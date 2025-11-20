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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Диверсії РФ у Європі - сигнал ескалації, - Будріс

Литовський МЗС: диверсії РФ у Європі – сигнал ескалації

Останні спроби диверсій у Європі, організовані російськими спецслужбами, є тривожним сигналом можливого загострення гібридної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Politico  заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

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Він наголосив, що посилання підривної діяльності Кремля показує, що "ми наближаємося до гарячої фази ескалації".

"Йдеться про дуже небезпечну фазу ескалації, і ми повинні поставитися до неї дуже серйозно, тому що ми за лічені хвилини від великої кількості жертв", – сказав глава литовського МЗС.

"Якби ці операції, ця диверсія, що була здійснена у Польщі, були успішними, ми б говорили в іншому контексті, з загиблими людьми у результаті", – додав він.

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Будріс також звернув увагу, що масштаби диверсійної діяльності Кремля не обмежуються східноєвропейськими державами.

"Усі думають, що на східному фронті завжди інтенсивніше, але це не так. Якщо порахувати реальні випадки саботажу в інших частинах континентальної Європи, їх було більше, ніж у Балтії та Польщі", – сказав він.

Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі

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"Громадяни України" які "перебувають на території Білорусі", вчинили діверсію у Польші на "замовлення РФ"!
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20.11.2025 10:19 Відповісти
тривожний. сигнал. ескалації
то може час починати щось робити? наприклад - збирати раССєян по всьому ЄС і підсрачниками гнати на родіну
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20.11.2025 12:27 Відповісти
хай збирають всіх русскасрачних
і відсилають додому
по росмові їх легко впізнати і почути скрізь
це вже перша ознака , що вони зневажають
країну, де живуть
Порядна людина не стане говорити своєю мовою
в чужій країні
А вони все життя іншої мови не вчать
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20.11.2025 14:28 Відповісти
 
 