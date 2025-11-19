ЕС рассматривает новые санкции против "теневого флота" РФ, - Bloomberg
Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против лиц и структур, помогающих России использовать так называемый "теневой флот" танкеров для транспортировки нефти в обход ограничений. Цель этих мер — затруднить РФ доступ к финансированию войны против Украины.
Министры иностранных дел ЕС 20 ноября соберутся в Брюсселе, где планируют обсудить усиление взаимодействия с государствами, под флагами которых зарегистрированы такие суда. По данным Bloomberg, Брюссель стремится увеличить контроль над флотом, который Россия активно использует для обхода санкций.
В документе, подготовленном к встрече, Польша предлагает новые регулирования и координационные механизмы, включая возможность осмотра судов непосредственно на борту. ЕС уже провел значительную работу с государствами флага и, как отмечается, "в значительной степени" добился исключения из их реестров судов, связанных с российским "теневым флотом". Варшава также предлагает привлечь к сотрудничеству портовые и прибрежные государства, а также компании и структуры, обеспечивающие работу таких танкеров.
Новые ограничения могут войти в 20-й пакет санкций ЕС, отмечают источники.
