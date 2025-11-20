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Новини Мирний план США
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Глава МЗС Чехії застерігає від "мюнхенської змови" щодо України: Нічого про Україну без України

У Чехії закликали не допустити мюнхенської змови щодо України

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський застеріг від "мюнхенської змови" щодо України, коментуючи мирний план, про який пишуть ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей план, якби він підтвердився, знову був би про Україну без України, що я вже багато разів називав принципом, з яким чеська дипломатія категорично не погоджується…Здається, ми це вже багато разів переживали...

Хоча інформації і підтверджень мало, це знову такий собі мюнхенський сценарій. Я раніше неодноразово застерігав щодо цього і надалі завжди застерігатиму. Тому до цього потрібно ставитися абсолютно серйозно", - наголосив міністр.

Мюнхенська змова

У вересні 1938 року було підписано Мюнхенську угоду між Німеччиною, Італією, Великою Британією та Францією. Наслідком було приєднання Судетської області Чехословаччини до нацистської Німеччини без участі представників Чехословаччини.

Угода була частиною політики "умиротворення", що наблизило початок Другої світової війни.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Чехія (1838) Ліпавський Ян (150)
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Локомотив Великої Війни
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно

Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
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20.11.2025 13:42 Відповісти
Генерали США сьогодні схилятимуть Зеленського до угоди з пуйлом - РБК-Україна.

Мирний план розроблений США та рашкою спільно, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення РФ у світову економіку та відмову України від частини території та членства в НАТО. Зустріч зелі з американськими генералами має відбутися сьогодні в другій половині дня - пише РБК-Україна.
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20.11.2025 13:43 Відповісти
Нічого про Україну без України було при тому ненависному "баризі", а сьогодні ми обкрадені, принижені, послаблені, стікаємо кров'ю, але зате не Порошенко.
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20.11.2025 13:47 Відповісти
А чехи вже все забули. Бо обрали прокацапського президента...
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20.11.2025 14:29 Відповісти
Це Ви говорите чехам, коли обрали проросійського клоуна і всю ригівську команду до влади? До речі, в Чехії головна фігура премєр-міністр. А президент в них проєвропейський Петр Павел.
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20.11.2025 21:18 Відповісти
Саме так. Це я кажу чехам, що після Вацлава Гавела дійшли до теперішньої ситуації.

З Україною порівняння некоректне. Україна була і поки що зплишається совком. Від Чехії я чекав иншого.
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21.11.2025 08:10 Відповісти
 
 