38 Ответить
то навіщо якісь домовленості
надішліть росії статут ООН
Міжнародне право,
і хай не гавкають і сідають і вчать
20.11.2025 14:31 Ответить
кацапии сказали амеріканцям, амеріканці не сперечаючись келлог та осбливо віткофф (якій хоче догодити трампу) написали мирний план від себе і передали Україні...

Головне щоб Тампон зупинив ДЕВЯТЬ війн та отримав премію. А віткоф, рубіо, келлог отримали шедрі подарунки від шефа
20.11.2025 14:31 Ответить
Не отримає він ніякої премії бо він сцикло, яке боїться пуйла і Україна не підпише ніякої капітуляції.
20.11.2025 14:33 Ответить
найсмішніше звучать ті санкції проти росії,
якщо вона не виконає план капітуляції України.
20.11.2025 14:33 Ответить
Багато тут на цензорі зараз вскрилось вас рашистських консерв.
І всі під іноземними прапорами а не під своїм рашистським триколором.
Стидаєтесь свого триколора?
20.11.2025 14:39 Ответить
Так в мацкви і писали
завтра щось по Фінляндії напишуть, бо хочуть і Фінляндію заграбастать
20.11.2025 14:36 Ответить
Тю блін відкрили америку. Нє, то Вітьков сів і почав "упражняться в епістолярном жанрє".
20.11.2025 14:38 Ответить
Дякую!! Суомі одні сказали на чорне чорне!! Начебто план писаний переписаний і підговлений з участю кіта Келлога, венса, рубіо... та інші...( хкуйло, кінь, осел-Дмітрєв)
20.11.2025 14:42 Ответить
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен не помиляється. Його дійсно писали на столі у *****, а тампон та його шавки тільки підмахували йому.
20.11.2025 14:45 Ответить
Так це і писали у маацкві щоб прикрити корумповану ЗЕлену с...у від повного провалу зі своїм ставленням до України!
20.11.2025 15:02 Ответить
Я не проти поставити росію і ПУ на місце, але чому в 2022 році, Ви європейці волали, - Тільки не ескалація.
20.11.2025 15:14 Ответить
В попередніх інфах проскакувало, що один з авторів такого "плану" - президент Фінляндії Стубб
20.11.2025 15:14 Ответить
Де він, бляха, оприлюднений?
20.11.2025 15:38 Ответить
 
 