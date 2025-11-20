ЕС планирует согласовать 20-й пакет санкций против России до конца года, - Барро

Европейский Союз планирует завершить работу над 20-м пакетом санкций против России до конца этого года.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы надеемся, что работа над пакетом завершится до конца года", - сказал французский министр, добавив, что подготовка продолжается.

Барро также анонсировал, что в новый санкционный список планируют включить шестерых российских судей, которые выносили политизированные приговоры, а также четырех сотрудников пенитенциарной системы России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС рассматривает новые санкции против "теневого флота" РФ, - Bloomberg

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз начал подготовку нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает в течение месяца содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России и предлагает добавить в него российских юридических и физических лиц, которые зарабатывают на энергоресурсах, и лиц, причастных к похищению украинских детей.

Верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС в ближайшие недели подготовит новый санкционный пакет против России, - Мерц