ЄС розглядає нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg
Європейський Союз розглядає можливість запровадження нових санкцій проти осіб та структур, що допомагають Росії використовувати так званий "тіньовий флот" танкерів для транспортування нафти в обхід обмежень. Мета цих заходів — ускладнити РФ доступ до фінансування війни проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Міністри закордонних справ ЄС 20 листопада зберуться у Брюсселі, де планують обговорити посилення взаємодії з державами, під прапорами яких зареєстровані такі судна. За даними Bloomberg, Брюссель прагне збільшити контроль над флотом, який Росія активно використовує для обходу санкцій.
У документі, підготовленому до зустрічі, Польща пропонує нові регуляції та координаційні механізми, включно з можливістю огляду суден безпосередньо на борту. ЄС уже провів значну роботу з державами прапора і, як зазначається, "переважною мірою" добився вилучення з їхніх реєстрів суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом". Варшава також пропонує залучити до співпраці портові та прибережні держави, а також компанії й структури, які забезпечують роботу таких танкерів.
Нові обмеження можуть увійти до 20-го пакета санкцій ЄС, зазначають джерела.
"Мадяр" може поділитися досвідом "санкцій по НПЗ" - дуже ефективно діють, але потрібні далекобійні санкції....