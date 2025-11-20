Глава МЗС Фінляндії про оприлюднений "мирний план": На вигляд, ніби це писали у Москві

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала оприлюднений у ЗМІ "мирний план" США для припинення війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

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За словами міністерки, якщо ідеї, описані у "мирному плані" справді такі, як їх описують ЗМІ, то вони є неприйнятними для України та її європейських партнерів.

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"Схоже, ніби їх (ідеї плану. - Ред.) писали в Москві. Вони повністю та однозначно "скидають зі столу" Статут ООН", - наголосила Валтонен.

"Ми хочемо справедливого та міцного миру в Україні. Ми працюємо над цим вже чотири роки", - додала міністерка.

Валтонен додала, що не отримувала жодної офіційної інформації щодо можливої мирної угоди ні зі США, ні з України.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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