ЄС розглядає нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість запровадження нових санкцій проти осіб та структур, що допомагають Росії використовувати так званий "тіньовий флот" танкерів для транспортування нафти в обхід обмежень. Мета цих заходів — ускладнити РФ доступ до фінансування війни проти України.

Міністри закордонних справ ЄС 20 листопада зберуться у Брюсселі, де планують обговорити посилення взаємодії з державами, під прапорами яких зареєстровані такі судна. За даними Bloomberg, Брюссель прагне збільшити контроль над флотом, який Росія активно використовує для обходу санкцій.

У документі, підготовленому до зустрічі, Польща пропонує нові регуляції та координаційні механізми, включно з можливістю огляду суден безпосередньо на борту. ЄС уже провів значну роботу з державами прапора і, як зазначається, "переважною мірою" добився вилучення з їхніх реєстрів суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом". Варшава також пропонує залучити до співпраці портові та прибережні держави, а також компанії й структури, які забезпечують роботу таких танкерів.

Нові обмеження можуть увійти до 20-го пакета санкцій ЄС, зазначають джерела.

Читайте також: Латвійські компанії продовжують обслуговувати "тіньовий флот" РФ, - ЗМІ

Невже так складно ввести прямі санкції на танкери?
"Мадяр" може поділитися досвідом "санкцій по НПЗ" - дуже ефективно діють, але потрібні далекобійні санкції....
19.11.2025 23:34 Відповісти
Какие, ****, санкции!. Перекройте датские проливы и параше кабзда.
19.11.2025 23:35 Відповісти
рф здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру.. журналісти https://www.politico.eu/article/russia-blacklisted-tankers-vessels-keep-dumping-oil-europe-sea-despite-sanction/ з'ясували, що танкери "тіньового флоту" рф скидають нафту в європейські води.
19.11.2025 23:47 Відповісти
Сліпий розглядає...
19.11.2025 23:54 Відповісти
вони добре знають, які танкери російські, але все рівно відбувається їх розвантажування поряд біля порту, це видно не озброєним оком, в Бургасі саме так, насрали навіть на людей, що відпочивають на великому міському пляжі, бо вони вимушені нюхати цей сморід. То якась ***** повна з тим "тіньовим флотом" і санкціями проти нього, вдають, що безсилі.
20.11.2025 00:22 Відповісти
 
 