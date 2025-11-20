Диверсии РФ в Европе - сигнал эскалации, - Будрис
Последние попытки диверсий в Европе, организованные российскими спецслужбами, являются тревожным сигналом возможного обострения гибридной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Он подчеркнул, что ссылки на подрывную деятельность Кремля показывают, что "мы приближаемся к горячей фазе эскалации".
"Речь идет об очень опасной фазе эскалации, и мы должны отнестись к ней очень серьезно, потому что мы в считанных минутах от большого количества жертв", – сказал глава литовского МИД.
"Если бы эти операции, эта диверсия, которая была осуществлена в Польше, были успешными, мы бы говорили в другом контексте, с погибшими людьми в результате", – добавил он.
Будрис также обратил внимание, что масштабы диверсионной деятельности Кремля не ограничиваются восточноевропейскими государствами.
"Все думают, что на восточном фронте всегда интенсивнее, но это не так. Если посчитать реальные случаи саботажа в других частях континентальной Европы, их было больше, чем в Балтии и Польше", – сказал он.
Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура выдвинула официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то може час починати щось робити? наприклад - збирати раССєян по всьому ЄС і підсрачниками гнати на родіну