ЕС рассматривает новые санкции против "теневого флота" РФ, - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против лиц и структур, помогающих России использовать так называемый "теневой флот" танкеров для транспортировки нефти в обход ограничений. Цель этих мер — затруднить РФ доступ к финансированию войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Министры иностранных дел ЕС 20 ноября соберутся в Брюсселе, где планируют обсудить усиление взаимодействия с государствами, под флагами которых зарегистрированы такие суда. По данным Bloomberg, Брюссель стремится увеличить контроль над флотом, который Россия активно использует для обхода санкций.

В документе, подготовленном к встрече, Польша предлагает новые регулирования и координационные механизмы, включая возможность осмотра судов непосредственно на борту. ЕС уже провел значительную работу с государствами флага и, как отмечается, "в значительной степени" добился исключения из их реестров судов, связанных с российским "теневым флотом". Варшава также предлагает привлечь к сотрудничеству портовые и прибрежные государства, а также компании и структуры, обеспечивающие работу таких танкеров.

Новые ограничения могут войти в 20-й пакет санкций ЕС, отмечают источники.

Читайте также: Латвийские компании продолжают обслуживать "теневой флот" РФ, - СМИ