Глава МИД Чехии предостерегает от "мюнхенского заговора" в отношении Украины: Ничего об Украине - без Украины
Глава МИД Чехии Ян Липавский предостерег от "мюнхенского заговора" в отношении Украины, комментируя мирный план, о котором пишут СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Этот план, если бы он подтвердился, снова был бы об Украине - без Украины, что я уже много раз называл принципом, с которым чешская дипломатия категорически не согласна... Кажется, мы это уже много раз переживали...
Хотя информации и подтверждений мало, это снова такой себе "мюнхенский сценарий". Я ранее неоднократно предостерегал об этом и в дальнейшем всегда буду предостерегать. Поэтому к этому нужно относиться абсолютно серьезно", - подчеркнул министр.
Мюнхенский заговор
В сентябре 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Великобританией и Францией. Следствием стало присоединение Судетской области Чехословакии к нацистской Германии без участия представителей Чехословакии.
Соглашение было частью политики "умиротворения", что приблизило начало Второй мировой войны.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно
Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
Мирний план розроблений США та рашкою спільно, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення РФ у світову економіку та відмову України від частини території та членства в НАТО. Зустріч зелі з американськими генералами має відбутися сьогодні в другій половині дня - пише РБК-Україна.