ЕС планирует согласовать 20-й пакет санкций против России до конца года, - Барро
Европейский Союз планирует завершить работу над 20-м пакетом санкций против России до конца этого года.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Мы надеемся, что работа над пакетом завершится до конца года", - сказал французский министр, добавив, что подготовка продолжается.
Барро также анонсировал, что в новый санкционный список планируют включить шестерых российских судей, которые выносили политизированные приговоры, а также четырех сотрудников пенитенциарной системы России.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о том, что Евросоюз начал подготовку нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает в течение месяца содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России и предлагает добавить в него российских юридических и физических лиц, которые зарабатывают на энергоресурсах, и лиц, причастных к похищению украинских детей.
- Верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России.
