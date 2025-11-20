Будрис о задержках с финансированием Украины: Время играет на руку РФ, мы должны лишить ее этого сценария

Уже в начале 2026 года Украина рискует оказаться в финансовой ловушке из-за задержек Евросоюза с согласованием репарационного кредита, что играет на руку России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Время играет на руку России

"С этим механизмом и предложением, которое нам предоставила Еврокомиссия, мы должны действовать немедленно. Если мы не сделаем этого сегодня, если не подготовим решение для Евросовета в конце декабря, это будет означать, что в начале следующего года мы окажемся в беде. И я знаю, как россияне это видят и что они о нас думают: что мы не выдержим, что не справимся. И это означает, что время играет на руку России. Мы должны лишить их этого сценария", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что, кроме разговоров о политической солидарности, страны ЕС должны иметь четкие бюджетные планы по поддержке Украины.

"Если дело не в финансах, то давайте говорить о сценарии для Украины в 2026 году. А затем о том, какими будут сценарии для Европы. Мы должны отнестись к этому серьезно. Это не что-то, что происходит "где-то по ту сторону наших границ". Это происходит здесь, в Европе", - добавил министр.

Санкционное давление на РФ

По мнению Будриса, Европа также до сих пор отстает от США с точки зрения мощности санкций.

"Это санкционный пакет, который мы должны подготовить на следующий год. Это будет 20-й пакет. И мы до сих пор отстаем от американцев. Каждый раз, когда мы говорим о том, что берем на себя большую ответственность, показываем лидерство, в вопросе санкций США впереди нас. Они уже ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а мы не смогли включить "Лукойл" в 19-й пакет. Вот почему мы должны сделать это и добавить "Росатом". Мы любим называть очередной пакет "большим", "самым большим", но когда дело доходит до результата, то снова не делаем достаточно", - сказал глава МИД Литвы.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины?