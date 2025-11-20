Диверсії РФ у Європі - сигнал ескалації, - Будріс

Останні спроби диверсій у Європі, організовані російськими спецслужбами, є тривожним сигналом можливого загострення гібридної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Politico заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він наголосив, що посилання підривної діяльності Кремля показує, що "ми наближаємося до гарячої фази ескалації".

"Йдеться про дуже небезпечну фазу ескалації, і ми повинні поставитися до неї дуже серйозно, тому що ми за лічені хвилини від великої кількості жертв", – сказав глава литовського МЗС.

"Якби ці операції, ця диверсія, що була здійснена у Польщі, були успішними, ми б говорили в іншому контексті, з загиблими людьми у результаті", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про диверсії на польській залізниці: безпрецедентний ризик для інфраструктури ЄС

Будріс також звернув увагу, що масштаби диверсійної діяльності Кремля не обмежуються східноєвропейськими державами.

"Усі думають, що на східному фронті завжди інтенсивніше, але це не так. Якщо порахувати реальні випадки саботажу в інших частинах континентальної Європи, їх було більше, ніж у Балтії та Польщі", – сказав він.

Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двом українцям офіційно висунули звинувачення у диверсіях в Польщі на замовлення РФ: їм загрожує довічне