ЄС планує погодити 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця року, - Барро
Європейський Союз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ми сподіваємося, що робота над пакетом завершиться до кінця року", - сказав французький міністр, додавши, що підготовка триває.
Барро також анонсував, що до нового санкційного списку планують включити шістьох російських суддів, які ухвалювали політизовані вироки, а також чотирьох співробітників пенітенціарної системи Росії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.
- Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.
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Сергій #603079
показати весь коментар20.11.2025 11:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій Наюк
показати весь коментар20.11.2025 14:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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