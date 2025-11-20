Диверсії РФ у Європі - сигнал ескалації, - Будріс
Останні спроби диверсій у Європі, організовані російськими спецслужбами, є тривожним сигналом можливого загострення гібридної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Politico заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
Він наголосив, що посилання підривної діяльності Кремля показує, що "ми наближаємося до гарячої фази ескалації".
"Йдеться про дуже небезпечну фазу ескалації, і ми повинні поставитися до неї дуже серйозно, тому що ми за лічені хвилини від великої кількості жертв", – сказав глава литовського МЗС.
"Якби ці операції, ця диверсія, що була здійснена у Польщі, були успішними, ми б говорили в іншому контексті, з загиблими людьми у результаті", – додав він.
Будріс також звернув увагу, що масштаби диверсійної діяльності Кремля не обмежуються східноєвропейськими державами.
"Усі думають, що на східному фронті завжди інтенсивніше, але це не так. Якщо порахувати реальні випадки саботажу в інших частинах континентальної Європи, їх було більше, ніж у Балтії та Польщі", – сказав він.
Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України, які нині перебувають на території Білорусі.
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то може час починати щось робити? наприклад - збирати раССєян по всьому ЄС і підсрачниками гнати на родіну
і відсилають додому
по росмові їх легко впізнати і почути скрізь
це вже перша ознака , що вони зневажають
країну, де живуть
Порядна людина не стане говорити своєю мовою
в чужій країні
А вони все життя іншої мови не вчать