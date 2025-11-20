НАТО повинно рішучіше стримувати Росію, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, що наївність щодо РФ є небезпечною, а союзникам необхідно посилити політику стримування. Він додав, що оцінки ефективних підходів досі не оновлено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це він заявив в інтерв’ю DW.

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"Не впевнений, що ми змінили свою оцінку того, що працює, а що ні. Але що стосується підходів до таких країн, як Росія, я все ще бачу наївність – переконання, що через співпрацю можна змінити поведінку. Ми все ще ігноруємо їхні цілі та наміри. З російського боку вони були чітко озвучені наприкінці 2021 року: вони хочуть зруйнувати і демонтувати НАТО, відвести її інфраструктуру до кордонів 1997 року, вивести американців з Європи разом з їхніми ядерними можливостями. І вони працюють на досягнення цих цілей. Мова йде не тільки про Україну", - сказав Будріс.

На питання про те, чи залишать США Європу в біді, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить атакувати НАТО, Будріс відповів, що Європа повинна активізуватися і серйозно оцінювати ситуацію.

"Ми повинні збільшити наші витрати на оборону, нарощувати свої можливості, бути надійним союзником для США. Цього вони від нас чекають. Мова не про те, що вони нас залишать. Мова про те, що в інтересах США мати сильного партнера", – сказав він.

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Литва готується до розміщення німецької бригади

Будріс заявив, що Німеччина досягла значного прогресу в питанні розміщення своєї бригади на литовській території та загалом серйозно ставиться до посилення обороноздатності. За його словами, Берлін продовжує збільшувати оборонне фінансування та активно працює над реалізацією зобов’язань у сфері безпеки.

Глава МЗС підкреслив, що й сама Литва повністю виконує свої зобов’язання перед союзниками. У 2026 році країна планує довести оборонні витрати до майже 5,4% ВВП - це буде найвищий показник серед усіх держав НАТО та вільного світу.

"Ми робимо це з метою мати повністю боєздатну і маневрену сухопутну дивізію", - наголосив міністр.

Посилена співпраця з Німеччиною та значне збільшення власних інвестицій в оборону мають забезпечити Литві повну готовність до потенційних загроз і зміцнити східний фланг НАТО в умовах зростання небезпек у регіоні.

Слід запровадити санкції проти Білорусі через гібридні атаки та контрабанду

На питання про зростання нахабності Кремля, Будріс заявив, що Росія намагається перевірити потенціал стримування та обороноздатність Альянсу навіть у мирний час.

Міністр також звернув увагу на дії Білорусі, яка, за його словами, проводить гібридні атаки проти Литви та ЄС. Раніше Мінськ використовував нелегальну міграцію як зброю, але Литва успішно впоралася з цим викликом.

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За словами Будріса, зараз Білорусь застосовує міжнародну злочинну діяльність, зокрема контрабанду сигарет, щоб фінансувати режим і послабити обороноздатність Литви та ЄС. Міністр підкреслив:

"Всі ці дії мають одну мету - поставити під сумнів нашу обороноздатність, показати, що вона не працює, і послати сигнал громадянам наших країн, що можливо не варто втручатися в події в Україні".

Він зазначив, що в Білорусі працюють дві великі тютюнові фабрики, частина потужностей яких спеціально призначена для виробництва контрабандної продукції.

Пункти пропуску "Медінінкай" і "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю, закриті наприкінці жовтня, повністю відновили роботу опівночі з середи на четвер.

Рішення про відкриття двох пунктів було ухвалене достроково Кабінетом міністрів на засіданні у середу, після рекомендації Комісії з національної безпеки (КНБ) розглянути питання ще у вівторок.

Через постійні гібридні атаки Литва закликає ввести загальноєвропейські санкції проти Білорусі, щоб зменшити фінансові можливості режиму та захистити обороноздатність країн ЄС.

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