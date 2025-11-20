Будріс про затримки з фінансуванням України: Час грає на руку РФ, ми повинні позбавити її цього сценарію

Вже на початку 2026 року Україна ризикує опинитися у фінансовій пастці через затримки Євросоюзу з погодженням репараційного кредиту, що грає на користь Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

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Час грає на руку Росії

"Із цим механізмом та пропозицією, яку нам надала Єврокомісія, ми повинні діяти негайно. Якщо ми не зробимо цього сьогодні, якщо не підготуємо рішення для Євроради наприкінці грудня, це означатиме, що на початку наступного року ми опинимося в біді. І я знаю, як росіяни це бачать і що вони про нас думають: що ми не витримаємо, що не впораємося. І це означає, що час грає на руку Росії. Ми повинні позбавити їх цього сценарію", - пояснив міністр.

Він наголосив, що, окрім розмов про політичну солідарність, країни ЄС повинні мати чіткі бюджетні плани щодо підтримки України.

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"Якщо справа не у фінансах, то говорімо про сценарій для України у 2026 році. А потім про те, якими будуть сценарії для Європи. Ми повинні поставитися до цього серйозно. Це не щось, що відбувається "десь по той бік наших кордонів". Це відбувається тут, у Європі", - додав міністр.

Санкційний тиск на РФ

На думку Будріса, Європа також досі відстає від США з точки зору потужності санкцій.

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"Це санкційний пакет, який ми повинні підготувати на наступний рік. Це буде 20-й пакет. І ми досі відстаємо від американців. Щоразу, коли ми говоримо про те, що беремо на себе більшу відповідальність, показуємо лідерство, у питанні санкцій США попереду нас. Вони вже запровадили санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", а ми не змогли включити "Лукойл" до 19-го пакета. Ось чому ми маємо зробити це і додати "Росатом". Ми любимо називати черговий пакет "великим", "найбільшим", але коли доходить до результату, то знову не робимо достатньо", - сказав глава МЗС Литви.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України?