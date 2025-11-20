РУС
Глава МИД Чехии предостерегает от "мюнхенского заговора" в отношении Украины: Ничего об Украине - без Украины

В Чехии призвали не допустить мюнхенского заговора в отношении Украины

Глава МИД Чехии Ян Липавский предостерег от "мюнхенского заговора" в отношении Украины, комментируя мирный план, о котором пишут СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Этот план, если бы он подтвердился, снова был бы об Украине - без Украины, что я уже много раз называл принципом, с которым чешская дипломатия категорически не согласна... Кажется, мы это уже много раз переживали...

Хотя информации и подтверждений мало, это снова такой себе "мюнхенский сценарий". Я ранее неоднократно предостерегал об этом и в дальнейшем всегда буду предостерегать. Поэтому к этому нужно относиться абсолютно серьезно", - подчеркнул министр.

Мюнхенский заговор

В сентябре 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Великобританией и Францией. Следствием стало присоединение Судетской области Чехословакии к нацистской Германии без участия представителей Чехословакии.

Соглашение было частью политики "умиротворения", что приблизило начало Второй мировой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит США и РФ по Украине планируют провести в Будапеште, - Сийярто

Что предшествовало?

Читайте: Мира не стоит достигать через капитуляцию Украины, - глава МИД Франции Барро

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте: Виткофф случайно написал, что "мирный план" СМИ получили от "К" - вероятно, речь идет о Дмитриеве

Локомотив Великої Війни
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно

Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
20.11.2025 13:42 Ответить
Генерали США сьогодні схилятимуть Зеленського до угоди з пуйлом - РБК-Україна.

Мирний план розроблений США та рашкою спільно, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення РФ у світову економіку та відмову України від частини території та членства в НАТО. Зустріч зелі з американськими генералами має відбутися сьогодні в другій половині дня - пише РБК-Україна.
20.11.2025 13:43 Ответить
Нічого про Україну без України було при тому ненависному "баризі", а сьогодні ми обкрадені, принижені, послаблені, стікаємо кров'ю, але зате не Порошенко.
20.11.2025 13:47 Ответить
А чехи вже все забули. Бо обрали прокацапського президента...
20.11.2025 14:29 Ответить
 
 