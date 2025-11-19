ЄС розглядає нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість запровадження нових санкцій проти осіб та структур, що допомагають Росії використовувати так званий "тіньовий флот" танкерів для транспортування нафти в обхід обмежень. Мета цих заходів — ускладнити РФ доступ до фінансування війни проти України.

Міністри закордонних справ ЄС 20 листопада зберуться у Брюсселі, де планують обговорити посилення взаємодії з державами, під прапорами яких зареєстровані такі судна. За даними Bloomberg, Брюссель прагне збільшити контроль над флотом, який Росія активно використовує для обходу санкцій.

У документі, підготовленому до зустрічі, Польща пропонує нові регуляції та координаційні механізми, включно з можливістю огляду суден безпосередньо на борту. ЄС уже провів значну роботу з державами прапора і, як зазначається, "переважною мірою" добився вилучення з їхніх реєстрів суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом". Варшава також пропонує залучити до співпраці портові та прибережні держави, а також компанії й структури, які забезпечують роботу таких танкерів.

Нові обмеження можуть увійти до 20-го пакета санкцій ЄС, зазначають джерела.

