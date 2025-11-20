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Новини Мирний план США
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Миру не варто досягати через капітуляцію України, - глава МЗС Франції Барро

У Франції застерегли від миру через капітуляцію України

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро вважає, що мир в Україні не має бути досягнуто через капітуляцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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За його словами, раціональним було б почати з "негайного безумовного припинення вогню".

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру: справедливого, що поважає суверенітет, і тривалого – який не можна буде поставити під сумнів через майбутні агресії. Але мир – це не капітуляція. Ми не хочемо капітуляції України, і очевидно, що українці, які героїчно чинять опір уже понад три роки, ніколи не погодяться на капітуляцію", - зазначив Барро.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Франція (3340) капітуляція (36) Барро Жан-Ноель (81)
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Топ коментарі
+7
Коаліція нездатних ****@лів ще хоче шось вирішувати.
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20.11.2025 13:17 Відповісти
+6
Золоті слова, пан міністр.
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20.11.2025 13:09 Відповісти
+6
Ми згодні на капітуляцію росії
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20.11.2025 13:11 Відповісти
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Золоті слова, пан міністр.
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20.11.2025 13:09 Відповісти
Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Так гарний план, все як хочеться, чому б не погодитись?
Знову Україна винна буде: міра не хочєт.
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20.11.2025 13:10 Відповісти
Тим часом Європа продовжує закупки енергоносіїв у росіі,
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20.11.2025 13:19 Відповісти
Та ПИЗедять америкоси
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20.11.2025 17:36 Відповісти
Ми згодні на капітуляцію росії
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20.11.2025 13:11 Відповісти
В тебе ніяких шансів вже нема.
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20.11.2025 14:18 Відповісти
Це до Трампа
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20.11.2025 13:11 Відповісти
Зеля буде просто останнім ідіотом, якщо підпише капітуляцію на умовах плана пуйла та трампа.
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20.11.2025 13:13 Відповісти
Нє волнуйтєсь, тьотя: дядя - на работє, а нє гдє-нібудь в кіно.
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20.11.2025 13:21 Відповісти
Хм, ще хтось навіть таке пам'ятає...
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20.11.2025 13:30 Відповісти
Головне - щоб серед тих, хто пам'ятає, не було людей молодше 30 років.
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20.11.2025 13:33 Відповісти
Ти бот, чи диванний побєдоносець?
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20.11.2025 13:38 Відповісти
С Варшавы оно наверное так виднее. Там свет есть. С полностью обесточенного Киева и Днепра оно как-то не очень видно. Темно просто. Но ты держи в курсе как там оно, хорошо?
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20.11.2025 16:24 Відповісти
Коаліція нездатних ****@лів ще хоче шось вирішувати.
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20.11.2025 13:17 Відповісти
Коаліція пуйла та трмпа?
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20.11.2025 13:20 Відповісти
Макарон і зеленський ,формат Л2 ( лузери ,2 шт)
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20.11.2025 13:23 Відповісти
Франція ядерна держава з найбільшими соц виплатами в Европі а може і в світі, а ми стримуємо армію від якогої загнуоись би майже всі країни Европи
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20.11.2025 13:30 Відповісти
Франція капітулювала перед Гітлером аж бігом , і нічого виявляється , ядерку мають тепер.
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20.11.2025 13:42 Відповісти
А Гітлер вбивав за французьку мову? Гітлер знищував французів по національності?
Розстрілював їх пачками?
НЕ хочете подивитись раціон французьких полонених?
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20.11.2025 15:15 Відповісти
Французи виявилися серед переможців, все що важливо знати.
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20.11.2025 15:20 Відповісти
Черговий мильний план від Трампа. судядчи з усього таких ше буде багато.
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20.11.2025 13:19 Відповісти
Ну ось, пішли коментарі дорослих, не пов'язаних з корупцією і порнохабом Епштейна.
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20.11.2025 13:21 Відповісти
Примус до капітуляції = співучасть в агресії та геноциді.
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20.11.2025 13:32 Відповісти
Давать оружие в нужных количествах мы вам не будем. Отправлять войска миротворцев мы не собираемся, покупать нефть и газ у рашки мы продолжим, но капитуляции Украины мы не допустим. Вопрос на засыпку, каким образом? Ну, кроме бла бла бла? Неудивительно что штаты еу статистов тупо ставят перед фактом на переговорах
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20.11.2025 14:16 Відповісти
Та нет у США никакого плана, то придурковатый Витьков воду мутит, хочет вымутить себе маленько баблишка вот и все планы, не надо вестись на эту дурню...
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20.11.2025 16:22 Відповісти
Много вы чего хотите. Что вы можете сделать. Как показали 4 года- ничего. Вы пукнуть без американцев не можете. Вот они за вас и порешают с ****** и китайцами. Сначала Украину поделят, потом вас.
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20.11.2025 16:26 Відповісти
 
 