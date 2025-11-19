РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6853 посетителя онлайн
Новости Теневой флот России Санкции ЕС против России
240 5

ЕС рассматривает новые санкции против "теневого флота" РФ, - Bloomberg

танкер, флот

Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против лиц и структур, помогающих России использовать так называемый "теневой флот" танкеров для транспортировки нефти в обход ограничений. Цель этих мер — затруднить РФ доступ к финансированию войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Министры иностранных дел ЕС 20 ноября соберутся в Брюсселе, где планируют обсудить усиление взаимодействия с государствами, под флагами которых зарегистрированы такие суда. По данным Bloomberg, Брюссель стремится увеличить контроль над флотом, который Россия активно использует для обхода санкций.

В документе, подготовленном к встрече, Польша предлагает новые регулирования и координационные механизмы, включая возможность осмотра судов непосредственно на борту. ЕС уже провел значительную работу с государствами флага и, как отмечается, "в значительной степени" добился исключения из их реестров судов, связанных с российским "теневым флотом". Варшава также предлагает привлечь к сотрудничеству портовые и прибрежные государства, а также компании и структуры, обеспечивающие работу таких танкеров.

Новые ограничения могут войти в 20-й пакет санкций ЕС, отмечают источники.

Читайте также: Латвийские компании продолжают обслуживать "теневой флот" РФ, - СМИ

Автор: 

нефть (2085) санкции (12046) Евросоюз (17833)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже так складно ввести прямі санкції на танкери?
"Мадяр" може поділитися досвідом "санкцій по НПЗ" - дуже ефективно діють, але потрібні далекобійні санкції....
показать весь комментарий
19.11.2025 23:34 Ответить
Какие, ****, санкции!. Перекройте датские проливы и параше кабзда.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:35 Ответить
рф здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру.. журналісти https://www.politico.eu/article/russia-blacklisted-tankers-vessels-keep-dumping-oil-europe-sea-despite-sanction/ з'ясували, що танкери "тіньового флоту" рф скидають нафту в європейські води.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:47 Ответить
Сліпий розглядає...
показать весь комментарий
19.11.2025 23:54 Ответить
вони добре знають, які танкери російські, але все рівно відбувається їх розвантажування поряд біля порту, це видно не озброєним оком, в Бургасі саме так, насрали навіть на людей, що відпочивають на великому міському пляжі, бо вони вимушені нюхати цей сморід. То якась ***** повна з тим "тіньовим флотом" і санкціями проти нього, вдають, що безсилі.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:22 Ответить
 
 