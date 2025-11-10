Латвийские компании продолжают обслуживать "теневой флот" РФ, - СМИ

Компании Латвии продолжают заправлять и обслуживать суда российского "теневого флота", что позволяет РФ обходить ограничения и получать миллиардные прибыли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что танкер Zircone, зарегистрированный на Кипре и базирующийся в Латвии, занимается заправкой судов, большинство из которых принадлежат российскому "теневому флоту".

На прошлой неделе судно прибыло в Рижский порт, вероятно, для закупки и загрузки судового топлива. Оно пришвартовалось у нефтепродуктового терминала компании SIA Ovi, занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами. Представители компании не предоставили информацию о клиентах и грузах, но по данным публичных баз судов, во время проверки на Zircone выявили восемь нарушений в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Zircone и Rina прекращают обслуживание судов, включенных в санкционные списки ЕС и США. Однако привлечь их к ответственности за другие ограничения невозможно: операции по бункеровке имеют исключительный статус, освобождая суда от части санкционных требований.

До вторжения России в Украину суда работали под брендом латвийской компании Fast Bunkering. После войны компания сменила название, адрес и владельцев, вероятно, продолжая деятельность через другие латвийские фирмы.

По оценке экспертов, теневой флот России позволил за два года получить около 25 млрд долларов дополнительной прибыли, обходя ценовые ограничения на нефть и международные санкции.

Теневой флот РФ

В России работает "теневой флот" Путина из около 1400 судов, которым Кремль пользуется, чтобы обходить западные санкции и продавать нефть. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, эти суда не только помогают России зарабатывать на экспорте топлива, но и представляют угрозу безопасности судоходства и окружающей среде.

Эксперты ЕС предупреждают, что часть такого флота может быть использована и в гибридных операциях – например, для запусков дронов или шпионажа.

Есть подозрения, что некоторые из этих судов уже выполняли такие задачи, в частности во время инцидентов в Дании, когда дроны временно остановили работу аэропорта Копенгагена.

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций – отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.