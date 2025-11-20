Глава МЗС Чехії застерігає від "мюнхенської змови" щодо України: Нічого про Україну без України

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський застеріг від "мюнхенської змови" щодо України, коментуючи мирний план, про який пишуть ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей план, якби він підтвердився, знову був би про Україну без України, що я вже багато разів називав принципом, з яким чеська дипломатія категорично не погоджується…Здається, ми це вже багато разів переживали...

Хоча інформації і підтверджень мало, це знову такий собі мюнхенський сценарій. Я раніше неодноразово застерігав щодо цього і надалі завжди застерігатиму. Тому до цього потрібно ставитися абсолютно серйозно", - наголосив міністр.

Мюнхенська змова

У вересні 1938 року було підписано Мюнхенську угоду між Німеччиною, Італією, Великою Британією та Францією. Наслідком було приєднання Судетської області Чехословаччини до нацистської Німеччини без участі представників Чехословаччини.

Угода була частиною політики "умиротворення", що наблизило початок Другої світової війни.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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