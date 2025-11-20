Глава МИД Чехии предостерегает от "мюнхенского заговора" в отношении Украины: Ничего об Украине - без Украины

Глава МИД Чехии Ян Липавский предостерег от "мюнхенского заговора" в отношении Украины, комментируя мирный план, о котором пишут СМИ.

"Этот план, если бы он подтвердился, снова был бы об Украине - без Украины, что я уже много раз называл принципом, с которым чешская дипломатия категорически не согласна... Кажется, мы это уже много раз переживали...

Хотя информации и подтверждений мало, это снова такой себе "мюнхенский сценарий". Я ранее неоднократно предостерегал об этом и в дальнейшем всегда буду предостерегать. Поэтому к этому нужно относиться абсолютно серьезно", - подчеркнул министр.

Мюнхенский заговор

В сентябре 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Великобританией и Францией. Следствием стало присоединение Судетской области Чехословакии к нацистской Германии без участия представителей Чехословакии.

Соглашение было частью политики "умиротворения", что приблизило начало Второй мировой войны.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

