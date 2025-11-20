ЄС планує погодити 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця року, - Барро

Європейський Союз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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"Ми сподіваємося, що робота над пакетом завершиться до кінця року", - сказав французький міністр, додавши, що підготовка триває.

Барро також анонсував, що до нового санкційного списку планують включити шістьох російських суддів, які ухвалювали політизовані вироки, а також чотирьох співробітників пенітенціарної системи Росії.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.

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