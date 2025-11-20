РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13034 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 401 32

Мира не стоит достигать через капитуляцию Украины, - глава МИД Франции Барро

Во Франции предостерегли от мира из-за капитуляции Украины

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро считает, что мир в Украине не должен быть достигнут через капитуляцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, рациональным было бы начать с "немедленного безусловного прекращения огня".

"Мы хотим мира, украинцы хотят мира: справедливого, уважающего суверенитет и длительного – который нельзя будет поставить под сомнение из-за будущих агрессий. Но мир – это не капитуляция. Мы не хотим капитуляции Украины, и очевидно, что украинцы, которые героически сопротивляются уже более трех лет, никогда не согласятся на капитуляцию", - отметил Барро.

Читайте: Виткофф случайно написал, что "мирный план" СМИ получили от "К", вероятно речь идет о Дмитриеве

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США: Россия будет контролировать часть Донбасса в обмен на арендную плату, - The Telegraph

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Саммит США и РФ по Украине планируют провести в Будапеште, - Сийярто

Автор: 

Франция (3637) капитуляция (32) Барро Жан-Ноэль (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ми згодні на капітуляцію росії
показать весь комментарий
20.11.2025 13:11 Ответить
+5
Коаліція нездатних ****@лів ще хоче шось вирішувати.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:17 Ответить
+4
Тим часом Європа продовжує закупки енергоносіїв у росіі,
показать весь комментарий
20.11.2025 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Золоті слова, пан міністр.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:09 Ответить
Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Так гарний план, все як хочеться, чому б не погодитись?
Знову Україна винна буде: міра не хочєт.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:10 Ответить
Тим часом Європа продовжує закупки енергоносіїв у росіі,
показать весь комментарий
20.11.2025 13:19 Ответить
Ми згодні на капітуляцію росії
показать весь комментарий
20.11.2025 13:11 Ответить
В тебе ніяких шансів вже нема.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:18 Ответить
Це до Трампа
показать весь комментарий
20.11.2025 13:11 Ответить
Зеля буде просто останнім ідіотом, якщо підпише капітуляцію на умовах плана пуйла та трампа.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:13 Ответить
Сцикливий рашист, не ховався тут під британським прапором.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:22 Ответить
Не буде ніякої капітуляції, Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця, не розповсюджуйте кацапські наративи!
показать весь комментарий
20.11.2025 13:13 Ответить
Нє волнуйтєсь, тьотя: дядя - на работє, а нє гдє-нібудь в кіно.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:21 Ответить
Хм, ще хтось навіть таке пам'ятає...
показать весь комментарий
20.11.2025 13:30 Ответить
Головне - щоб серед тих, хто пам'ятає, не було людей молодше 30 років.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:33 Ответить
Ти бот, чи диванний побєдоносець?
показать весь комментарий
20.11.2025 13:38 Ответить
Коаліція нездатних ****@лів ще хоче шось вирішувати.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:17 Ответить
Коаліція пуйла та трмпа?
показать весь комментарий
20.11.2025 13:20 Ответить
Макарон і зеленський ,формат Л2 ( лузери ,2 шт)
показать весь комментарий
20.11.2025 13:23 Ответить
Франція ядерна держава з найбільшими соц виплатами в Европі а може і в світі, а ми стримуємо армію від якогої загнуоись би майже всі країни Европи
показать весь комментарий
20.11.2025 13:30 Ответить
Франція капітулювала перед Гітлером аж бігом , і нічого виявляється , ядерку мають тепер.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:42 Ответить
А Гітлер вбивав за французьку мову? Гітлер знищував французів по національності?
Розстрілював їх пачками?
НЕ хочете подивитись раціон французьких полонених?
показать весь комментарий
20.11.2025 15:15 Ответить
Французи виявилися серед переможців, все що важливо знати.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:20 Ответить
Черговий мильний план від Трампа. судядчи з усього таких ше буде багато.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:19 Ответить
Ну ось, пішли коментарі дорослих, не пов'язаних з корупцією і порнохабом Епштейна.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:21 Ответить
Примус до капітуляції = співучасть в агресії та геноциді.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:32 Ответить
Давать оружие в нужных количествах мы вам не будем. Отправлять войска миротворцев мы не собираемся, покупать нефть и газ у рашки мы продолжим, но капитуляции Украины мы не допустим. Вопрос на засыпку, каким образом? Ну, кроме бла бла бла? Неудивительно что штаты еу статистов тупо ставят перед фактом на переговорах
показать весь комментарий
20.11.2025 14:16 Ответить
 
 