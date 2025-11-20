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Новини Мирний план США
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Глава МЗС Фінляндії про оприлюднений "мирний план": На вигляд, ніби це писали у Москві

У Фінляндії прокоментували мирний план США, який оприлюднили ЗМІ

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала оприлюднений у ЗМІ "мирний план" США для припинення війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

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За словами міністерки, якщо ідеї, описані у "мирному плані" справді такі, як їх описують ЗМІ, то вони є неприйнятними для України та її європейських партнерів.

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"Схоже, ніби їх (ідеї плану. - Ред.) писали в Москві. Вони повністю та однозначно "скидають зі столу" Статут ООН", - наголосила Валтонен.

"Ми хочемо справедливого та міцного миру в Україні. Ми працюємо над цим вже чотири роки", - додала міністерка.

Валтонен додала, що не отримувала жодної офіційної інформації щодо можливої мирної угоди ні зі США, ні з України.

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Що передувало?

Читайте: Миру не варто досягати через капітуляцію України, - глава МЗС Франції Барро

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Віткофф випадково написав, що "мирний план" ЗМІ отримали від "К", ймовірно йдеться про Дмитрієва

Автор: 

Фінляндія (1450) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+24
А є сумніви шо це писали 3,14дораси на Луб'янці?
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20.11.2025 14:20 Відповісти
+16
Для рудого 3,14дараса із Овального кабінету.
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20.11.2025 14:23 Відповісти
+13
Виглядає, бо так воно і є. Всі хотєлкі зі Стамбула присутні.
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20.11.2025 14:23 Відповісти
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А є сумніви шо це писали 3,14дораси на Луб'янці?
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20.11.2025 14:20 Відповісти
Для рудого 3,14дараса із Овального кабінету.
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20.11.2025 14:23 Відповісти
Виглядає, бо так воно і є. Всі хотєлкі зі Стамбула присутні.
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20.11.2025 14:23 Відповісти
Європейські країни виступили проти мирного плану Трампа. Вважають його капітуляцією України, - Reuters.
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20.11.2025 14:24 Відповісти
Коли ходить як качка - крякає як качка - то це і є качка
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20.11.2025 14:27 Відповісти
Так і є. Вітьков - це просто прикриття путінських хотелок.
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20.11.2025 14:27 Відповісти
Невже Буданов з малюком не можуть вбити того Вітькова , щоб нашугати хремль ?
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20.11.2025 14:38 Відповісти
то навіщо якісь домовленості
надішліть росії статут ООН
Міжнародне право,
і хай не гавкають і сідають і вчать
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20.11.2025 14:31 Відповісти
кацапии сказали амеріканцям, амеріканці не сперечаючись келлог та осбливо віткофф (якій хоче догодити трампу) написали мирний план від себе і передали Україні...

Головне щоб Тампон зупинив ДЕВЯТЬ війн та отримав премію. А віткоф, рубіо, келлог отримали шедрі подарунки від шефа
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20.11.2025 14:31 Відповісти
Не отримає він ніякої премії бо він сцикло, яке боїться пуйла і Україна не підпише ніякої капітуляції.
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20.11.2025 14:33 Відповісти
Багато тут на цензорі зараз вскрилось вас рашистських консерв.
І всі під іноземними прапорами а не під своїм рашистським триколором.
Стидаєтесь свого триколора?
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20.11.2025 14:39 Відповісти
ти якийсь невідкритий придурок,
сто відсотків
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20.11.2025 17:03 Відповісти
"вскрилось. стидаєтесь" -,
спочатку на себе зверни увагу
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20.11.2025 17:05 Відповісти
Так в мацкви і писали
завтра щось по Фінляндії напишуть, бо хочуть і Фінляндію заграбастать
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20.11.2025 14:36 Відповісти
Тю блін відкрили америку. Нє, то Вітьков сів і почав "упражняться в епістолярном жанрє".
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20.11.2025 14:38 Відповісти
Дякую!! Суомі одні сказали на чорне чорне!! Начебто план писаний переписаний і підговлений з участю кіта Келлога, венса, рубіо... та інші...( хкуйло, кінь, осел-Дмітрєв)
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20.11.2025 14:42 Відповісти
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен не помиляється. Його дійсно писали на столі у *****, а тампон та його шавки тільки підмахували йому.
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20.11.2025 14:45 Відповісти
Так це і писали у маацкві щоб прикрити корумповану ЗЕлену с...у від повного провалу зі своїм ставленням до України!
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20.11.2025 15:02 Відповісти
Я не проти поставити росію і ПУ на місце, але чому в 2022 році, Ви європейці волали, - Тільки не ескалація.
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20.11.2025 15:14 Відповісти
В попередніх інфах проскакувало, що один з авторів такого "плану" - президент Фінляндії Стубб
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20.11.2025 15:14 Відповісти
Можливо. Бо від єдиний з європейських очільників хто радо зустрів цей план. Орбана і Фіцо не беру до уваги.
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20.11.2025 15:48 Відповісти
Де він, бляха, оприлюднений?
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20.11.2025 15:38 Відповісти
Та ясно шо у мокшві, адже фотки смоктунця Донні теж там.
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20.11.2025 16:02 Відповісти
Скурвився нарцис Трампушко-Краснов...
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20.11.2025 16:26 Відповісти
Здається, що воно вже вилупмлось скурвленим!
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20.11.2025 18:06 Відповісти
 
 