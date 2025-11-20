Мира не стоит достигать через капитуляцию Украины, - глава МИД Франции Барро

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро считает, что мир в Украине не должен быть достигнут через капитуляцию.

По его словам, рациональным было бы начать с "немедленного безусловного прекращения огня".

"Мы хотим мира, украинцы хотят мира: справедливого, уважающего суверенитет и длительного – который нельзя будет поставить под сомнение из-за будущих агрессий. Но мир – это не капитуляция. Мы не хотим капитуляции Украины, и очевидно, что украинцы, которые героически сопротивляются уже более трех лет, никогда не согласятся на капитуляцию", - отметил Барро.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

