Латвійські компанії продовжують обслуговувати "тіньовий флот" РФ, - ЗМІ

Компанії Латвії продовжують заправляти та обслуговувати судна російського "тіньового флоту", що дозволяє РФ обходити обмеження та отримувати мільярдні прибутки.

Зазначається, що танкер Zircone, зареєстрований на Кіпрі та базований у Латвії, займається заправкою суден, більшість з яких належать до російського "тіньового флоту".

Минулого тижня судно прибуло до Ризького порту, ймовірно, для закупівлі та завантаження судового палива. Воно пришвартувалося біля нафтопродуктового термінала компанії SIA Ovi, що займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. Представники компанії не надали інформації про клієнтів та вантажі, але за даними публічних баз судів, під час перевірки на Zircone виявили вісім порушень у сфері безпеки.

Раніше повідомлялося, що Zircone та Rina припиняють обслуговування суден, включених до санкційних списків ЄС та США. Проте притягнути їх до відповідальності за інші обмеження неможливо: операції з бункерування мають винятковий статус, звільняючи судна від частини санкційних вимог.

До вторгнення Росії в Україну судна працювали під брендом латвійської компанії Fast Bunkering. Після війни компанія змінила назву, адресу та власників, ймовірно, продовжуючи діяльність через інші латвійські фірми.

За оцінкою експертів, тіньовий флот Росії дозволив за два роки отримати близько 25 млрд доларів додаткового прибутку, обходячи цінові обмеження на нафту та міжнародні санкції.

Тіньовий флот РФ

У Росії працює "тіньовий флот" Путіна із близько 1400 суден, яким Кремль користується, щоб обходити західні санкції й продавати нафту. За словами глави дипломатії ЄС Каї Каллас, ці судна не лише допомагають Росії заробляти на експорті пального, а й становлять загрозу безпеці судноплавства та довкіллю.

Експерти ЄС попереджають, що частину такого флоту можуть використовувати і в гібридних операціях – наприклад, для запусків дронів або шпигунства.

Є підозри, що деякі з цих суден уже виконували такі завдання, зокрема під час інцидентів у Данії, коли дрони тимчасово зупинили роботу аеропорту Копенгагена.

